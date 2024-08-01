К симптомам относятся:

Сначала — небольшое красное пятно

Язва, которая не заживает

Твердый на ощупь участок

Нарост в виде бородавки

Если рак полового достиг более поздней стадии, язва или нарост могут быть более крупных размеров.

Если рак распространился, могут появиться твердые уплотнения в паховой области.