Рак — это неконтролируемый рост клеток в организме. Клетки — это крошечные строительные блоки, из которых состоит тело. Клетки специализируются на отдельных задачах. Разные органы состоят из разных типов клеток. Почти любой тип клеток может стать злокачественным.
Что такое рак полового члена?
Рак полового члена — это рак кожи на пенисе.
Рак полового члена встречается редко и встречается в основном у мужчин, которые не обрезаны (у которых не удалена крайняя плоть)
Инфекция ВПЧ повышает вероятность развития рака полового члена
Обычно он развивается на кончике пениса (головке) или под крайней плотью
Рак полового члена обычно лечат с помощью хирургического вмешательства, но очень маленькие злокачественные опухоли можно лечить лазерами или кремом
Что вызывает рак полового члена?
Риск развития рака полового члена повышают следующие факторы:
Инфекция ВПЧ (распространенный вирус, передающийся половым путем, который может вызвать рак шейки матки у женщин и остроконечные кондиломы)
Не проведенное обрезание: обрезание является хирургическим вмешательством по удалению крайней плоти с пениса
Каковы симптомы рака полового члена?
К симптомам относятся:
Сначала — небольшое красное пятно
Язва, которая не заживает
Твердый на ощупь участок
Нарост в виде бородавки
Если рак полового достиг более поздней стадии, язва или нарост могут быть более крупных размеров.
Если рак распространился, могут появиться твердые уплотнения в паховой области.
Как врачи могут определить, есть ли у человека рак полового члена?
Врачи обследуют человека и проведут:
Биопсию (взятие образца ткани для изучения его под микроскопом)
Если у человека рак полового члена, врачи могут провести другие обследования, например, КТ (компьютерную томографию) и МРТ (магнитно-резонансную томографию), чтобы выяснить, распространился ли рак.
Как врачи лечат рак полового члена?
Когда он впервые обнаруживается, рак полового члена в большинстве случаев невелик по размерам и еще не распространился. Для лечения этих небольших по размеру злокачественных опухолей врачи:
Назначат специальный крем
Проведут хирургическое вмешательство или используют лазер для удаления опухоли и части тканей вокруг нее
При больших опухолях врачи проводят хирургическое вмешательство по удалению опухоли. Врачи стараются удалить как можно меньше ткани пениса. Однако более крупные и агрессивные виды рака требуют более обширного хирургического вмешательства.
Сможет ли человек мочиться и жить половой жизнью после лечения рака полового члена?
Это зависит от того, на каком участке пениса находится опухоль и степень ее распространения. При небольших злокачественных опухолях возле кончика полового члена на ранней стадии человек обычно может использовать оставшуюся часть пениса для мочеиспускания и половой жизни.
Какие меры могут помочь предотвратить рак полового члена?
Меры, которые могут помочь предотвратить рак полового члена, включают обрезание в раннем возрасте, долгосрочную гигиену у необрезанных мужчин и вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) у подростков.