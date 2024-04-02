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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Желчный пузырь

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Что такое желчный пузырь?

Желчный пузырь представляет собой небольшой мешок, расположенный в правой части брюшной полости прямо под ребрами. Это орган, в котором организм накапливает желчь, прежде чем она попадает в кишечник. Желчь — это пищеварительная жидкость, которая участвует в расщеплении жиров, содержащихся в пище.

Изображение печени и желчного пузыря

Что делает желчный пузырь?

Желчный пузырь накапливает желчь — пищеварительную жидкость, которая вырабатывается печенью.

  • Когда человек что-то съедает, организм отправляет сигнал желчному пузырю сократиться и вытолкнуть желчь в кишечник.

Поскольку желчь может также поступать в кишечник непосредственно из печени, человек может жить и без желчного пузыря.

Что такое желчь?

Желчь представляет собой густую, зеленовато-желтую пищеварительный жидкость. Желчь течет через трубки в печени, которые называются желчными протоками. Затем желчь вытекает из печени через большой желчный проток. Желчь может попадать непосредственно в кишечник или в желчный пузырь, в котором она накапливается.

Желчь в кишечнике способствует всасыванию жиров, потребляемых с пищей.

Какие нарушения могут возникать в желчном пузыре?

Основные проблемы с желчным пузырем:

Желчные камни — это скопления твердого материала, который может образовываться в желчном пузыре и блокировать отток желчи. Если они вызывают симптомы, врачи могут удалить камни и желчный пузырь.

Иногда желчный пузырь может воспаляться без желчных камней.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.