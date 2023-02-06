Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заболевания височно-нижнечелюстного сустава

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено февр. 2023
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Что представляет собой заболевание височно-нижнечелюстного сустава?

Заболевания височно-нижнечелюстного сустава — это проблемы с суставами, связками, сухожилиями или мышцами, соединяющими верхнюю часть черепа (височную кость) с нижней челюстной костью (нижней челюстью). Раньше их называли нарушениями височно-нижнечелюстного сустава (НВНС).

Височно-нижнечелюстной сустав соединяет череп с нижней челюстной костью. Этот сустав выполняет различные движения. Он открывается и закрывается, смещается назад, вперед и из стороны в сторону. Жевание создает большое давление на этот сустав. Часть хряща, называемая диском, предохраняет череп и нижнюю челюсть от трения друг о друга.

  • При заболевании височно-нижнечелюстного сустава могут возникнуть головные боли, болезненность при жевании или может быть слышен щелчок при движении челюстей

  • Врачи и стоматологи обычно выявляют заболевание височно-нижнечелюстного сустава при осмотре

  • Женщины в возрасте 20 лет и женщины в возрасте от 40 до 50 лет чаще страдают от этой патологии

  • Лечение обычно предусматривает применение защитной капы и лекарства для облегчения боли

Височно-нижнечелюстной сустав

Что вызывает заболевание височно-нижнечелюстного сустава?

Заболевания височно-нижнечелюстного сустава вызывают:

  • Напряженные мышцы

  • Физические проблемы с суставом

Стресс или беспокойство иногда ухудшают эту проблему.

Мышечное напряжение в челюсти может быть вызвано следующими факторами:

  • стискиванием и скрежетом зубов (бруксизм);

  • эмоциональным стрессом или расстройством сна;

  • отсутствием некоторых зубов или неровным расположением зубов (неправильный прикус)

Проблемы с суставами челюсти могут быть вызваны следующими факторами:

Каковы симптомы заболевания височно-нижнечелюстного сустава?

Симптомы заболевания височно-нижнечелюстного сустава:

  • Головные боли

  • болезненность в мышцах челюсти при жевании;

  • щелканье или блокировка положения челюсти;

  • боль в области сустава;

  • боль или скованность в шее при вытягивании рук;

  • головокружение;

  • боль в ушах или заложенность ушей;

  • проблемы со сном;

  • бывает трудно широко открыть рот.

Как врачи диагностируют заболевание височно-нижнечелюстного сустава?

Врач или стоматолог обычно выявляет височно-нижнечелюстную патологию после расспросов об истории болезни и после проведения медосмотра. Иногда врачи:

Как врачи лечат заболевание височно-нижнечелюстного сустава?

Врачи назначают использование:

  • защитной капы;

  • обезболивающих препаратов, таких как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

Врачи будут лечить причину заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Лечение может включать:

  • физиотерапию и физические упражнения;

  • миорелаксанты;

  • устройство для нормальной фиксации челюсти;

  • Хирургическое вмешательство

  • препараты от артрита;

  • теплые компрессы.

У большинства людей улучшение наступает примерно в течение 3 месяцев. Без лечения у большинства людей наступает выздоровление в течение 2–3 лет.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS