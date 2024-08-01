Как врачи могут определить, есть ли у человека рак мочевого пузыря?

Как врачи могут определить, есть ли у человека рак мочевого пузыря?

Врачи могут заподозрить рак мочевого пузыря, если:

В моче присутствует кровь, но нет инфекции мочевыводящих путей (ИМП)

Человек получает лечение в связи с инфекцией мочевого пузыря, но симптомы не проходят

Для полной уверенности в наличии рака мочевого пузыря врачи проведут:

Цистоскопия

Биопсия

При цистоскопии врачи проводят осмотр внутренней части мочевого пузыря через маленький зонд с оптической системой. Они вводят трубку через отверстие, из которого выделяется моча (мочеиспускательный канал). Человеку дают лекарственный препарат, так что эта процедура не причиняет боли. Если они обнаруживают изменения, которые могут оказаться раком, они проводят биопсию. При биопсии они берут образец ткани для исследования в лаборатории.

Если у человека рак мочевого пузыря, врачи могут провести другие обследования, например, КТ (компьютерная томография) и рентгенологическое исследование органов грудной клетки, чтобы выяснить, распространился ли рак.