Что такое резистентность к

Что такое резистентность к аргинин-вазопрессину ?

Резистентность к аргинин-вазопрессину (ранее известная как почечный несахарный диабет) — это нарушение функции почек, которое приводит к чрезмерно обильному мочеиспусканию, что, в свою очередь, вызывает жажду.

Обычно почки обеспечивают баланс уровня воды в организме, поэтому у человека присутствует только необходимый объем (водный баланс). Но при резистентности к аргинин-вазопрессину организм теряет слишком много воды при мочеиспускании.