Что такое мочевыводящие пути?
К мочевыводящим путям относятся:
почки — два органа, по форме напоминающие бобы, которые производят мочу;
мочеточники — трубчатые органы, по которым моча отводится из почек в мочевой пузырь;
мочевой пузырь — полый орган, который накапливает мочу до момента мочеиспускания;
мочеиспускательный канал — трубчатый орган, соединенный с мочевым пузырем, по которому моча из мочевого пузыря выводится из организма.
Мочевыводящие пути
Что такое камни в почках?
Камни в почках — это маленькие твердые камешки, формирующиеся в почках. Камни могут быть настолько маленькими, что их трудно увидеть, но также могут достигать более двух сантиметров в диаметре. Иногда камни остаются в почках и не вызывают никаких проблем. Иногда камни выходят из почек и двигаются вниз по мочевыводящим путям. Если камень выходит из почки, он либо застрянет где-то в мочевыводящих путях, либо выйдет наружу при мочеиспускании.
Если камни двигаются по мочевыводящим путям, они могут становиться причиной боли и кровотечения. Если они застревают, они также могут становиться причиной инфекции или блокировать отток мочи. Если отток мочи заблокирован в течение продолжительного времени, почка может отекать настолько, что это вызывает ее повреждение.
По мере продвижения по мочевыводящим путям они, в зависимости от местонахождения, могут называться по-разному:
камень в одном из мочеточников может называться «камнем в мочеточнике»;
камень в мочевом пузыре может называться «камнем в мочевом пузыре».
Что является причиной камней в почках?
Существует много разных видов камней, и причины их образования — разные. Вероятность образования камней в почках повышена:
если в моче слишком много кальция (минерала) или других веществ;
если имеется ряд заболеваний, в том числе некоторые онкологические заболевания;
если есть родственники, у которых были камни в почках;
если принимать с пищей некоторые продукты;
в среднем или пожилом возрасте;
у лиц мужского пола.
Каковы симптомы камней в почках?
Крошечные камни могут не вызывать никаких симптомов.
Камни в мочевом пузыре могут становиться причиной боли в нижней части живота.
Камни в почках или мочеточнике могут становиться причиной боли в спине, обычно в области между ребрами и бедром. Боль может также распространяться на весь живот и вниз на область между ногами. Боль чрезвычайно сильная, она то усиливается, то ослабевает.
К другим симптомам относятся:
тошнота и рвота;
моча красновато-коричневого цвета или с кровью;
более частые позывы к мочеиспусканию;
ощущение жжения или боль при мочеиспускании.
Если камень становится причиной инфекции, моча может быть мутной или дурно пахнуть. Также может повышаться температура тела.
Как врачи могут определить, есть ли у меня камень в почках?
Врачи предполагают наличие камня на основании симптомов
Выполняется анализ мочи для выявления крови
Врачи также могут провести визуализирующее обследование под названием КТ (компьютерная томография)
Чтобы установить местонахождение камня и выяснить, блокирует ли он мочевыводящие пути, используется компьютерная томография (КТ)
Как врачи лечат камни в почках?
Необходимости лечить небольшие камни, которые не закупоривают мочевыводящие пути и не вызывают инфекцию, нет. Камень часто выходит сам по себе. Могут потребоваться болеутоляющие лекарства.
Камни большего размера обычно не выходят сами по себе. Требуются болеутоляющие лекарства. Если камень не выходит, врачи обычно удаляют его. Чтобы удалить камень, врачи могут:
использовать мощные звуковые волны, чтобы разбить камень на мелкие кусочки (процедура под названием «литотрипсия»);
использовать для удаления камня эндоскоп.
Если для удаления камня используется эндоскоп, врачи могут:
ввести эндоскоп в мочеиспускательный канал;
ввести эндоскоп в почку через маленький разрез в спине.
Как только эндоскоп введен внутрь, врач может вытянуть камень с помощью эндоскопа. Или может потребоваться разбить их лазером или другими методами, такими как ударно-волновая литотрипсия. Камень, который разбили на маленькие кусочки, выйдет из организма во время мочеиспускания.
После того, как камень разбит на кусочки, врачам обычно нужно узнать, из чего он состоит. Они попросят Вас помочиться через сито, чтобы собрать кусочки камня. Вы отдадите кусочки камня врачу на анализ.
Как я могу предотвратить образование камней в почках?
Это зависит от того, из чего состоит камень (кальций или другое вещество). Некоторые рекомендации, способные предотвратить образование камней:
избегать употребления некоторых пищевых продуктов;
пить больше воды;
принимать определенные препараты.
Каких именно продуктов следует избегать, зависит от типа камня, который у Вас имеется. Врач обсудит с Вами этот вопрос.