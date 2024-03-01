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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Резистентность к аргинин-вазопрессину

(почечный несахарный диабет)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2024
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Что такое резистентность к аргинин-вазопрессину?

Резистентность к аргинин-вазопрессину (ранее известная как почечный несахарный диабет) — это нарушение функции почек, которое приводит к чрезмерно обильному мочеиспусканию, что, в свою очередь, вызывает жажду.

Обычно почки обеспечивают баланс уровня воды в организме, поэтому у человека присутствует только необходимый объем (водный баланс). Но при резистентности к аргинин-вазопрессину организм теряет слишком много воды при мочеиспускании.

  • Резистентность к аргинин-вазопрессину может начаться вскоре после рождения или может развиться позже

  • У человека выделяется большой объем мочи — от 4 до 24 литров в сутки

  • Из-за выделения такого большого объема мочи человека мучает жажда, и он много пьет

  • Столь обильное мочеиспускание и питье нарушают баланс солей и минералов (электролитов) в организме

  • Человек может терять слишком много воды (обезвоживание)

  • Врачи следят за тем, чтобы человек пил достаточное количество воды и не употреблял в пищу слишком много соли или белка

  • Иногда могут помочь лекарственные препараты

Что является причиной резистентности к аргинин-вазопрессину?

Резистентность к аргинин-вазопрессину возникает, когда почки перестают реагировать на гормон под названием вазопрессин. Вазопрессин дает почкам сигнал удерживать воду и не выделять ее с мочой. Если почки перестают реагировать на вазопрессин, человек обильно мочится.

Причины резистентности к аргинин-вазопрессину включают следующее:

Каковы симптомы резистентности к аргинин-вазопрессину?

Симптомы резистентности к аргинин-вазопрессину включают следующее:

  • чувство сильной жажды;

  • обильное мочевыделение (до 24 литров в сутки).

При одном из типов резистентности к аргинин-вазопрессину симптомы могут начаться вскоре после рождения. У детей может возникать сильное обезвоживание и такие симптомы, как:

  • лихорадка

  • рвота;

  • судорожные припадки.

Как врачи диагностируют резистентность к аргинин-вазопрессину?

Врачи подозревают резистентность к аргинин-вазопрессину, если человек много пьет и часто мочится. Для подтверждения диагноза они проведут:

  • Анализы крови

  • Анализы мочи

Иногда врачи назначают тест водной депривации.

Как врачи лечат резистентность к аргинин-вазопрессину?

Для лечения резистентности к аргинин-вазопрессину врачи назначат:

  • Пить воду, как только ощущается жажда: младенцам, детям и пожилым людям с резистентностью к аргинин-вазопрессину следует часто давать воду

  • Употребление продуктов с низким содержанием соли и белка

  • В некоторых случаях — прием лекарственных препаратов, которые помогают почкам повторно поглощать натрий и воду, что приводит к уменьшению мочевыделения

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