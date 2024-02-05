Что такое непроходимость мочевыводящих путей?
Мочевыводящие пути — это путь, по которому моча перемещается из почек в мочевой пузырь и выводится из организма. Непроходимость означает, что на каком-то участке этого пути мочевыводящие пути заблокированы.
Непроходимость мочевыводящих путей может возникать в почках, трубках, которые соединяют каждую почку с мочевым пузырем (мочеточники), в мочевом пузыре или трубке, по которой моча выводится из организма (мочеиспускательный канал)
Непроходимость мочевыводящих путей могут вызывать многие факторы, в том числе рубцовая ткань, опухоли или камни в почках
Непроходимость мочевыводящих путей может становиться причиной боли и инфекции
Если непроходимость мочевыводящих путей продолжается достаточно долго, она может вызывать повреждение почек
В зависимости от причины, врачи устраняют закупорку с помощью лекарственных препаратов или хирургического вмешательства
Увеличенная почка
При гидронефрозе почка увеличена (расширена) по причине блокирования оттока мочи. Моча скапливается за местом закупорки и остается в почечных канальцах и в центральном участке сбора мочи (почечная лоханка).
Что вызывает непроходимость мочевыводящих путей?
Частые причины непроходимости мочевыводящих путей:
У детей: патология, с которой ребенок родился, например, узкий мочеиспускательный канал
У взрослых: камни в почках
У пожилых мужчин: увеличение предстательной железы (доброкачественная гиперплазия предстательной железы)
Другие причины непроходимости мочевыводящих путей:
Рубцовая ткань, образовавшаяся вследствие лучевой терапии, хирургического вмешательства или процедур
Злокачественные или незлокачественные (доброкачественные) новообразования
Тромбы
Каковы симптомы непроходимости мочевыводящих путей?
Симптомы непроходимости мочевыводящих путей зависят от места закупорки, скорости ее возникновения и степени тяжести закупорки.
К симптомам относятся:
Сильная боль с одной стороны брюшной полости или с одной стороны спины ниже ребер
Уменьшение количества мочи
Учащенное мочеиспускание ночью
Тошнота и рвота
Если непроходимость становится причиной инфекции мочевыводящих путей, у человека может повыситься температура тела, а в моче может появиться гной или кровь.
Как врачи могут определить, есть ли у человека непроходимость мочевыводящих путей?
Врачи подозревают наличие непроходимости мочевыводящих путей на основании имеющихся у человека симптомов. Для подтверждения диагноза они обычно назначают:
Ультразвуковое исследование или КТ (компьютерная томография)
Если исследование показывает непроходимость, но не ее причину, врачи могут:
Выполнить микционную цистоуретрографию (МЦУГ) — исследование, при котором врачи вводят краситель в мочевой пузырь с помощью катетера и проводят рентгенологическое исследование, чтобы увидеть ток мочи
Использовать гибкий зонд с оптической системой, чтобы осмотреть мочеиспускательный канал, предстательную железу и мочевой пузырь
Врачи также могут выполнить анализы крови для выявления признаков поражения почек и анализы мочи для выявления инфекции мочевыводящих путей.
Как врачи лечат непроходимость мочевыводящих путей?
Врачи устраняют закупорку мочевыводящих путей.
Если у человека камень в почках, врачи обычно ждут, пока он не выйдет самостоятельно
Если камень в почках не выходит самостоятельно, врачи пытаются разбить его с помощью мощных звуковых волн (ударно-волновая литотрипсия) или удаляют камень с помощью эндоскопа
При увеличении предстательной железы врачи назначают лекарственные препараты или гормоны для уменьшения ее размера
Если врачи не могут устранить закупорку, они вставляют в почку трубку для отведения мочи
Врачи также будут лечить все проблемы, связанные с непроходимостью мочевыводящих путей, такие как инфекция мочевыводящих путей или проблемы с почками.