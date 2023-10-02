Внезапная полная закупорка может вызывать:

ноющую боль в пояснице или нижней части живота;

лихорадка

тошноту и рвоту.

Внезапная полная закупорка обычно поражает только одну почку. Обычно работу по фильтрации крови и мочи берет на себя другая почка, и почечная недостаточность не развивается.

Частичная закупорка обычно не вызывает симптомов, но может вызывать:

Частичная закупорка обычно поражает обе почки. Если она продолжается достаточно долго, может развиться почечная недостаточность.