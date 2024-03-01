Твердая внешняя поверхность зубов называется эмалью. Пульпа — это мягкий слой ткани, находящийся глубоко внутри зуба. Пульпа содержит кровеносные сосуды и нервы зуба.
Что такое пульпит?
Пульпит — это болезненное воспаление (опухание) зубной пульпы.
Пульпит обычно вызван кариесом зубов
Травма зуба может также вызвать пульпит
После лечения легкий пульпит обычно проходит без проблем
Пульпит может привести к инфекции, которая может распространиться на челюсть или другие части тела
Стоматологи лечат тяжелый пульпит, проходя корневой канал или удаляя зуб
Зуб
Что вызывает пульпит?
Причины пульпита включают:
травму зуба в результате несчастного случая, зубовного скрежета или иногда после многочисленных стоматологических процедур на зубе
Каковы симптомы пульпита?
Пульпит вызывает:
зубную боль, которая может быть легкой и периодической или быть тяжелой и постоянной;
чувствительность к горячей или холодной пище;
чувствительность к давлению на зуб во время жевания;
иногда боль, которая ощущается в челюсти, ухе или голове.
Пульпит с инфекцией, вызванной бактериями, обычно вызывает постоянную боль. Бактерии могут образовывать скопление гноя, которое называется абсцесс. Иногда инфекция может распространяться на другие части тела. При наличии абсцесса зуб становится очень болезнен и чувствителен к давлению или постукиванию зубоврачебным инструментом.
Как стоматологи выявляют пульпит?
Стоматологи проверят пульпу зуба путем:
проверки, чтобы узнать, чувствителен ли зуб к горячему, сладкому или холодному;
применения электрического аппарата для обследования пульпы, чтобы проверить, жива ли пульпа;
простукивания зубов, чтобы проверить, болит ли близлежащая ткань;
выполнения рентгеновских снимков, чтобы определить, как далеко зашла проблема
Как стоматологи лечат пульпит?
При легком пульпите стоматологи извлекут разрушившиеся части зуба и запломбируют полости. Иногда стоматологи ставят временную пломбу с болеутоляющим средством на 6–8 недель, прежде чем поставить постоянную.
Если пульпа сильно повреждена и не может быть излечена, стоматологи назначат лекарство от боли и сделают одно из следующего:
проводят корневой канал для удаления пульпы из зуба, а затем заполняют и пломбируют зубной канал;
удаляют зуб, если его нельзя спасти
При наличии инфекции они также назначат антибиотики.