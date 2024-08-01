Рак — это неконтролируемый рост клеток в организме. Клетки — это крошечные строительные блоки, из которых состоит тело. Клетки специализируются на отдельных задачах. Разные органы состоят из разных типов клеток. Почти любой тип клеток может стать злокачественным.
Что такое рак яичка?
Яички — это пара органов, в которых вырабатывается сперма. Они находятся внутри мошонки — кожный мешочек, который свисает позади мужского пениса. Рак яичка — это неконтролируемый рост клеток яичка.
Рак яичка наиболее распространен среди мужчин в возрасте младше 40 лет
Обычно присутствует безболезненное уплотнение в яичке или яичко увеличивается
Врачи рекомендует молодым мужчинам раз в месяц проверять, есть ли у них в яичках какие-либо уплотнения.
Врачи проводят хирургическое вмешательство по удалению пораженного раком яичка, а также могут назначить лучевую терапию или химиотерапию
При лечении рак яичка обычно поддается излечению
Удаление одного яичка не повлияет на половое влечение, эрекцию или способность иметь детей
Что является причиной рака яичка?
Врачи не знают причины рака яичка. Но чаще всего он развивается если одно или оба яичка не опустились в мошонку нормально (неопущение яичек).
Каковы симптомы рака яичка?
Наиболее распространенным симптомом является:
Твердое безболезненное уплотнение в яичке
Д-Р П. МАРАЦЦИ (P. MARAZZI)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Реже могут наблюдаться такие симптомы, как:
Тупая, ноющая боль в яичке
Изредка внезапная сильная боль в яичке
Как врачи могут определить, есть ли у человека рак яичка?
Врачи подозревают наличие рака яичка у молодых мужчин, у которых в яичке имеется уплотнение. Врачи проводят:
Ультразвуковое исследование, чтобы выяснить, является ли уплотнение раком или безвредным образованием, заполненным жидкостью
Анализы крови
Иногда хирургическое вмешательство для выявления рака
Если у человека обнаружен рак, они проведут:
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки и КТ (компьютерная томография), чтобы выяснить, распространился ли рак
Как врачи лечат рак яичка?
У мужчин лечение часто приводит к излечению рака яичка. Обычно врачи сделают следующее:
Хирургическое вмешательство по удалению пораженного раком яичка: при желании они могут заменить его искусственным яичком
Другие виды лечения зависят от конкретного типа рака, его агрессивности и распространенности. Лечение может включать:
Удаление лимфатических узлов в брюшной полости (области живота), поскольку рак яичка в первую очередь часто распространяется на них
Лучевую терапию, если рак яичка представлен типом под названием семинома
Химиотерапию для уничтожения рака, который распространился или рецидивировал
Мужчины, которые будут проходить лучевую терапию или химиотерапию, могут сохранить свою сперму до начала лечения, поскольку эти методы лечения могут вызывать проблемы с фертильностью. Если пациенту предстоит хирургическое вмешательство по удалению пораженного раком яичка, то оставшееся яичко должно функционировать нормально, поэтому он может иметь детей.