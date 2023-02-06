Камни в почках — это маленькие твердые камешки, формирующиеся в почках. Камни могут быть настолько маленькими, что их трудно увидеть, но также могут достигать более двух сантиметров в диаметре. Иногда камни остаются в почках и не вызывают никаких проблем. Иногда камни выходят из почек и двигаются вниз по мочевыводящим путям. Если камень выходит из почки, он либо застрянет где-то в мочевыводящих путях, либо выйдет наружу при мочеиспускании.

Если камни двигаются по мочевыводящим путям, они могут становиться причиной боли и кровотечения. Если они застревают, они также могут становиться причиной инфекции или блокировать отток мочи. Если отток мочи заблокирован в течение продолжительного времени, почка может отекать настолько, что это вызывает ее повреждение.

Камни в почках Изображение

По мере продвижения по мочевыводящим путям они, в зависимости от местонахождения, могут называться по-разному: