Что такое зубной абсцесс?

Что такое зубной абсцесс?

Абсцесс представляет собой скопление гноя. Гной является смесью лейкоцитов, отмершей ткани и бактерий. Он накапливается в месте, где организм борется с инфекцией.

Зубной абсцесс — это абсцесс, который образуется вокруг корня зуба. Серьезный абсцесс может распространяться на десны, щеки или челюсть.