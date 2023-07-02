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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Периодонтит

(Пиорея)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Что такое периодонтит?

Периодонтит — это серьезное заболевание десен, которое может привести к ослаблению или выпадению зубов.

  • Инфекция ослабляет ткань, которая удерживает зубы на месте

  • Симптомы включают боль, опухшие или кровоточащие десны, неприятный запах изо рта и расшатанные зубы

  • Стоматологи лечат периодонтит при помощи частых чисток, стоматологической операции и/или антибиотиками

  • Периодонтит является одной из основных причин потери зубов у взрослых

Каковы причины периодонтита?

Периодонтит является тяжелой формой гингивита. Гингивит вызывает зубной налет. Зубной налет — это налипшая на зубы пленка, полная микробов. Налет, который остается на зубах дольше нескольких дней и отвердевает, называется зубным камнем.

Накопление зубного камня на зубах внизу десен вызывает периодонтит. Зубной камень раздражает десны и способствует размножению микробов. Во-первых, это вызывает гингивит. При отсутствии лечения микробы в конечном итоге ослабляют ткань и кость, которые удерживают ваши зубы. Затем зубы расшатываются и в конечном итоге выпадают.

Обычно периодонтит развивается в результате:

  • недостаточно качественной чистки зубов зубной щеткой и нитью;

  • нерегулярных чисток у стоматолога

Периодонтит происходит чаще у некоторых людей, чем у других, даже когда у них одинаковое количество зубного камня. Вероятность развития периодонтита особо высока при наличии:

Каковы симптомы периодонтита?

Ранние симптомы периодонтита включают:

В число поздних симптомов входят:

  • Шаткость зубов

  • Боль при жевании

  • Выступающие передние зубы

При отсутствии лечения периодонтит может привести к потере зубов.

Что происходит во время визита к стоматологу?

Стоматолог обследует ваши зубы, затем:

  • Сделать рентгеновский снимок

  • измерит, как далеко десны отошли от зубов.

Как стоматологи лечат периодонтит?

Стоматологи лечат периодонтит следующими методами:

  • Регулярные чистки в кабинете стоматолога

Стоматолог проводит глубокую чистку вокруг корней зубов. Вам также нужно хорошо чистить зубы дома и использовать специальные средства для полоскания рта. Если это не поможет вылечить периодонтит, стоматолог может:

  • провести операцию на деснах;

  • назначить антибиотик в таблетках или поместить антибиотики под инфицированными деснами;

  • в редких случаях удалить пострадавшие зубы

Вам нужно будет приходить на повторные визиты к стоматологу для последующего наблюдения.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.