Рак — это неконтролируемый рост клеток в организме. Клетки — это крошечные строительные блоки, из которых состоит тело. Клетки специализируются на отдельных задачах. Разные органы состоят из разных типов клеток. Почти любой тип клеток может стать злокачественным.
Что такое рак почек?
Почки — это 2 органа, по форме напоминающие бобы, которые производят мочу. Рак почек — это неконтролируемый рост клеток в почках.
Курение сигарет повышает вероятность развития рака почек
Раком почек заболевают вдвое больше мужчин, чем женщин
У человека может быть кровь в моче, боль в боку и повышение температуры тела
Врачи проводят хирургическое вмешательство по удалению всей почки или ее части
Опухоль Вильмса представляет собой одну из разновидностей рака почек, которая возникает у детей
Мочевыводящие пути
Каковы симптомы рака почек?
Первым наиболее распространенным симптомом является:
Кровь в моче: моча может быть красной, или количество крови может быть столь незначительным, что ее можно увидеть только под микроскопом
К другим симптомам относятся:
боль в боку и спине возле грудной клетки;
потеря веса;
Как врачи могут определить, есть ли у человека рак почек?
Врачи часто обнаруживают рак почек случайно, когда они проводят анализы по поводу другой проблемы со здоровьем.
Если врачи подозревают рак почек, они для полной уверенности проведут КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию). Иногда врачи чувствуют уплотнение в почке при физикальном обследовании.
Если человеку поставлен диагноз рака почек, врачи проведут другие обследования, чтобы выяснить, распространился ли рак.
Как врачи лечат рак почек?
Если рак присутствует только в почке, врачи:
Удалят опухоль или всю почку
Рак почек имеет тенденцию к быстрому распространению в организме. Если рак распространился, врачи проведут:
Иммунотерапию: с помощью лекарственных препаратов, которые помогают иммунной системе бороться с раком