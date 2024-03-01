Что такое зубной абсцесс?
Абсцесс представляет собой скопление гноя. Гной является смесью лейкоцитов, отмершей ткани и бактерий. Он накапливается в месте, где организм борется с инфекцией.
Зубной абсцесс — это абсцесс, который образуется вокруг корня зуба. Серьезный абсцесс может распространяться на десны, щеки или челюсть.
Что вызывает зубной абсцесс?
Зубной абсцесс вызывают бактерии, которые попадают в пульпу зуба или в десны, окружающие зуб. Пульпа может инфицироваться при наличии глубокой полости или треснувшего зуба.
Организм атакует инфекцию большим количеством лейкоцитов. Отмершие лейкоциты образуют гной, который в свою очередь вызывает абсцесс.
Зуб
Какими симптомами проявляется зубной абсцесс?
Зубной абсцесс вызывает:
постоянную боль в зубах, которая ухудшается при жевании пищи;
чувствительность к горячей или холодной пище;
опухание десен;
иногда повышение температуры.
иногда опухание челюсти, нижней части рта или щек;
иногда трудности с открыванием рта или глотанием.
В конце концов абсцесс может лопнуть, и гной вытечет.
Как стоматологи лечат зубной абсцесс?
Стоматологи назначают лекарство от боли и антибиотики и лечат абсцесс следующим образом:
вычищают гной путем операции или прохождения корневого канала.
Прохождение корневого канала — это стоматологическая процедура по удалению пульпы из зуба. Затем стоматолог заполняет и пломбирует зубной канал.