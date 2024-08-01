Как врачи могут определить, есть ли у человека рак предстательной железы?

Как врачи могут определить, есть ли у человека рак предстательной железы?

Врачи могут провести скрининговые обследования, чтобы проверить, есть ли у человека рак предстательной железы, даже если у него отсутствуют симптомы. В скрининговые тесты входят:

Ректальное обследование, при котором врач ощупывает предстательную железу пальцем через задний проход, чтобы выяснить, не увеличена ли она и есть ли в ней уплотнения (узелки)

Анализ крови для измерения уровня вещества, вырабатываемого предстательной железой, которое называется простатспецифическим антигеном (ПСА)

При раке предстательной железы уровень ПСА обычно повышается. Однако уровень ПСА также может повышаться по другим причинам.

Если врачи подозревают наличие рака предстательной железы, они проведут другие обследования:

ультразвуковое исследование.

Возьмут образец ткани предстательной железы для изучения под микроскопом (биопсия)

Если человек страдает раком предстательной железы, врач присвоит раку балл от 1 до 5 (на основе шкалы Глисона от 3 до 10). Балл основан на том, насколько аномальными раковые клетки выглядят под микроскопом. Злокачественные опухоли с баллом 5 являются наиболее агрессивными, при этом вероятность их распространения очень велика. Этот балл помогает пациенту и его врачам выработать план лечения.

Врачи также проведут МРТ (магнитно-резонансную томографию), КТ (компьютерную томографию) или ПЭТ (позитронно-эмиссионную томографию), чтобы определить, распространился ли рак предстательной железы.

Если у пациента присутствует боль в костях или врачи полагают, что рак мог распространиться на кости, головной мозг или спинной мозг, врачи выполнят следующее: