Почки — это 2 органа, по форме напоминающие бобы, которые производят мочу, поддерживают баланс уровней воды и минералов в организме и фильтруют из крови продукты жизнедеятельности.
Мочевыводящие пути
Что такое доброкачественный гипертонический артериолярный нефросклероз?
Гипертензия — это повышенное артериальное давление, артериолы — мелкие артерии, «нефро-» — почки, «склероз» — рубцевание или повреждение.
Доброкачественный гипертонический артериолярный нефросклероз — это повреждение почек, вызванное повышенным артериальным давлением в течение длительного периода времени.
Повреждение почек обычно усугубляется медленно и может привести к тяжелой хронической болезни почек.
Это происходит чаще, когда артериальное давление повышено в течение длительного времени.
Повреждение почек обычно обнаруживается при анализе крови.
Пока не развивается почечная недостаточность, симптомы обычно отсутствуют.
Врачи пытаются контролировать повышенное артериальное давление с помощью лекарственных препаратов.
Может потребоваться диализ (аппаратная фильтрация крови, когда почки не могут с этим справиться).
Что является причиной гипертонического поражения почек?
Артериальное давление, повышенное в течение длительного времени, является стрессом для кровеносных сосудов. В конечном итоге этот стресс повреждает кровеносные сосуды, поэтому кровь течет через них в недостаточном объеме. Если приток крови к органу недостаточен, орган может повреждаться.
Риск повреждения почек при повышенном артериальном давлении выше, если:
Отсутствует очень хороший контроль артериального давления
Артериальное давление повышено в течение длительного времени
Каковы симптомы гипертонического поражения почек?
Если не развивается почечная недостаточность, симптомы обычно отсутствуют. К симптомам почечной недостаточности относятся:
ощущение слабости и усталости;
тошнота;
менее выраженный, чем обычно, аппетит;
зуд;
чувство сонливости или спутанности сознания.
Как врачи могут определить, есть ли у человека гипертоническое поражение почек?
Врачи подозревают болезнь почек, если у человека артериальное давление повышено в течение длительного времени, а стандартные анализы крови показывают, что почки не функционируют нормально. Чтобы проверить наличие других причин болезни почек, они могут назначить:
Анализы крови и мочи
Ультразвуковое исследование почек
Как врачи лечат гипертоническое поражение почек?
Врачи стараются предотвратить усугубление повреждения почек следующими методами:
Контролируя повышенное артериальное давление с помощью лекарственных препаратов и изменений в рационе питания
Если почки сильно повреждены, может потребоваться:
Диализ (аппаратная фильтрация крови, когда почки не могут с этим справиться)