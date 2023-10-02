Врачи подозревают наличие поликистозной болезни почек, если она есть у членов семьи, или если исследование, проведенное по другой причине, показывает, что размер почек больше обычного или в них присутствуют кисты. Чтобы выяснить, есть ли у человека поликистозная болезнь почек, врачи проводят визуализирующие исследования почек, такие как:

Если эти исследования показывают, что у человека поликистозная болезнь почек, врачи проводят анализы крови через регулярные промежутки времени, чтобы проверить функцию почек. Врачи иногда рекомендуют, чтобы человек и некоторые его близкие родственники прошли генетический анализ на наличие поликистозной болезни почек. Генетический анализ может помочь понять, есть ли вероятность передачи дефекта гена, который вызывает поликистозную болезнь почек, детям.