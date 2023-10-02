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Доброкачественный гипертонический артериолярный нефросклероз

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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Почки — это 2 органа, по форме напоминающие бобы, которые производят мочу, поддерживают баланс уровней воды и минералов в организме и фильтруют из крови продукты жизнедеятельности.

Мочевыводящие пути

Что такое доброкачественный гипертонический артериолярный нефросклероз?

Гипертензия — это повышенное артериальное давление, артериолы — мелкие артерии, «нефро-» — почки, «склероз» — рубцевание или повреждение.

Доброкачественный гипертонический артериолярный нефросклероз — это повреждение почек, вызванное повышенным артериальным давлением в течение длительного периода времени.

  • Повреждение почек обычно усугубляется медленно и может привести к тяжелой хронической болезни почек.

  • Это происходит чаще, когда артериальное давление повышено в течение длительного времени.

  • Повреждение почек обычно обнаруживается при анализе крови.  

  • Пока не развивается почечная недостаточность, симптомы обычно отсутствуют.

  • Врачи пытаются контролировать повышенное артериальное давление с помощью лекарственных препаратов.

  • Может потребоваться диализ (аппаратная фильтрация крови, когда почки не могут с этим справиться).

Что является причиной гипертонического поражения почек?

Артериальное давление, повышенное в течение длительного времени, является стрессом для кровеносных сосудов. В конечном итоге этот стресс повреждает кровеносные сосуды, поэтому кровь течет через них в недостаточном объеме. Если приток крови к органу недостаточен, орган может повреждаться.

Риск повреждения почек при повышенном артериальном давлении выше, если:

  • Отсутствует очень хороший контроль артериального давления

  • Артериальное давление повышено в течение длительного времени

Каковы симптомы гипертонического поражения почек?

Если не развивается почечная недостаточность, симптомы обычно отсутствуют. К симптомам почечной недостаточности относятся:

  • ощущение слабости и усталости;

  • тошнота;

  • менее выраженный, чем обычно, аппетит;

  • зуд;

  • чувство сонливости или спутанности сознания.

Как врачи могут определить, есть ли у человека гипертоническое поражение почек?

Врачи подозревают болезнь почек, если у человека артериальное давление повышено в течение длительного времени, а стандартные анализы крови показывают, что почки не функционируют нормально. Чтобы проверить наличие других причин болезни почек, они могут назначить:

  • Анализы крови и мочи

  • Ультразвуковое исследование почек

Как врачи лечат гипертоническое поражение почек?

Врачи стараются предотвратить усугубление повреждения почек следующими методами:

Если почки сильно повреждены, может потребоваться:

  • Диализ (аппаратная фильтрация крови, когда почки не могут с этим справиться)

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.