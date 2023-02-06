Заболевания височно-нижнечелюстного сустава — это проблемы с суставами, связками, сухожилиями или мышцами, соединяющими верхнюю часть черепа (височную кость) с нижней челюстной костью (нижней челюстью). Раньше их называли нарушениями височно-нижнечелюстного сустава (НВНС).

Височно-нижнечелюстной сустав соединяет череп с нижней челюстной костью. Этот сустав выполняет различные движения. Он открывается и закрывается, смещается назад, вперед и из стороны в сторону. Жевание создает большое давление на этот сустав. Часть хряща, называемая диском, предохраняет череп и нижнюю челюсть от трения друг о друга.

При заболевании височно-нижнечелюстного сустава могут возникнуть головные боли, болезненность при жевании или может быть слышен щелчок при движении челюстей

Врачи и стоматологи обычно выявляют заболевание височно-нижнечелюстного сустава при осмотре

Женщины в возрасте 20 лет и женщины в возрасте от 40 до 50 лет чаще страдают от этой патологии

Лечение обычно предусматривает применение защитной капы и лекарства для облегчения боли