Почки — это 2 органа, по форме напоминающие бобы, которые производят мочу, поддерживают баланс уровней воды и минералов в организме и фильтруют из крови продукты жизнедеятельности.
Мочевыводящие пути
Что такое закупорка почечных артерий?
Почечные артерии — это кровеносные сосуды, по которым кровь поступает к почкам. Закупорка означает, что почечные артерии сужаются или закупориваются, поэтому кровь не может проходить через них.
Почечные артерии могут закупориваться постепенно путем сужения или внезапно сгустками крови.
Внезапная закупорка почечных артерий вызывает ноющую боль в пояснице или животе, лихорадку и тошноту.
Закупорка может привести к повышению артериального давления или почечной недостаточности.
Врачи лечат закупорку почечных артерий с помощью лекарственных препаратов и хирургического вмешательства.
Что является причиной закупорки почечных артерий?
Почечные артерии могут быть заблокированы в следующих случаях:
Тромб из других частей тела переносится кровью в одну или обе почки
В почечной артерии образуется тромб
Склерозирование артерий (атеросклероз) или другие проблемы со здоровьем могут привести к тому, что стенки почечной артерии утолщаются, теряют эластичность и сужаются.
Сгусток крови обычно поражает только одну почку. Сужение артерий обычно поражает обе почки.
Каковы симптомы закупорки почечных артерий?
Внезапная полная закупорка может вызывать:
ноющую боль в пояснице или нижней части живота;
лихорадка
тошноту и рвоту.
Внезапная полная закупорка обычно поражает только одну почку. Обычно работу по фильтрации крови и мочи берет на себя другая почка, и почечная недостаточность не развивается.
Частичная закупорка обычно не вызывает симптомов, но может вызывать:
Частичная закупорка обычно поражает обе почки. Если она продолжается достаточно долго, может развиться почечная недостаточность.
Как врачи могут определить, есть ли у человека закупорка почечных артерий?
Врачи подозревают закупорку на основании имеющихся у человека симптомов. Они могут выполнить визуализирующие исследования мочевыводящих путей:
Компьютерную томографическую ангиографию (одна из разновидностей КТ, при которой исследуют кровеносные сосуды), магнитно-резонансную ангиографию (одна из разновидностей МРТ, при которой исследуют кровеносные сосуды) или ультразвуковое исследование
Иногда стандартная ангиография (введение специальной жидкости, называемой контрастным веществом, в кровеносный сосуд, что позволяет врачам увидеть кровеносные сосуды в рентгеновских лучах)
Также проведут анализы крови и мочи, чтобы определить, насколько хорошо функционируют почки.
Как врачи лечат закупорку почечных артерий?
В зависимости от причины закупорки, врачи используют разные методы лечения:
Сгустки крови: Лекарственные препараты, разжижающие кровь (антикоагулянты), для предотвращения увеличения сгустков крови в размере и образования новых сгустков.
Сужение артерий: Хирургическое вмешательство или ангиопластика для восстановления проходимости артерии.
При ангиопластике врачи вводят тонкую трубку через пах в заблокированную артерию, что позволяет им расширить артерию с помощью крошечного баллона или небольшой проволочной трубки, называемой стентом.
Если закупорка привела к повышению артериального давления, врачи назначат препарат для снижения повышенного артериального давления.
Если развилась почечная недостаточность, может потребоваться диализ (аппаратная фильтрация крови, когда почки не могут с этим справиться).