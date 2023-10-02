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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тромбоз почечной вены

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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Почки — это 2 органа, по форме напоминающие бобы, которые производят мочу, поддерживают баланс уровней воды и минералов в организме и фильтруют из крови продукты жизнедеятельности.

Мочевыводящие пути

Что такое тромбоз почечной вены?

Тромбоз почечной вены — это закупорка сгустком крови почечной вены, которая отводит кровь от почки.

  • Тромбоз почечной вены может становиться причиной повреждения почек.

  • Могут пострадать одна или обе почки.

  • Симптомы включают боль в грудной клетке, спине и бедрах, а также уменьшение количества мочи при мочеиспускании.

  • Врачи назначают лекарственные препараты, разрушающие сгусток.

Что является причиной тромбоза почечной вены?

Тромбоз почечной вены обычно вызывается:

Среди других причин:

Каковы симптомы тромбоза почечной вены?

Если не развивается почечная недостаточность, симптомы обычно отсутствуют. К симптомам почечной недостаточности относятся:

  • ощущение слабости и усталости;

  • тошнота;

  • менее выраженный, чем обычно, аппетит;

  • зуд;

  • чувство сонливости или спутанности сознания.

Если тромбоз был вызван общим повышением свертываемости крови, могут наблюдаться симптомы образования сгустков крови в других органах, например, в:

  • Легкие: Боль в груди и одышка

  • Головной мозг: Симптомы инсульта, такие как слабость и спутанность сознания

  • Ноги: Отек и боль в ноге

Как врачи могут определить, есть ли у человека тромбоз почечной вены?

Чтобы выяснить, есть ли у человека тромбоз почечной вены, врачи могут выполнить:

  • Магнитно-резонансную ангиографию (одна из разновидностей МРТ, при которой исследуют кровеносные сосуды)

  • Компьютерную томографическую ангиографию (одна из разновидностей КТ, при которой исследуют кровеносные сосуды)

  • ультразвуковое исследование.

Врачи также проведут анализы крови и мочи для выявления признаков повреждения почек и других причин тромбоза.

Как врачи лечат тромбоз почечной вены?

Врачи лечат любые причины тромбоза почечной вены. Обычно они назначают:

  • Антикоагулянты (лекарственные препараты, разжижающие кровь).

Иногда они удаляют сгусток из почечной вены с помощью катетера или назначают лекарственные препараты, которые способны разрушить сгусток.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.