Бактерии размножаются на зубах и выделяют кислоту, которая вызывает разрушение зубов.

Бактерии, слюна и кусочки пищи образуют тонкий слой, называемый зубным налетом, который пристает к зубам. Зубной налет затвердевает с течением времени и превращается в зубной камень. Зубной камень обычно желтый. Иногда его можно увидеть у основания зубов. От бактерий, живущих на зубном налете и зубном камне, трудно избавиться.

Бактерии питаются сахаром. Вот почему сладкие продукты и напитки могут приводить к разрушению зубов. Количество сахара, которое человек употребляет, менее важно, чем частота его употребления. Главным фактором является время, в течение которого сахар контактирует с зубами. Употребление безалкогольного напитка небольшими глотками в течение часа становится более разрушительным, чем шоколадный батончик, съеденный за 5 минут, несмотря на то, что он может содержать больше сахара. Дети, засыпающие с бутылочкой, даже если в ней находится только молоко или молочная смесь, также подвержены риску разрушения зубной эмали. Бутылочки, которые даются перед сном, должны содержать только воду.

Риск появления полостей больше: