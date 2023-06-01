Причиной острой почечной недостаточности могут быть:

Недостаточное поступление крови в почки.

Блок оттока мочи из почек.

Некоторые заболевания почек.

Некоторые лекарственные препараты или яды.

Почкам необходимо большое количество крови. Почки могут не получать необходимое количество крови при массивном кровотечении, сильном обезвоживании, или если сердце не перекачивает достаточное количество крови.

Если злокачественное новообразование или камень в почках блокируют отток мочи, в почках повышается давление. Если давление остается высоким в течение длительного времени, это может привести к повреждению почек.

Почки могут повреждать много лекарственных препаратов и других веществ, например:

Некоторые антибиотики

Контрастные вещества, которые используются при проведении некоторых рентгенологических исследований.

Контрастные вещества и жидкости, которые вводятся в вену, чтобы получить более четкое изображение кровеносных сосудов и органов при рентгенологических исследованиях.

Врачи часто не могут установить причину острой почечной недостаточности у человека.