Что такое поликистозная болезнь почек?
Поликистозная болезнь почек (ПБП) является заболеванием, при котором в обеих почках образуется множество заполненных жидкостью кист (заполненных жидкостью мешочков). Почки увеличиваются в размерах и не работают должным образом.
Поликистозная болезнь почек является наследственным заболеванием.
У человека может возникать боль в боку, появляться кровь в моче, повышенное артериальное давление или спастическая боль, вызванная камнями в почках.
Симптомы обычно начинаются в возрасте старше 20 лет, хотя у некоторых людей с поликистозной болезнью почек симптомы либо отсутствуют, либо они настолько незначительны, что их не замечают.
Врачи могут лечить некоторые из проблем, вызываемых поликистозной болезнью почек, но они не могут остановить образование кист.
Более чем у половины людей с поликистозной болезнью почек в конечном итоге развивается почечная недостаточность, и в определенный момент жизни им требуется диализ или трансплантация почки.
При поликистозной болезни почек также могут появляться кисты в других органах, таких как печень и поджелудочная железа.
Поликистозная болезнь почек
Каковы осложнения поликистозной болезни почек?
Кисты почек могут:
Инфицироваться и вызывать инфекции мочевыводящих путей
Кровоточить
Повышать риск образования камней в почках
Приводить к повышению артериального давления
Каковы симптомы поликистозной болезни почек?
При поликистозной болезни почек симптомы могут отсутствовать. Если симптомы появляются, человек может отмечать:
Боль в боку или животе
При наличии осложнений поликистозной болезни почек человек может отмечать:
Кровь в моче при разрыве кисты
Потребность в частом мочеиспускании или повышение температуры тела при инфицировании кист
Чувство усталости или тошноты при развитии хронической болезни почек
Как врачи диагностируют поликистозную болезнь почек?
Врачи подозревают наличие поликистозной болезни почек, если она есть у членов семьи, или если исследование, проведенное по другой причине, показывает, что размер почек больше обычного или в них присутствуют кисты. Чтобы выяснить, есть ли у человека поликистозная болезнь почек, врачи проводят визуализирующие исследования почек, такие как:
Ультразвуковое исследование или иногда КТ (компьютерная томография) либо МРТ (магнитно-резонансная томография).
Если эти исследования показывают, что у человека поликистозная болезнь почек, врачи проводят анализы крови через регулярные промежутки времени, чтобы проверить функцию почек. Врачи иногда рекомендуют, чтобы человек и некоторые его близкие родственники прошли генетический анализ на наличие поликистозной болезни почек. Генетический анализ может помочь понять, есть ли вероятность передачи дефекта гена, который вызывает поликистозную болезнь почек, детям.
Как врачи лечат поликистозную болезнь почек?
Врачи:
лечат инфекций мочевыводящих путей, камней в почках или повышенного артериального давления.
Если кисты вызывают сильную боль, врачи могут попытаться откачать жидкость из кисты
Если симптомы очень тяжелые, врачи могут провести хирургическое вмешательство для удаления почки
При тяжелой почечной недостаточности проводят диализ или трансплантацию почки