Рак — это неконтролируемый рост клеток в организме. Клетки — это крошечные строительные блоки, из которых состоит тело. Клетки специализируются на отдельных задачах. Разные органы состоят из разных типов клеток. Почти любой тип клеток может стать злокачественным.
Что такое рак мочевого пузыря?
Мочевой пузырь — это полый шарообразный орган, в котором моча накапливается до мочеиспускания. Рак мочевого пузыря — это неконтролируемый рост клеток в мочевом пузыре.
Курение сигарет повышает вероятность развития рака мочевого пузыря
У мужчин рак мочевого пузыря развивается примерно в 3 раза чаще, чем у женщин
Первым симптомом рака мочевого пузыря обычно является кровь в моче
Рак мочевого пузыря обычно лечится с помощью хирургического вмешательства
Мочевыводящие пути
Что является причиной рака мочевого пузыря?
Риск развития рака мочевого пузыря повышают следующие факторы:
Курение, которое является причиной около половины новых случаев рака мочевого пузыря
Воздействие промышленных химических веществ
Длительное применение определенных лекарственных препаратов
Шистосомоз (заболевание, которое возникает в странах с тропическим климатом) также увеличивает риск развития рака мочевого пузыря. При шистосомозе определенный паразит может инфицировать мочевой пузырь.
Каковы симптомы рака мочевого пузыря?
Наиболее распространенным симптомом является:
Кровь в моче
К другим симптомам относятся:
Боль и жжение во время мочеиспускания
Потребность в срочном и частом мочеиспускании
Симптомы рака мочевого пузыря могут быть такими же, что и симптомы инфекции мочевого пузыря. Инфекции мочевого пузыря встречаются гораздо чаще, чем рак мочевого пузыря, однако у человека могут быть оба заболевания одновременно.
Как врачи могут определить, есть ли у человека рак мочевого пузыря?
Врачи могут заподозрить рак мочевого пузыря, если:
В моче присутствует кровь, но нет инфекции мочевыводящих путей (ИМП)
Человек получает лечение в связи с инфекцией мочевого пузыря, но симптомы не проходят
Для полной уверенности в наличии рака мочевого пузыря врачи проведут:
Цистоскопия
Биопсия
При цистоскопии врачи проводят осмотр внутренней части мочевого пузыря через маленький зонд с оптической системой. Они вводят трубку через отверстие, из которого выделяется моча (мочеиспускательный канал). Человеку дают лекарственный препарат, так что эта процедура не причиняет боли. Если они обнаруживают изменения, которые могут оказаться раком, они проводят биопсию. При биопсии они берут образец ткани для исследования в лаборатории.
Если у человека рак мочевого пузыря, врачи могут провести другие обследования, например, КТ (компьютерная томография) и рентгенологическое исследование органов грудной клетки, чтобы выяснить, распространился ли рак.
Как врачи могут лечить рак мочевого пузыря?
Если рак присутствует только на внутренней поверхности мочевого пузыря, врачи:
Удаляют опухоль во время цистоскопии
После удаления опухоли вводят в мочевой пузырь лекарственный препарат
После удаления опухоль может вырасти снова.
Если при цистоскопии опухоль удалить невозможно, врачи:
Удаляют часть или весь мочевой пузырь
Проводят химиотерапию
Иногда проводят лучевую терапию
Если врачи удалят мочевой пузырь, они сформируют новый путь выведения мочи из организма. Они могут вставить искусственный мочевой пузырь или сделать отверстие в животе, чтобы моча выделялась в мешок.