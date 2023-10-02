Почки — это 2 органа, по форме напоминающие бобы, которые производят мочу, поддерживают баланс уровней воды и минералов в организме и фильтруют из крови продукты жизнедеятельности.
Мочевыводящие пути
Что такое атероэмболическая болезнь почек?
Атероэмболическая болезнь почек возникает, когда крошечные частички накапливающегося в артериях твердого жирового материала отрываются и блокируют мелкие артерии, которые снабжают почки кровью. Эти оторвавшиеся частички твердого жирового материала называются эмболами.
Атероэмболическая болезнь почек может поражать одну или обе почки.
Если присутствует тяжелое поражение обеих почек, может развиться почечная недостаточность.
Обычно она вызвана хирургическим вмешательством или медицинской процедурой на артерии.
Почечная недостаточность выявляется с помощью анализа крови.
Врачи не могут устранить повреждение почек, но они пытаются предотвратить его усугубление.
Может потребоваться почечный диализ (процесс фильтрации крови, когда почки не могут с этим справиться).
Что является причиной атероэмболической болезни почек?
Когда у человека развивается склерозирование артерий (атеросклероз), артерии закупориваются твердым жировым материалом. Частички этого жирового материала могут отрываться и плавать в крови до тех пор, пока они не застревают в мелком кровеносном сосуде. Если достаточное количество материала попадает в кровеносные сосуды одного органа, то этот орган может отказать.
Атероэмболическая болезнь почек чаще всего возникает после хирургического вмешательства или процедуры, затрагивающей аорту (самая крупная артерия в организме). Частички жирового материала, прилипшие к стенке аорты, могут случайно оторваться во время процедуры и переместиться в почки. Иногда жировой материал отрывается сам по себе.
Жировой материал также может блокировать кровеносные сосуды в других органах брюшной полости, например, в кишечнике или поджелудочной железе.
Каковы симптомы атероэмболической болезни почек?
Если не развивается почечная недостаточность, симптомы обычно отсутствуют. К симптомам почечной недостаточности относятся:
ощущение слабости и усталости;
тошнота;
менее выраженный, чем обычно, аппетит;
зуд;
чувство сонливости или спутанности сознания.
В редких случаях поражение почек вызывает повышение артериального давления.
Как врачи могут определить, есть ли у человека атероэмболическая болезнь почек?
Врачи могут заподозрить атероэмболическую болезнь почек, если стандартные анализы крови или мочи показывают, что почки не функционируют нормально после хирургического вмешательства или процедуры на аорте. Для подтверждения диагноза иногда проводят:
Биопсию почки (удаление фрагмента почечной ткани для изучения под микроскопом)
ультразвуковое исследование.
Как врачи лечат атероэмболическую болезнь почек?
Врачи не могут обратить вспять повреждение почек, но они могут лечить человека для предотвращения появления большего количества эмболов с помощью:
Лекарственных препаратов для предотвращения накопления большего количества жирового материала в артериях
Если почки сильно повреждены, может потребоваться:
Диализ (аппаратная фильтрация крови, когда почки не могут с этим справиться)