Что такое задержка мочи?
О задержке мочи говорят в следующих случаях:
Человек не может помочиться вообще или при мочеиспускании выделяется лишь небольшое количество мочи
Человек может помочиться, но после мочеиспускания в мочевом пузыре остается моча
При задержке мочеиспускания:
У человека может подтекать моча и происходить непроизвольное мочеиспускание (недержание мочи)
Чтобы узнать, сколько мочи остается в мочевом пузыре после мочеиспускания, врачи проведут ультразвуковое исследование
Для опорожнения мочевого пузыря врачи могут использовать катетер (тонкую гибкую трубку)
Что является причиной задержки мочи?
В число причин входят:
Проблемы с мышцами мочевого пузыря
Закупорка отверстия мочевого пузыря, например, камнем в почках или увеличенной предстательной железой
Тяжелый запор (каловые пробки)
Проблемы с нервами, идущими к мочевому пузырю (могут возникать у людей с такими заболеваниями, как сахарный диабет или болезнь Паркинсона)
применения некоторых лекарственных препаратов.
Задержка мочи чаще встречается у мужчин, потому что разрастание предстательной железы может блокировать отток мочи.
Каковы симптомы задержки мочи?
Если человек не может полностью опорожнить мочевой пузырь:
Проблемы в начале мочеиспускания
Слабая струя мочи
Ощущение того, что мочевой пузырь не опорожняется полностью
Иногда подтекание мочи, мочеиспускание ночью или потребность в частом мочеиспускании
Если человек не может помочиться вообще:
Невозможность начать мочеиспускание
Боль при растяжении мочевого пузыря
Вздутие нижней части живота
Как врачи могут определить, есть ли у человека задержка мочи?
Если человек не может помочиться вообще, врачи поймут, что у него задержка мочи. Если у человека при мочеиспускании выделяется некоторое количество мочи, врачи проведут исследование, чтобы узнать, сколько мочи остается в мочевом пузыре.
Врачи попросят человека помочиться в максимально возможном для него объеме
Они проведут либо ультразвуковое исследование мочевого пузыря, либо введут в мочевой пузырь катетер, чтобы узнать, остался ли в мочевом пузыре какой-то объем мочи.
Если оставшийся объем мочи больше половины чашки, врачи поймут, что имеется задержка мочи
Также врачи проведут следующие исследования:
Обычно ректальное обследование: врач ощупывает анус пальцем, чтобы проверить, заблокирован ли он калом, или, если пациент мужского пола, чтобы проверить, имеется ли у него увеличение предстательной железы
Анализ мочи
Анализы крови
Как врачи лечат задержку мочи?
Если человек не может помочиться вообще, врачи сразу же введут катетер в мочевой пузырь, чтобы отвести мочу. Для лечения причины задержки мочи врачи могут:
Попросить больного прекратить прием всех лекарственных препаратов, которые могут вызывать эту проблему
Если больной — мужчина с увеличением предстательной железы, провести его лечение с помощью хирургического вмешательства или лекарственных препаратов
Назначить препараты для расслабления мышц устья мочевого пузыря
Если у человека имеются проблемы с нервной системой, ему предложат несколько раз в день вводить в мочевой пузырь катетер для отведения мочи
Иногда проводят хирургическое вмешательство, чтобы создать отток мочи из организма другим путем