Какие нарушения могут возникать в желчном пузыре?

Какие нарушения могут возникать в желчном пузыре?

Основные проблемы с желчным пузырем:

Желчные камни — это скопления твердого материала, который может образовываться в желчном пузыре и блокировать отток желчи. Если они вызывают симптомы, врачи могут удалить камни и желчный пузырь.

Иногда желчный пузырь может воспаляться без желчных камней.