Что представляет собой заболевание височно-нижнечелюстного сустава?
Заболевания височно-нижнечелюстного сустава — это проблемы с суставами, связками, сухожилиями или мышцами, соединяющими верхнюю часть черепа (височную кость) с нижней челюстной костью (нижней челюстью). Раньше их называли нарушениями височно-нижнечелюстного сустава (НВНС).
Височно-нижнечелюстной сустав соединяет череп с нижней челюстной костью. Этот сустав выполняет различные движения. Он открывается и закрывается, смещается назад, вперед и из стороны в сторону. Жевание создает большое давление на этот сустав. Часть хряща, называемая диском, предохраняет череп и нижнюю челюсть от трения друг о друга.
При заболевании височно-нижнечелюстного сустава могут возникнуть головные боли, болезненность при жевании или может быть слышен щелчок при движении челюстей
Врачи и стоматологи обычно выявляют заболевание височно-нижнечелюстного сустава при осмотре
Женщины в возрасте 20 лет и женщины в возрасте от 40 до 50 лет чаще страдают от этой патологии
Лечение обычно предусматривает применение защитной капы и лекарства для облегчения боли
Височно-нижнечелюстной сустав
Что вызывает заболевание височно-нижнечелюстного сустава?
Заболевания височно-нижнечелюстного сустава вызывают:
Напряженные мышцы
Физические проблемы с суставом
Стресс или беспокойство иногда ухудшают эту проблему.
Мышечное напряжение в челюсти может быть вызвано следующими факторами:
стискиванием и скрежетом зубов (бруксизм);
эмоциональным стрессом или расстройством сна;
отсутствием некоторых зубов или неровным расположением зубов (неправильный прикус)
Проблемы с суставами челюсти могут быть вызваны следующими факторами:
деформированным височно-нижнечелюстным суставом или диском;
артритом, включая остеоартрит, ревматоидный артрит, инфекционный артрит и артрит в результате травмы;
отложениями кальция в суставе
Каковы симптомы заболевания височно-нижнечелюстного сустава?
Симптомы заболевания височно-нижнечелюстного сустава:
Головные боли
болезненность в мышцах челюсти при жевании;
щелканье или блокировка положения челюсти;
боль в области сустава;
боль или скованность в шее при вытягивании рук;
головокружение;
боль в ушах или заложенность ушей;
проблемы со сном;
бывает трудно широко открыть рот.
Как врачи диагностируют заболевание височно-нижнечелюстного сустава?
Врач или стоматолог обычно выявляет височно-нижнечелюстную патологию после расспросов об истории болезни и после проведения медосмотра. Иногда врачи:
выполняют такие исследования, как МРТ (магнитно-резонансная томография), рентгенологические исследования или КТ (компьютерная томография);
берут образец жидкости из сустава для проверки на наличие инфекции в суставе;
проводят исследование сна (полисомнографию)
Как врачи лечат заболевание височно-нижнечелюстного сустава?
Врачи назначают использование:
защитной капы;
обезболивающих препаратов, таких как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
Врачи будут лечить причину заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Лечение может включать:
физиотерапию и физические упражнения;
миорелаксанты;
устройство для нормальной фиксации челюсти;
Хирургическое вмешательство
препараты от артрита;
теплые компрессы.
У большинства людей улучшение наступает примерно в течение 3 месяцев. Без лечения у большинства людей наступает выздоровление в течение 2–3 лет.