Что такое инфекция мочевого пузыря?
Мочевой пузырь — полый орган, который накапливает мочу до момента мочеиспускания. Инфекция мочевого пузыря обычно вызвана бактериями. Инфекция мочевого пузыря также известна под названием «цистит».
Инфекции мочевого пузыря часто возникают у женщин и редко у мужчин.
При инфекциях мочевого пузыря чаще, чем в нормальных условиях, возникает желание помочиться, а иногда при мочеиспускании возникает боль или жжение.
Часто врачи могут определить наличие инфекции мочевого пузыря, проведя анализ мочи.
Врачи лечат инфекции мочевого пузыря с помощью антибиотиков.
Мочевыводящие пути
Что является причиной инфекций мочевого пузыря?
Инфекция мочевого пузыря вызывается бактериями, попадающими в мочевой пузырь. Обычно бактерии проникают через мочеиспускательный канал. Мочеиспускательный канал представляет собой трубчатый орган, по которому моча из мочевого пузыря выводится из организма.
У женщин вероятность развития инфекций мочевого пузыря выше, чем у мужчин. Женская уретра короче и находится ближе к влагалищу и заднему проходу, что облегчает попадание бактерий в мочевой пузырь.
Вероятность возникновения инфекции мочевого пузыря у женщин повышают следующие факторы:
наличие других инфекций мочевого пузыря в прошлом, особенно если они начались в молодости;
Беременность
менопауза вследствие изменения уровней гормонов и истончения тканей вокруг мочеиспускательного канала;
половой акт;
использование диафрагмы (резиновое контрацептивное изделие, которое вводится во влагалище);
использование спермицида (гель, который вводится во влагалище для уничтожения сперматозоидов).
И у мужчин, и у женщин вероятность развития инфекции мочевого пузыря выше при наличии:
Ослабленная иммунная система
препятствия оттоку мочи, например, камня в мочевом пузыре или сужения мочеиспускательного канала;
мочевого катетера (тонкой, гибкой пластиковой трубки, которая вводится в мочеиспускательный канал, чтобы позволить отток мочи);
процедуры, при которой врачи вводят в мочеиспускательный канал хирургические инструменты.
Каковы симптомы инфекции мочевого пузыря?
Потребность в более частом, чем обычно, мочеиспускании, в том числе ночью.
Жжение или болезненные ощущения при мочеиспускании.
Боль в нижней части живота и иногда в нижней части спины.
Мутная моча и, возможно, примесь крови в моче.
Иногда лихорадка
Иногда инфекция мочевого пузыря может протекать без симптомов. Это чаще происходит у пожилых людей, у людей, у которых имеются проблемы с нервами, идущими к мочевому пузырю, и у людей с катетером в мочевом пузыре. Иногда у пожилых людей единственным симптомом инфекции мочевого пузыря является спутанность сознания.
Как врачи могут определить, есть ли у меня инфекция мочевого пузыря?
Врачи могут определить наличие инфекции мочевого пузыря на основании:
Оценка симптомов
результатов анализа мочи.
Чтобы сделать анализ мочи, врачам требуется образец, в котором отсутствуют бактерии, живущие на коже. Поэтому перед тем, как помочиться, необходимо продезинфицировать область вокруг внешнего отверстия мочеиспускательного канала. Сначала нужно немного мочи спустить в унитаз. Затем подставить под струю мочи контейнер для мочи и собрать образец. Если врачи считают, что этим методом не удастся собрать достаточно чистый образец мочи, для получения образца они могут ввести в мочевой пузырь катетер.
Как врачи лечат инфекции мочевого пузыря?
Ваш врач может назначить:
Антибиотики
Если отток мочи частично заблокирован, может потребоваться хирургическое вмешательство. Если имеется диабет или иммунная система ослаблена, лечение этих заболеваний облегчает лечение инфекции мочевого пузыря.
Если при мочеиспускании жжение очень интенсивное, врачи могут назначить таблетки, которые помогают ослабить жжение до тех пор, пока не подействуют антибиотики.
Как я могу предотвратить развитие инфекций мочевого пузыря?
Женщины с предрасположенностью к инфекциям мочевого пузыря могут:
пить много жидкости;
часто мочиться;
мочиться после полового акта;
после дефекации подтираться в направлении спереди назад;
избегать использования спермицидов и диафрагм.
Людям, у которых часто возникают инфекции мочевого пузыря, врачи для предотвращения этих инфекций иногда могут назначать антибиотики для ежедневного приема. Женщинам в менопаузе врачи могут назначить крем, содержащий женский гормон эстроген.