Что такое желчный пузырь?
Желчный пузырь представляет собой небольшой мешок, расположенный в правой части брюшной полости прямо под ребрами. Это орган, в котором организм накапливает желчь, прежде чем она попадает в кишечник. Желчь — это пищеварительная жидкость, которая участвует в расщеплении жиров, содержащихся в пище.
Изображение печени и желчного пузыря
Что делает желчный пузырь?
Желчный пузырь накапливает желчь — пищеварительную жидкость, которая вырабатывается печенью.
Когда человек что-то съедает, организм отправляет сигнал желчному пузырю сократиться и вытолкнуть желчь в кишечник.
Поскольку желчь может также поступать в кишечник непосредственно из печени, человек может жить и без желчного пузыря.
Что такое желчь?
Желчь представляет собой густую, зеленовато-желтую пищеварительный жидкость. Желчь течет через трубки в печени, которые называются желчными протоками. Затем желчь вытекает из печени через большой желчный проток. Желчь может попадать непосредственно в кишечник или в желчный пузырь, в котором она накапливается.
Желчь в кишечнике способствует всасыванию жиров, потребляемых с пищей.
Какие нарушения могут возникать в желчном пузыре?
Основные проблемы с желчным пузырем:
Желчные камни — это скопления твердого материала, который может образовываться в желчном пузыре и блокировать отток желчи. Если они вызывают симптомы, врачи могут удалить камни и желчный пузырь.
Иногда желчный пузырь может воспаляться без желчных камней.