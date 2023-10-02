Артериальное давление, повышенное в течение длительного времени, является стрессом для кровеносных сосудов. В конечном итоге этот стресс повреждает кровеносные сосуды, поэтому кровь течет через них в недостаточном объеме. Если приток крови к органу недостаточен, орган может повреждаться.

Риск повреждения почек при повышенном артериальном давлении выше, если: