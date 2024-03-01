Твердая внешняя поверхность зубов называется эмалью. Пульпа находится глубоко внутри зуба и содержит кровеносные сосуды и нервы. Бактерии могут повредить различные части зуба.
Что такое полости?
Изображение предоставлено врачом Джонатаном А. Шипом.
Полости образовываются в результате разрушения зуба.
Бактерии размножаются на зубной эмали и выделяют кислоты, которые вызывают отверстия в зубе; эти отверстия называются полостями
Зубная боль возникает, когда полости увеличиваются и проходят через эмаль во внутреннюю часть зуба
Стоматологи ищут полости, осматривая зубы и делая рентгеновские снимки
Лечение включает высверливание разрушенной части и заполнение отверстия
Регулярно чистите зубы, проходите стоматологические осмотры и не ешьте продуктов, содержащих большое количество сахара, для предотвращения появление полостей
Зуб
Что вызывает появление полостей?
Бактерии размножаются на зубах и выделяют кислоту, которая вызывает разрушение зубов.
Бактерии, слюна и кусочки пищи образуют тонкий слой, называемый зубным налетом, который пристает к зубам. Зубной налет затвердевает с течением времени и превращается в зубной камень. Зубной камень обычно желтый. Иногда его можно увидеть у основания зубов. От бактерий, живущих на зубном налете и зубном камне, трудно избавиться.
Бактерии питаются сахаром. Вот почему сладкие продукты и напитки могут приводить к разрушению зубов. Количество сахара, которое человек употребляет, менее важно, чем частота его употребления. Главным фактором является время, в течение которого сахар контактирует с зубами. Употребление безалкогольного напитка небольшими глотками в течение часа становится более разрушительным, чем шоколадный батончик, съеденный за 5 минут, несмотря на то, что он может содержать больше сахара. Дети, засыпающие с бутылочкой, даже если в ней находится только молоко или молочная смесь, также подвержены риску разрушения зубной эмали. Бутылочки, которые даются перед сном, должны содержать только воду.
Риск появления полостей больше:
при наличии в ротовой полости большого количества зубного налета и зубного камня;
если вы едите и пьете сладкие или кислые продукты, такие как сладкая газированная вода или сок;
если в зубах слишком мало фторида (минерала, который делает эмаль более твердой);
если во рту не хватает слюны (состояние, называемое сухость во рту);
при наличии атрофирующихся десен (оседания десен)
Каковы симптомы появления полостей?
Неглубокая полость в эмали не приводит к появлению боли. Полости, которые немного глубже, могут вызвать боль, когда вы едите горячую, холодную, сладкую пищу или пьете такие напитки.
Полость, которая становится достаточно глубокой и достигает пульпы, вызывает пульпит. Пульпит вызывает зубную боль, даже когда вы не едите и не пьете. При заражении пульпы можете образоваться кармашек гноя, так называемый зубной абсцесс.
Как стоматологи выявляют полости?
Стоматологи диагностируют полости следующими методами:
осмотр зубов и их обследование при помощи стоматологических инструментов;
снятие рентгеновских снимков зубов.
Как стоматологи лечат полости?
Если полость очень маленькая и затрагивает только эмаль, зуб может зажить сам при употреблении достаточного количества фтора.
Стоматологи обрабатывают полости, проникшие глубже эмали, путем сверления разложившейся части зуба и помещения пломбы. Пломбу изготавливают из:
серебряной амальгамы (сочетания серебра, ртути, меди, олова, а иногда и других металлов), которая часто используется в задних зубах, где она скрыта от глаз;
полимерного цемента, который подбирают по цвету зубов;
стеклоиономера, который имеет цвет зубов и высвобождает фторид. Он подходит для тех людей, у которых много зубов затронуто кариесом;
Золото
Лечение корневых каналов или удаление зубов
Когда полость заходит достаточно глубоко, достигая пульпы, и зуб сильно воспаляется, стоматологи назначают лекарство от боли и делают одно из двух:
проводят корневой канал для удаления пульпы из зуба, а затем заполняют и пломбируют зубной канал;
удаляют зуб, если его нельзя спасти
При наличии инфекции они также назначат антибиотики.
Как можно предотвратить появление полостей?
Предотвратить появление полостей можно:
чисткой зубов зубной пастой, содержащей фторид (утром, вечером и после употребления сладких продуктов);
ежедневной чисткой зубов;
получением регулярной стоматологической помощи;
употреблением здоровой пищи и значительным сокращением потребления продуктов и напитков, в которых много сахара или кислоты
Важно потреблять достаточное количество фтора. Фтор — это минерал, который защищает зубы от появления полостей. В некоторых регионах фтор добавляется в водопровод. Если он не содержится в вашей воде, стоматолог может назначать фторидные добавки для детей до 8 лет или назначить лечение фтором для ваших зубов.
Если у вас все еще появляется много полостей, стоматологи могут:
нанести герметики на зубы (герметики — это твердое пластиковое покрытие, которое предотвращает образование полостей в зубах с глубокими щелями);
назначить антибактериальное средство для полоскания рта, которое убивает бактерии, вызывающие полости