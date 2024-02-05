Как врачи могут определить, есть ли у человека задержка мочи?

Как врачи могут определить, есть ли у человека задержка мочи?

Если человек не может помочиться вообще, врачи поймут, что у него задержка мочи. Если у человека при мочеиспускании выделяется некоторое количество мочи, врачи проведут исследование, чтобы узнать, сколько мочи остается в мочевом пузыре.

Врачи попросят человека помочиться в максимально возможном для него объеме

Они проведут либо ультразвуковое исследование мочевого пузыря, либо введут в мочевой пузырь катетер, чтобы узнать, остался ли в мочевом пузыре какой-то объем мочи.

Если оставшийся объем мочи больше половины чашки, врачи поймут, что имеется задержка мочи

Также врачи проведут следующие исследования: