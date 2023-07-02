Что представляет собой гингивит?
Гингивит — это заболевание, при котором десны краснеют, опухают и кровоточат. Если гингивит не лечить, он может вызвать серьезные проблемы с зубами и деснами, например, периодонтит.
Гингивит обычно вызван ненадлежащей гигиеной зубов
Прием некоторых лекарств или наличие определенных заболеваний также может вызвать гингивит
Гингивит обычно легко вылечивается при оказании надлежащей стоматологической помощи
Чистка зубов с помощью зубной щетки и зубной нити помогает предотвратить гингивит
Изображение предоставлено врачом Джонатаном А. Шипом.
Что вызывает гингивит?
Почти всегда гингивит вызывает зубной налет. Зубной налет — это налипшая на зубы пленка, полная микробов. Наиболее распространенные причины появления слишком большого зубного налета:
Недостаточно качественная чистка зубов нитью или зубной щеткой
Налет, который остается на зубах дольше нескольких дней, отвердевает. Отвердевший налет называется зубным камнем. Отложение камня нельзя полностью снять чисткой зубов нитью или зубной щеткой.
Гингивит может также развиться в результате:
принимать определенные препараты.
потребления недостаточного количества витамина D или кальция;
гормональных изменений (например, из-за беременности или менопаузы);
наличия инфекции во рту;
ретенированного зуба (зуб, который не полностью прорезался через десну)
Каковы симптомы гингивита?
Симптомы гингивита включают:
Красные (а не розовые) десны
припухание десен
Кровоточащие десны
Как стоматологи лечат гингивит?
Стоматологи делают следующее:
чистят зубы, удаляя зубной камень и налет;
лечат причину гингивита;
Как предотвратить появление гингивита?
Предотвратить гингивит можно следующими способами:
ежедневная чистка зубов с помощью зубной щетки и зубной нити;
использование жидкости для полоскания рта, которая помогает уменьшить образование налета;
чистка зубов у стоматолога каждые 6–12 месяцев или чаще, в случае необходимости