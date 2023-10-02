Если не развивается почечная недостаточность, симптомы обычно отсутствуют. К симптомам почечной недостаточности относятся:

ощущение слабости и усталости;

тошнота;

менее выраженный, чем обычно, аппетит;

зуд;

чувство сонливости или спутанности сознания.

Если тромбоз был вызван общим повышением свертываемости крови, могут наблюдаться симптомы образования сгустков крови в других органах, например, в: