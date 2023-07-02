Что такое холецистит?
Холецистит — это воспаление желчного пузыря. Желчный пузырь — это расположенный непосредственно под печенью мешок, в котором организм хранит желчь. Желчь — это пищеварительная жидкость, которая участвует в расщеплении жиров, содержащихся в пище.
При холецистите может возникать боль в животе продолжительностью более 6 часов, повышение температуры тела и тошнота.
Для постановки диагноза «холецистит» врачи обычно проводят ультразвуковое исследование желчного пузыря.
Врачи лечат холецистит с помощью хирургического вмешательства по удалению желчного пузыря.
Холецистит является острым, если он возникает внезапно и продолжается короткое время.
Холецистит становится хроническим после нескольких приступов острого холецистита.
При хроническом холецистите желчный пузырь покрывается рубцами и не работает так же хорошо, как он работал раньше, но все равно вызывает боль.
Что является причиной холецистита?
Наиболее частой причиной холецистита являются желчные камни. Желчные камни — это твердый материал, который может образовываться в желчном пузыре. Когда желчные камни блокируют пузырный проток, может возникнуть приступ холецистита. Пузырный проток — это трубчатый орган, по которому желчь из желчного пузыря поступает в кишечник. Когда проток заблокирован, жидкость не может выходить из желчного пузыря. Жидкость раздражает желчный пузырь, вызывая отек и боль.
В некоторых случаях желчный камень может выходить в кишечник или смещаться назад в желчный пузырь. Это способствует опорожнению желчного пузыря и боль проходит. Тем не менее, этот или другой камень могут заблокировать желчный пузырь, вызывая еще один приступ.
Причинами холецистита также могут быть инфекция или опухоли желчного пузыря, но они встречаются редко.
Бескаменный холецистит
Холецистит без желчных камней называют «бескаменным холециститом». Вместо желчных камней в желчном пузыре присутствуют небольшие частички материала, которые образуют своеобразный осадок. Приступы бескаменного холецистита могут провоцироваться:
Обширное хирургическое вмешательство
серьезными травмами, ожогами или инфекцией крови (сепсис);
внутривенным питанием в течение длительного времени;
продолжительным голоданием;
нарушением функции иммунной системы.
Каковы симптомы холецистита?
Холецистит может возникать внезапно (острый) или периодически в течение некоторого времени (хронический).
Симптомы острого холецистита:
постоянная боль в верхней правой области живота на протяжении более 6 часов, которая усиливается при нажатии или глубоком дыхании; боль может переходить в правую лопатку и обратно;
рвота и тошнота;
Повышение температуры тела и озноб
Обычно продолжительность приступа составляет примерно от 30 минут до 2 или 3 дней. Но приступы могут быть тяжелыми и продолжаться дольше.
У людей пожилого возраста (старше 55 лет) симптомы острого холецистита могут быть другими. Они могут включать:
отсутствие чувства голода;
чувство усталости и слабости;
рвота;
у людей пожилого возраста может отсутствовать повышение температуры тела.
Обратитесь к врачу, если симптомы продолжаются больше нескольких часов или при наличии любого из следующих симптомов:
нарастающая интенсивность боли;
высокая температура;
пожелтение глаз или кожи;
темный цвет мочи и светлый цвет кала.
Симптомы хронического холецистита:
повторные приступы острого холецистита;
боль, которая может быть менее интенсивной и менее продолжительной, чем при остром холецистите.
Как врачи могут определить, есть ли у меня холецистит?
Врачи проверяют, вызваны ли симптомы холециститом, с помощью:
ультразвукового исследования желчного пузыря — метода обследования, при котором для создания движущегося изображения используются ультразвуковые волны;
холесцинтиграфии — метода обследования, при котором внутривенно вводят вещество, позволяющее врачам увидеть наличие закупорки желчного пузыря;
Анализы крови
КТ (компьютерной томографии) — специального рентгенологического метода исследования, при котором создаются подробные изображения органов.
Как врачи лечат холецистит?
Врачи обычно проводят хирургическое вмешательства по удалению желчного пузыря.
Потребуется ваше пребывание в больнице. Вам будет нельзя есть и пить. Врачи также назначат:
внутривенное введение жидкостей;
Антибиотики
болеутоляющие препараты.
Обычно врачи удаляют желчный пузырь быстро (в течение 24–48 часов после появления симптомов), если:
имеется острый холецистит, и риск хирургического вмешательства невысок;
у пациентов пожилого возраста;
страдающих сахарным диабетом;
есть вероятность возникновения серьезных осложнений;
у пациента бескаменный холецистит.
Иногда врачи назначают внутривенное введение жидкостей, антибиотики и болеутоляющие препараты и перед проведением хирургического вмешательства будут ждать несколько недель или дольше. Но в большинстве случаев проведение хирургического вмешательства в более ранние сроки будет более эффективным.
Хирургическое вмешательство для удаления желчного пузыря врачи обычно проводят с помощью лапароскопии. Врачи сделают небольшое отверстие в животе и введут в него жесткий зонд с оптической системой (лапароскоп), чтобы осмотреть брюшную полость изнутри. Они сделают одно или два дополнительных отверстия для введения инструментов, необходимых для удаления желчного пузыря. После этого желчный пузырь удалят через небольшое отверстие.