Что такое хроническая болезнь почек?

Что такое хроническая болезнь почек?

Хроническая болезнь — это болезнь, которая начинается медленно и продолжается длительное время. Таким образом, хроническая болезнь почек — это когда почки медленно теряют способность фильтровать (очищать) кровь, выводить продукты жизнедеятельности и производить мочу. Почки перестают работать в течение нескольких месяцев или лет.

При внезапном прекращении работы почек развивается острая почечная недостаточность. Острая почечная недостаточность, которая не проходит, может перейти в хроническую болезнь почек.

Хроническая почечная недостаточность — термин, которым врачи называли хроническую болезнь почек. Они использовали этот термин, чтобы люди не путали его с другими продолжительными заболеваниями почек, при которых почки не переставали работать.

Сахарный диабет и повышенное артериальное давление (гипертензия) являются распространенными причинами хронической болезни почек, которая может привести к почечной недостаточности.

Симптомы начинаются медленно и могут включать ночное мочеиспускание, утомляемость, тошноту, зуд и мышечные спазмы.

В дальнейшем мочеиспускание может прекратиться и развиться спутанность сознания и затрудненное дыхание.

Врачи проводят диагностику хронической болезни почек, выполняя анализы крови и мочи.

Необходимо придерживаться специальной диеты и принимать лекарственные препараты. Кроме того, часто может возникать необходимость проведения диализа (использования аппарата для выведения продуктов жизнедеятельности и избытка воды из крови).

Иногда врачи могут проводить трансплантацию почки — хирургическое вмешательство с целью пересадки новой почки.

При отсутствии лечения хроническая болезнь почек может привести к смерти.