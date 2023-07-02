Что такое периодонтит?
Периодонтит — это серьезное заболевание десен, которое может привести к ослаблению или выпадению зубов.
Инфекция ослабляет ткань, которая удерживает зубы на месте
Симптомы включают боль, опухшие или кровоточащие десны, неприятный запах изо рта и расшатанные зубы
Стоматологи лечат периодонтит при помощи частых чисток, стоматологической операции и/или антибиотиками
Периодонтит является одной из основных причин потери зубов у взрослых
Каковы причины периодонтита?
Периодонтит является тяжелой формой гингивита. Гингивит вызывает зубной налет. Зубной налет — это налипшая на зубы пленка, полная микробов. Налет, который остается на зубах дольше нескольких дней и отвердевает, называется зубным камнем.
Накопление зубного камня на зубах внизу десен вызывает периодонтит. Зубной камень раздражает десны и способствует размножению микробов. Во-первых, это вызывает гингивит. При отсутствии лечения микробы в конечном итоге ослабляют ткань и кость, которые удерживают ваши зубы. Затем зубы расшатываются и в конечном итоге выпадают.
Обычно периодонтит развивается в результате:
недостаточно качественной чистки зубов зубной щеткой и нитью;
нерегулярных чисток у стоматолога
Периодонтит происходит чаще у некоторых людей, чем у других, даже когда у них одинаковое количество зубного камня. Вероятность развития периодонтита особо высока при наличии:
диабета (особенно типа 1);
лейкопении (понижения уровня лейкоцитов, что может привести к болезни);
Каковы симптомы периодонтита?
Ранние симптомы периодонтита включают:
болезненные десны
припухание десен
кровотечение из десен и покраснение десен
В число поздних симптомов входят:
Шаткость зубов
Боль при жевании
Выступающие передние зубы
При отсутствии лечения периодонтит может привести к потере зубов.
CNRI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Что происходит во время визита к стоматологу?
Стоматолог обследует ваши зубы, затем:
Сделать рентгеновский снимок
измерит, как далеко десны отошли от зубов.
Как стоматологи лечат периодонтит?
Стоматологи лечат периодонтит следующими методами:
Регулярные чистки в кабинете стоматолога
Стоматолог проводит глубокую чистку вокруг корней зубов. Вам также нужно хорошо чистить зубы дома и использовать специальные средства для полоскания рта. Если это не поможет вылечить периодонтит, стоматолог может:
провести операцию на деснах;
назначить антибиотик в таблетках или поместить антибиотики под инфицированными деснами;
в редких случаях удалить пострадавшие зубы
Вам нужно будет приходить на повторные визиты к стоматологу для последующего наблюдения.