Когда у человека развивается склерозирование артерий (атеросклероз), артерии закупориваются твердым жировым материалом. Частички этого жирового материала могут отрываться и плавать в крови до тех пор, пока они не застревают в мелком кровеносном сосуде. Если достаточное количество материала попадает в кровеносные сосуды одного органа, то этот орган может отказать.

Атероэмболическая болезнь почек чаще всего возникает после хирургического вмешательства или процедуры, затрагивающей аорту (самая крупная артерия в организме). Частички жирового материала, прилипшие к стенке аорты, могут случайно оторваться во время процедуры и переместиться в почки. Иногда жировой материал отрывается сам по себе.

Жировой материал также может блокировать кровеносные сосуды в других органах брюшной полости, например, в кишечнике или поджелудочной железе.