Что такое уретрит?
Уретрит — это инфекция мочеиспускательного канала (трубчатый орган, соединенный с мочевым пузырем, по которому моча из мочевого пузыря выводится из организма).
Уретрит обычно вызывается бактериями, которые проникают в организм человека во время полового акта (инфекция, передающаяся половым путем).
Распространенными симптомами являются боль и жжение во время мочеиспускания и более частые или сильные позывы к мочеиспусканию, чем обычно.
Иногда из мочеиспускательного канала выделяется густая и желтовато-зеленая или жидкая и прозрачная жидкость.
Уретрит обычно лечится с помощью антибиотиков.
Если уретрит не лечить, может развиться инфекция мочевого пузыря или почек или язва в мочеиспускательном канале.
Мочевыводящие пути
Что является причиной уретрита?
Каковы симптомы уретрита?
Боль или жжение при мочеиспускании.
Ощущение острой потребности помочиться.
При гонорее из мочеиспускательного канала выделяется густая и желтовато-зеленая жидкость.
При хламидиозе из мочеиспускательного канала иногда выделяется жидкая и прозрачная жидкость.
Если уретрит не лечить, образуется рубцовая ткань, которая приводит к сужению мочеиспускательного канала (это состояние называется «стриктура»). Это сужение может привести к затрудненному мочеиспусканию. Также оно повышает риск развития инфекции мочевого пузыря или инфекции почек.
Как врачи могут определить, есть ли у меня уретрит?
Врачи могут определить наличие уретрита на основании:
анализов мочи или жидкости, выделяющейся из мочеиспускательного канала.
Как врачи лечат уретрит?
Врачи лечат уретрит по-разному, в зависимости от его причины. Обычно они назначают антибиотики. Если у Вас инфекция, передающаяся половым путем (ИППП), лечение необходимо и вашему половому партнеру. Вам не следует вести половую жизнь, пока вы и ваш партнер не будете успешно излечены.
Как можно предотвратить уретрит?
ИППП, вызывающие уретрит, можно предотвратить путем использования презерватива во время полового акта.