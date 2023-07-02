Периодонтит является тяжелой формой гингивита. Гингивит вызывает зубной налет. Зубной налет — это налипшая на зубы пленка, полная микробов. Налет, который остается на зубах дольше нескольких дней и отвердевает, называется зубным камнем.

Накопление зубного камня на зубах внизу десен вызывает периодонтит. Зубной камень раздражает десны и способствует размножению микробов. Во-первых, это вызывает гингивит. При отсутствии лечения микробы в конечном итоге ослабляют ткань и кость, которые удерживают ваши зубы. Затем зубы расшатываются и в конечном итоге выпадают.

Обычно периодонтит развивается в результате:

недостаточно качественной чистки зубов зубной щеткой и нитью;

нерегулярных чисток у стоматолога

Периодонтит происходит чаще у некоторых людей, чем у других, даже когда у них одинаковое количество зубного камня. Вероятность развития периодонтита особо высока при наличии: