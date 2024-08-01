Яички — это пара органов, в которых вырабатывается сперма. Они находятся внутри мошонки — кожный мешочек, который свисает позади мужского пениса. Рак яичка — это неконтролируемый рост клеток яичка.

Рак яичка наиболее распространен среди мужчин в возрасте младше 40 лет

Обычно присутствует безболезненное уплотнение в яичке или яичко увеличивается

Врачи рекомендует молодым мужчинам раз в месяц проверять, есть ли у них в яичках какие-либо уплотнения.

Врачи проводят хирургическое вмешательство по удалению пораженного раком яичка, а также могут назначить лучевую терапию или химиотерапию

При лечении рак яичка обычно поддается излечению