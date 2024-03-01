Что такое резистентность к аргинин-вазопрессину?
Резистентность к аргинин-вазопрессину (ранее известная как почечный несахарный диабет) — это нарушение функции почек, которое приводит к чрезмерно обильному мочеиспусканию, что, в свою очередь, вызывает жажду.
Обычно почки обеспечивают баланс уровня воды в организме, поэтому у человека присутствует только необходимый объем (водный баланс). Но при резистентности к аргинин-вазопрессину организм теряет слишком много воды при мочеиспускании.
Резистентность к аргинин-вазопрессину может начаться вскоре после рождения или может развиться позже
У человека выделяется большой объем мочи — от 4 до 24 литров в сутки
Из-за выделения такого большого объема мочи человека мучает жажда, и он много пьет
Столь обильное мочеиспускание и питье нарушают баланс солей и минералов (электролитов) в организме
Человек может терять слишком много воды (обезвоживание)
Врачи следят за тем, чтобы человек пил достаточное количество воды и не употреблял в пищу слишком много соли или белка
Иногда могут помочь лекарственные препараты
Что является причиной резистентности к аргинин-вазопрессину?
Резистентность к аргинин-вазопрессину возникает, когда почки перестают реагировать на гормон под названием вазопрессин. Вазопрессин дает почкам сигнал удерживать воду и не выделять ее с мочой. Если почки перестают реагировать на вазопрессин, человек обильно мочится.
Причины резистентности к аргинин-вазопрессину включают следующее:
Генетическая проблема, с которой человек родился
Прием определенных лекарственных препаратов, таких как литий
Проблемы, затрагивающие почки, такие как поликистозная болезнь почек, серповидноклеточная анемия или Синдром Шегрена
Каковы симптомы резистентности к аргинин-вазопрессину?
Симптомы резистентности к аргинин-вазопрессину включают следующее:
чувство сильной жажды;
обильное мочевыделение (до 24 литров в сутки).
При одном из типов резистентности к аргинин-вазопрессину симптомы могут начаться вскоре после рождения. У детей может возникать сильное обезвоживание и такие симптомы, как:
лихорадка
рвота;
судорожные припадки.
Как врачи диагностируют резистентность к аргинин-вазопрессину?
Врачи подозревают резистентность к аргинин-вазопрессину, если человек много пьет и часто мочится. Для подтверждения диагноза они проведут:
Анализы крови
Анализы мочи
Иногда врачи назначают тест водной депривации.
Как врачи лечат резистентность к аргинин-вазопрессину?
Для лечения резистентности к аргинин-вазопрессину врачи назначат:
Пить воду, как только ощущается жажда: младенцам, детям и пожилым людям с резистентностью к аргинин-вазопрессину следует часто давать воду
Употребление продуктов с низким содержанием соли и белка
В некоторых случаях — прием лекарственных препаратов, которые помогают почкам повторно поглощать натрий и воду, что приводит к уменьшению мочевыделения