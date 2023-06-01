Инфекция мочевого пузыря вызывается бактериями, попадающими в мочевой пузырь. Обычно бактерии проникают через мочеиспускательный канал. Мочеиспускательный канал представляет собой трубчатый орган, по которому моча из мочевого пузыря выводится из организма.

У женщин вероятность развития инфекций мочевого пузыря выше, чем у мужчин. Женская уретра короче и находится ближе к влагалищу и заднему проходу, что облегчает попадание бактерий в мочевой пузырь.

Вероятность возникновения инфекции мочевого пузыря у женщин повышают следующие факторы:

наличие других инфекций мочевого пузыря в прошлом, особенно если они начались в молодости;

Беременность

менопауза вследствие изменения уровней гормонов и истончения тканей вокруг мочеиспускательного канала;

половой акт;

использование диафрагмы (резиновое контрацептивное изделие, которое вводится во влагалище);

использование спермицида (гель, который вводится во влагалище для уничтожения сперматозоидов).

И у мужчин, и у женщин вероятность развития инфекции мочевого пузыря выше при наличии: