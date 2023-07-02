Наиболее частой причиной холецистита являются желчные камни. Желчные камни — это твердый материал, который может образовываться в желчном пузыре. Когда желчные камни блокируют пузырный проток, может возникнуть приступ холецистита. Пузырный проток — это трубчатый орган, по которому желчь из желчного пузыря поступает в кишечник. Когда проток заблокирован, жидкость не может выходить из желчного пузыря. Жидкость раздражает желчный пузырь, вызывая отек и боль.

В некоторых случаях желчный камень может выходить в кишечник или смещаться назад в желчный пузырь. Это способствует опорожнению желчного пузыря и боль проходит. Тем не менее, этот или другой камень могут заблокировать желчный пузырь, вызывая еще один приступ.

Причинами холецистита также могут быть инфекция или опухоли желчного пузыря, но они встречаются редко.