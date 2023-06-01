Почки — это 2 органа, по форме напоминающие бобы, которые вырабатывают мочу. Они размером с кулак и размещены в задней части брюшной полости, рядом с позвоночником. Почки поддерживают баланс уровней воды и минералов в организме и фильтруют из крови продукты жизнедеятельности.
Что такое хроническая болезнь почек?
Хроническая болезнь — это болезнь, которая начинается медленно и продолжается длительное время. Таким образом, хроническая болезнь почек — это когда почки медленно теряют способность фильтровать (очищать) кровь, выводить продукты жизнедеятельности и производить мочу. Почки перестают работать в течение нескольких месяцев или лет.
При внезапном прекращении работы почек развивается острая почечная недостаточность. Острая почечная недостаточность, которая не проходит, может перейти в хроническую болезнь почек.
Хроническая почечная недостаточность — термин, которым врачи называли хроническую болезнь почек. Они использовали этот термин, чтобы люди не путали его с другими продолжительными заболеваниями почек, при которых почки не переставали работать.
Сахарный диабет и повышенное артериальное давление (гипертензия) являются распространенными причинами хронической болезни почек, которая может привести к почечной недостаточности.
Симптомы начинаются медленно и могут включать ночное мочеиспускание, утомляемость, тошноту, зуд и мышечные спазмы.
В дальнейшем мочеиспускание может прекратиться и развиться спутанность сознания и затрудненное дыхание.
Врачи проводят диагностику хронической болезни почек, выполняя анализы крови и мочи.
Необходимо придерживаться специальной диеты и принимать лекарственные препараты. Кроме того, часто может возникать необходимость проведения диализа (использования аппарата для выведения продуктов жизнедеятельности и избытка воды из крови).
Иногда врачи могут проводить трансплантацию почки — хирургическое вмешательство с целью пересадки новой почки.
При отсутствии лечения хроническая болезнь почек может привести к смерти.
Мочевыводящие пути
Какими осложнениями сопровождается хроническая болезнь почек?
Хроническая болезнь почек может вызывать множество проблем:
низкое количество форменных элементов крови (анемия);
повреждение нервов, вызывающее ощущение покалывания и снижение чувствительности;
снижения прочности костей;
Что является причиной хронической болезни почек?
острая почечная недостаточность — это состояние, при котором хотя бы одна почка прекращает работать в течение короткого периода времени, после чего не отвечает на лечение.
Блокада оттока мочи.
Некоторые заболевания, в результате которых иммунная система атакует свои собственные ткани.
Какими симптомами проявляется хроническая болезнь почек?
Симптомы зависят от степени тяжести болезни почек.
Симптомы болезни почек легкой степени тяжести:
Потребность в мочеиспускании несколько раз на протяжении ночи.
Симптомы болезни почек средней степени тяжести:
Ощущение усталости, слабости, спутанность сознания и притупление внимания
Снижение аппетита
Одышка
тошнота;
Неприятный привкус во рту
При тяжелых проблемах со стороны почек также могут возникать:
Мышечная слабость, подергивание, спазмы и боль
Неспособность ощущать прикосновения к некоторым частям тела
Синдром беспокойных ног (когда человек ощущает боль или дискомфорт в ногах, обычно ночью, что заставляет двигать ими)
Нарушение мышления, спутанность сознания и головокружение
Тяжелая одышка
Иногда, после того, как человек вспотел, на коже остается порошок белого цвета
Зуд по всему телу
Как врачи могут определить, есть ли у человека хроническая болезнь почек?
Врач выполнит:
Анализы крови для определения количества продуктов жизнедеятельности, накопившихся в крови
Анализы мочи
Ультразвуковое исследование почек
В некоторых случаях — взятие небольшого кусочка одной из почек для изучения под микроскопом (биопсия)
Как врачи лечат хроническую болезнь почек?
Врачи лечат проблему, которая вызывает или усугубляет хроническую болезнь почек. Распространенными методами лечения являются:
Соблюдение специальной диеты, ограничивающей употребление жидкости, соли, фосфора и калия
Ограничение количества выпиваемой за сутки жидкости
Ежедневное взвешивание, чтобы понять, происходит ли задержка жидкости
Лекарственные препараты, контролирующие уровень артериального давления и баланс уровней калия и фосфора в организме
Диализ для выведения продуктов жизнедеятельности и воды из крови
Трансплантация почки (хирургическое вмешательство с целью пересадки новой почки)