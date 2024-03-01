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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Зубной абсцесс

(Абсцесс зуба)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2024
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Что такое зубной абсцесс?

Абсцесс представляет собой скопление гноя. Гной является смесью лейкоцитов, отмершей ткани и бактерий. Он накапливается в месте, где организм борется с инфекцией.

Зубной абсцесс — это абсцесс, который образуется вокруг корня зуба. Серьезный абсцесс может распространяться на десны, щеки или челюсть.

Что вызывает зубной абсцесс?

Зубной абсцесс вызывают бактерии, которые попадают в пульпу зуба или в десны, окружающие зуб. Пульпа может инфицироваться при наличии глубокой полости или треснувшего зуба.

Организм атакует инфекцию большим количеством лейкоцитов. Отмершие лейкоциты образуют гной, который в свою очередь вызывает абсцесс.

Зуб

Какими симптомами проявляется зубной абсцесс?

Зубной абсцесс вызывает:

  • постоянную боль в зубах, которая ухудшается при жевании пищи;

  • чувствительность к горячей или холодной пище;

  • опухание десен;

  • иногда повышение температуры.

  • иногда опухание челюсти, нижней части рта или щек;

  • иногда трудности с открыванием рта или глотанием.

В конце концов абсцесс может лопнуть, и гной вытечет.

Как стоматологи лечат зубной абсцесс?

Стоматологи назначают лекарство от боли и антибиотики и лечат абсцесс следующим образом:

  • вычищают гной путем операции или прохождения корневого канала.

Прохождение корневого канала — это стоматологическая процедура по удалению пульпы из зуба. Затем стоматолог заполняет и пломбирует зубной канал.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.