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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уретрит

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июн. 2023
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Что такое уретрит?

Уретрит — это инфекция мочеиспускательного канала (трубчатый орган, соединенный с мочевым пузырем, по которому моча из мочевого пузыря выводится из организма).

  • Уретрит обычно вызывается бактериями, которые проникают в организм человека во время полового акта (инфекция, передающаяся половым путем).

  • Распространенными симптомами являются боль и жжение во время мочеиспускания и более частые или сильные позывы к мочеиспусканию, чем обычно.

  • Иногда из мочеиспускательного канала выделяется густая и желтовато-зеленая или жидкая и прозрачная жидкость.

  • Уретрит обычно лечится с помощью антибиотиков.

  • Если уретрит не лечить, может развиться инфекция мочевого пузыря или почек или язва в мочеиспускательном канале.

Мочевыводящие пути

Что является причиной уретрита?

Уретрит обычно возникает при:

Каковы симптомы уретрита?

  • Боль или жжение при мочеиспускании.

  • Ощущение острой потребности помочиться.

  • При гонорее из мочеиспускательного канала выделяется густая и желтовато-зеленая жидкость.

  • При хламидиозе из мочеиспускательного канала иногда выделяется жидкая и прозрачная жидкость.

Если уретрит не лечить, образуется рубцовая ткань, которая приводит к сужению мочеиспускательного канала (это состояние называется «стриктура»). Это сужение может привести к затрудненному мочеиспусканию. Также оно повышает риск развития инфекции мочевого пузыря или инфекции почек.

Как врачи могут определить, есть ли у меня уретрит?

Врачи могут определить наличие уретрита на основании:

  • анализов мочи или жидкости, выделяющейся из мочеиспускательного канала.

Как врачи лечат уретрит?

Врачи лечат уретрит по-разному, в зависимости от его причины. Обычно они назначают антибиотики. Если у Вас инфекция, передающаяся половым путем (ИППП), лечение необходимо и вашему половому партнеру. Вам не следует вести половую жизнь, пока вы и ваш партнер не будете успешно излечены.

Как можно предотвратить уретрит?

ИППП, вызывающие уретрит, можно предотвратить путем использования презерватива во время полового акта.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.