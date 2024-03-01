Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пульпит

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2024
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Твердая внешняя поверхность зубов называется эмалью. Пульпа — это мягкий слой ткани, находящийся глубоко внутри зуба. Пульпа содержит кровеносные сосуды и нервы зуба.

Что такое пульпит?

Пульпит — это болезненное воспаление (опухание) зубной пульпы.

  • Пульпит обычно вызван кариесом зубов

  • Травма зуба может также вызвать пульпит

  • После лечения легкий пульпит обычно проходит без проблем

  • Пульпит может привести к инфекции, которая может распространиться на челюсть или другие части тела

  • Стоматологи лечат тяжелый пульпит, проходя корневой канал или удаляя зуб

Зуб

Что вызывает пульпит?

Причины пульпита включают:

  • кариес зубов;

  • травму зуба в результате несчастного случая, зубовного скрежета или иногда после многочисленных стоматологических процедур на зубе

Каковы симптомы пульпита?

Пульпит вызывает:

  • зубную боль, которая может быть легкой и периодической или быть тяжелой и постоянной;

  • чувствительность к горячей или холодной пище;

  • чувствительность к давлению на зуб во время жевания;

  • иногда боль, которая ощущается в челюсти, ухе или голове.

Пульпит с инфекцией, вызванной бактериями, обычно вызывает постоянную боль. Бактерии могут образовывать скопление гноя, которое называется абсцесс. Иногда инфекция может распространяться на другие части тела. При наличии абсцесса зуб становится очень болезнен и чувствителен к давлению или постукиванию зубоврачебным инструментом.

Как стоматологи выявляют пульпит?

Стоматологи проверят пульпу зуба путем:

  • проверки, чтобы узнать, чувствителен ли зуб к горячему, сладкому или холодному;

  • применения электрического аппарата для обследования пульпы, чтобы проверить, жива ли пульпа;

  • простукивания зубов, чтобы проверить, болит ли близлежащая ткань;

  • выполнения рентгеновских снимков, чтобы определить, как далеко зашла проблема

Как стоматологи лечат пульпит?

При легком пульпите стоматологи извлекут разрушившиеся части зуба и запломбируют полости. Иногда стоматологи ставят временную пломбу с болеутоляющим средством на 6–8 недель, прежде чем поставить постоянную.

Если пульпа сильно повреждена и не может быть излечена, стоматологи назначат лекарство от боли и сделают одно из следующего:

  • проводят корневой канал для удаления пульпы из зуба, а затем заполняют и пломбируют зубной канал;

  • удаляют зуб, если его нельзя спасти

При наличии инфекции они также назначат антибиотики.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.