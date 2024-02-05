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Задержка мочи

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Что такое задержка мочи?

О задержке мочи говорят в следующих случаях:

  • Человек не может помочиться вообще или при мочеиспускании выделяется лишь небольшое количество мочи

  • Человек может помочиться, но после мочеиспускания в мочевом пузыре остается моча

При задержке мочеиспускания:

  • У человека может подтекать моча и происходить непроизвольное мочеиспускание (недержание мочи)

  • Чтобы узнать, сколько мочи остается в мочевом пузыре после мочеиспускания, врачи проведут ультразвуковое исследование

  • Для опорожнения мочевого пузыря врачи могут использовать катетер (тонкую гибкую трубку)

Что является причиной задержки мочи?

В число причин входят:

Задержка мочи чаще встречается у мужчин, потому что разрастание предстательной железы может блокировать отток мочи.

Каковы симптомы задержки мочи?

Если человек не может полностью опорожнить мочевой пузырь:

  • Проблемы в начале мочеиспускания

  • Слабая струя мочи

  • Ощущение того, что мочевой пузырь не опорожняется полностью

  • Иногда подтекание мочи, мочеиспускание ночью или потребность в частом мочеиспускании

  • Инфекция мочевыводящих путей

Если человек не может помочиться вообще:

  • Невозможность начать мочеиспускание

  • Боль при растяжении мочевого пузыря

  • Вздутие нижней части живота

Как врачи могут определить, есть ли у человека задержка мочи?

Если человек не может помочиться вообще, врачи поймут, что у него задержка мочи. Если у человека при мочеиспускании выделяется некоторое количество мочи, врачи проведут исследование, чтобы узнать, сколько мочи остается в мочевом пузыре.

  • Врачи попросят человека помочиться в максимально возможном для него объеме

  • Они проведут либо ультразвуковое исследование мочевого пузыря, либо введут в мочевой пузырь катетер, чтобы узнать, остался ли в мочевом пузыре какой-то объем мочи.

  • Если оставшийся объем мочи больше половины чашки, врачи поймут, что имеется задержка мочи

Также врачи проведут следующие исследования:

  • Обычно ректальное обследование: врач ощупывает анус пальцем, чтобы проверить, заблокирован ли он калом, или, если пациент мужского пола, чтобы проверить, имеется ли у него увеличение предстательной железы

  • Анализ мочи

  • Анализы крови

  • ультразвуковое исследование.

Как врачи лечат задержку мочи?

Если человек не может помочиться вообще, врачи сразу же введут катетер в мочевой пузырь, чтобы отвести мочу. Для лечения причины задержки мочи врачи могут:

  • Попросить больного прекратить прием всех лекарственных препаратов, которые могут вызывать эту проблему

  • Если больной — мужчина с увеличением предстательной железы, провести его лечение с помощью хирургического вмешательства или лекарственных препаратов

  • Назначить препараты для расслабления мышц устья мочевого пузыря

  • Если у человека имеются проблемы с нервной системой, ему предложат несколько раз в день вводить в мочевой пузырь катетер для отведения мочи

  • Иногда проводят хирургическое вмешательство, чтобы создать отток мочи из организма другим путем

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.