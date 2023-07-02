Почти всегда гингивит вызывает зубной налет. Зубной налет — это налипшая на зубы пленка, полная микробов. Наиболее распространенные причины появления слишком большого зубного налета:

Недостаточно качественная чистка зубов нитью или зубной щеткой

Налет, который остается на зубах дольше нескольких дней, отвердевает. Отвердевший налет называется зубным камнем. Отложение камня нельзя полностью снять чисткой зубов нитью или зубной щеткой.

Гингивит может также развиться в результате: