Врачи лечат уретрит по-разному, в зависимости от его причины. Обычно они назначают антибиотики. Если у Вас инфекция, передающаяся половым путем (ИППП), лечение необходимо и вашему половому партнеру. Вам не следует вести половую жизнь, пока вы и ваш партнер не будете успешно излечены.