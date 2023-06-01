Почки — это 2 органа, по форме напоминающие бобы, которые вырабатывают мочу. Они размером с кулак и размещены в задней части брюшной полости, рядом с позвоночником. Почки поддерживают баланс уровней воды и минералов в организме и фильтруют из крови продукты жизнедеятельности.
Что такое острая почечная недостаточность?
Острая проблема — это проблема, которая только что началась и, вероятно, не продлится слишком долго. Таким образом, острая почечная недостаточность — это состояние, при котором одна или обе почки внезапно перестают работать на несколько дней или недель. Если почки перестают работать на более длительное время, развивается хроническая болезнь почек.
На сегодняшний день в отношении острой почечной недостаточности врачи используют термин «острое повреждение почек». Но большинству людей до сих пор известен термин «почечная недостаточность».
Повреждение одной почки не приводит к возникновению серьезных проблем до тех пор, пока работает другая почка; для возникновения серьезных проблем должны перестать работать обе почки.
У пациента могут опухать ноги, лодыжки или лицо, у него может быть плохое самочувствие и усталость, зуд по всему телу, затрудненное дыхание или менее обильное, чем обычно, мочеиспускание (количество мочи).
Острая почечная недостаточность может приводить к развитию таких серьезных проблем, как сердечная недостаточность.
Может потребоваться проведение почечного диализа.
Мочевыводящие пути
Что является причиной острой почечной недостаточности?
Причиной острой почечной недостаточности могут быть:
Недостаточное поступление крови в почки.
Блок оттока мочи из почек.
Некоторые заболевания почек.
Некоторые лекарственные препараты или яды.
Почкам необходимо большое количество крови. Почки могут не получать необходимое количество крови при массивном кровотечении, сильном обезвоживании, или если сердце не перекачивает достаточное количество крови.
Если злокачественное новообразование или камень в почках блокируют отток мочи, в почках повышается давление. Если давление остается высоким в течение длительного времени, это может привести к повреждению почек.
Почки могут повреждать много лекарственных препаратов и других веществ, например:
Некоторые антибиотики
Контрастные вещества, которые используются при проведении некоторых рентгенологических исследований.
Контрастные вещества и жидкости, которые вводятся в вену, чтобы получить более четкое изображение кровеносных сосудов и органов при рентгенологических исследованиях.
Врачи часто не могут установить причину острой почечной недостаточности у человека.
Какими симптомами проявляется острая почечная недостаточность?
Симптомы зависят от:
Степени повреждения почек.
Причины острой почечной недостаточности.
Скорости усугубления проблем со стороны почек.
Сначала могут возникнуть следующие симптомы:
Повышение массы тела
Отек стоп и лодыжек
Отечность лица и кистей
Уменьшение количества мочи или ее отсутствие — у большинства здоровых взрослых в сутки выделяется от 700 миллилитров (3 чашки) до 2 литров мочи.
Более поздние симптомы:
Тошнота, усталость и снижение аппетита.
Невозможность сосредоточиться.
Зуд или сыпь.
Также могут присутствовать симптомы проблемы, вызвавшей почечную недостаточность.
Как врачи могут определить, есть ли у человека почечная недостаточность?
Врач выполнит:
Анализы крови для определения того, накапливаются ли в крови продукты жизнедеятельности.
Анализы мочи
Визуализирующие исследования, например, ультразвуковое исследование или КТ (компьютерная томография).
Как врачи лечат острую почечную недостаточность?
Врачи лечат проблему, которая вызывает острую почечную недостаточность. Врач может также:
Назначить специальную диету, ограничивающую употребление жидкости, соли, фосфора и калия.
Попросить человека каждый день взвешиваться, чтобы понять, происходит ли задержка жидкости.
Назначить лекарственные препараты, чтобы сбалансировать уровни калия или фосфора в крови.
Назначить диализ для выведения продуктов жизнедеятельности и избытка воды из крови.
Некоторые повреждения почек бывают тяжелыми и опасными для жизни, их лечение следует проводить в отделении интенсивной терапии в больнице. Может потребоваться хирургическое вмешательство, например, если почки и отток мочи заблокированы.