При легком пульпите стоматологи извлекут разрушившиеся части зуба и запломбируют полости. Иногда стоматологи ставят временную пломбу с болеутоляющим средством на 6–8 недель, прежде чем поставить постоянную.

Если пульпа сильно повреждена и не может быть излечена, стоматологи назначат лекарство от боли и сделают одно из следующего:

проводят корневой канал для удаления пульпы из зуба, а затем заполняют и пломбируют зубной канал;

удаляют зуб, если его нельзя спасти

При наличии инфекции они также назначат антибиотики.