Почки — это 2 органа, по форме напоминающие бобы, которые производят мочу, поддерживают баланс уровней воды и минералов в организме и фильтруют из крови продукты жизнедеятельности.
Мочевыводящие пути
Что такое тромбоз почечной вены?
Тромбоз почечной вены — это закупорка сгустком крови почечной вены, которая отводит кровь от почки.
Тромбоз почечной вены может становиться причиной повреждения почек.
Могут пострадать одна или обе почки.
Симптомы включают боль в грудной клетке, спине и бедрах, а также уменьшение количества мочи при мочеиспускании.
Врачи назначают лекарственные препараты, разрушающие сгусток.
Что является причиной тромбоза почечной вены?
Тромбоз почечной вены обычно вызывается:
Некоторыми хроническими заболеваниями почек, такими как нефротический синдром.
Среди других причин:
Каковы симптомы тромбоза почечной вены?
Если не развивается почечная недостаточность, симптомы обычно отсутствуют. К симптомам почечной недостаточности относятся:
ощущение слабости и усталости;
тошнота;
менее выраженный, чем обычно, аппетит;
зуд;
чувство сонливости или спутанности сознания.
Если тромбоз был вызван общим повышением свертываемости крови, могут наблюдаться симптомы образования сгустков крови в других органах, например, в:
Легкие: Боль в груди и одышка
Головной мозг: Симптомы инсульта, такие как слабость и спутанность сознания
Ноги: Отек и боль в ноге
Как врачи могут определить, есть ли у человека тромбоз почечной вены?
Чтобы выяснить, есть ли у человека тромбоз почечной вены, врачи могут выполнить:
Магнитно-резонансную ангиографию (одна из разновидностей МРТ, при которой исследуют кровеносные сосуды)
Компьютерную томографическую ангиографию (одна из разновидностей КТ, при которой исследуют кровеносные сосуды)
ультразвуковое исследование.
Врачи также проведут анализы крови и мочи для выявления признаков повреждения почек и других причин тромбоза.
Как врачи лечат тромбоз почечной вены?
Врачи лечат любые причины тромбоза почечной вены. Обычно они назначают:
Антикоагулянты (лекарственные препараты, разжижающие кровь).
Иногда они удаляют сгусток из почечной вены с помощью катетера или назначают лекарственные препараты, которые способны разрушить сгусток.