Рак — это неконтролируемый рост клеток в организме. Клетки — это крошечные строительные блоки, из которых состоит тело. Клетки специализируются на отдельных задачах. Разные органы состоят из разных типов клеток. Почти любой тип клеток может стать злокачественным.
Что такое рак предстательной железы?
Предстательная железа — это железа, которая присутствует только у мужчин. Она находится сразу под мочевым пузырем. Трубчатый орган (мочеиспускательный канал), по которому моча из мочевого пузыря через пенис выводится из организма, проходит прямо через центральную часть предстательной железы. Предстательная железа также выделяет жидкость, которая помогает сохранить сперматозоиды в здоровом состоянии.
Рак предстательной железы — это неконтролируемый рост клеток в предстательной железе.
В США рак предстательной железы является наиболее распространенным видом рака у мужчин старше 50 лет
Вероятность заболеть раком предстательной железы с возрастом повышается
Рак предстательной железы может расти очень медленно и не вызывать проблем, или он может расти быстро и приводить к смерти
В течение длительного времени симптомы обычно отсутствуют
По мере того, как опухоль становится больше, могут возникнуть проблемы с мочеиспусканием, или в моче может появиться кровь
Врачи могут предложить скрининговые обследования мужчинам старше 50 лет или лицам старше 40 лет, у которых присутствуют факторы риска
Врачи лечат большинство видов рака предстательной железы с помощью хирургического вмешательства или лучевой терапии
Мужские репродуктивные органы
Что является причиной рака предстательной железы?
Риск развития рака предстательной железы повышен у:
Пожилых мужчин
Лиц негроидной расы или латиноамериканского происхождения
Мужчин, близкие родственники которых болели раком предстательной железы
Мужчин, близкие родственники которых болели раком молочных желез или раком яичников
Каковы симптомы рака предстательной железы?
У большинства мужчин симптомы отсутствуют. Обычно симптомы появляются только тогда, когда рак предстательной железы увеличился или распространился на другие части тела. Могут наблюдаться следующие симптомы:
Проблемы с мочеиспусканием
Потребность в срочном или частом мочеиспускании
Моча с кровью
Если рак распространился на кости — боль в спине, тазу или ребрах
Как врачи могут определить, есть ли у человека рак предстательной железы?
Врачи могут провести скрининговые обследования, чтобы проверить, есть ли у человека рак предстательной железы, даже если у него отсутствуют симптомы. В скрининговые тесты входят:
Ректальное обследование, при котором врач ощупывает предстательную железу пальцем через задний проход, чтобы выяснить, не увеличена ли она и есть ли в ней уплотнения (узелки)
Анализ крови для измерения уровня вещества, вырабатываемого предстательной железой, которое называется простатспецифическим антигеном (ПСА)
При раке предстательной железы уровень ПСА обычно повышается. Однако уровень ПСА также может повышаться по другим причинам.
Если врачи подозревают наличие рака предстательной железы, они проведут другие обследования:
Возьмут образец ткани предстательной железы для изучения под микроскопом (биопсия)
Если человек страдает раком предстательной железы, врач присвоит раку балл от 1 до 5 (на основе шкалы Глисона от 3 до 10). Балл основан на том, насколько аномальными раковые клетки выглядят под микроскопом. Злокачественные опухоли с баллом 5 являются наиболее агрессивными, при этом вероятность их распространения очень велика. Этот балл помогает пациенту и его врачам выработать план лечения.
Врачи также проведут МРТ (магнитно-резонансную томографию), КТ (компьютерную томографию) или ПЭТ (позитронно-эмиссионную томографию), чтобы определить, распространился ли рак предстательной железы.
Если у пациента присутствует боль в костях или врачи полагают, что рак мог распространиться на кости, головной мозг или спинной мозг, врачи выполнят следующее:
Как врачи лечат рак предстательной железы?
Врачи будут работать с пациентом, чтобы решить, какое лечение лучше всего ему подходит. Рекомендуемые методы лечения зависят от ряда факторов:
Распространился ли рак из предстательной железы
Группа по степени тяжести (на основании балла Глисона)
Возраст и общее состояние здоровья
Возможны следующие варианты:
Простое наблюдение за раком (активное наблюдение)
Активное лечение с целью излечения рака
Облегчение симптомов, если рак не поддается излечению
Активное наблюдение
Поскольку рак предстательной железы с низким индексом Глисона растет очень медленно, пациент может отказаться от немедленного лечения, особенно если он в пожилом возрасте. Пожилые мужчины с множеством проблем со здоровьем часто умирают от этих заболеваний раньше, чем рак предстательной железы разрастется. Врачи будут проводить регулярные обследования и измерять уровень ПСА. Они проведут большее количество биопсий, чтобы выяснить, растет ли опухоль и нуждается ли она в лечении.
Лечение рака
Если пациент и врачи считают, что лечение поможет прожить дольше или уменьшит количество тяжелых симптомов, они проведут:
Хирургическое вмешательство проводится для удаления всей предстательной железы. Некоторые врачи проводят хирургическое вмешательство с помощью хирургического робота через несколько крошечных разрезов. Другие врачи делают больший разрез вручную в нижней части живота.
Существует несколько видов лучевой терапии рака предстательной железы. Например, некоторые используют пучки излучения. Другие имплантируют небольшие радиоактивные гранулы («зерна») внутрь предстательной железы.
Однако эти методы лечения могут иметь побочные эффекты. Они могут вызывать проблемы с эрекцией (эректильная дисфункция) или проблемы с контролем мочеиспускания.
Лечение симптомов (паллиативное лечение)
Если рак распространился за пределы простаты, врачи не проводят радикальное хирургическое вмешательство или лучевую терапию. Это делается потому, что эти методы лечения не помогают вылечить рак за пределами простаты, а побочные эффекты не оправдывают результат. Тем не менее, врачи назначат лечение, направленное на замедление роста раковой опухоли и облегчение симптомов. К таким методам лечения относятся:
Гормональная терапия для блокирования эффектов тестостерона — гормона, который способствует росту рака предстательной железы
Лучевая терапия для облегчения боли в костях
Химиотерапия для замедления роста опухоли
лекарственные препараты для укрепления костей;
Независимо от того, какой выбор делает пациент и его врачи, они обычно проверяют уровень ПСА 1-3 раза в год на протяжении всей жизни пациента.