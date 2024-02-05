Как врачи могут определить, есть ли у человека непроходимость мочевыводящих путей?

Как врачи могут определить, есть ли у человека непроходимость мочевыводящих путей?

Врачи подозревают наличие непроходимости мочевыводящих путей на основании имеющихся у человека симптомов. Для подтверждения диагноза они обычно назначают:

Ультразвуковое исследование или КТ (компьютерная томография)

Если исследование показывает непроходимость, но не ее причину, врачи могут:

Выполнить микционную цистоуретрографию (МЦУГ) — исследование, при котором врачи вводят краситель в мочевой пузырь с помощью катетера и проводят рентгенологическое исследование, чтобы увидеть ток мочи

Использовать гибкий зонд с оптической системой, чтобы осмотреть мочеиспускательный канал, предстательную железу и мочевой пузырь

Врачи также могут выполнить анализы крови для выявления признаков поражения почек и анализы мочи для выявления инфекции мочевыводящих путей.