Как врачи могут определить, есть ли у человека рак почек?

Как врачи могут определить, есть ли у человека рак почек?

Врачи часто обнаруживают рак почек случайно, когда они проводят анализы по поводу другой проблемы со здоровьем.

Если врачи подозревают рак почек, они для полной уверенности проведут КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию). Иногда врачи чувствуют уплотнение в почке при физикальном обследовании.

Если человеку поставлен диагноз рака почек, врачи проведут другие обследования, чтобы выяснить, распространился ли рак.