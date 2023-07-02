Что такое желчные камни?
Желчные камни — это твердый материал, который может образовываться в желчном пузыре. Желчный пузырь — это орган, в котором организм хранит желчь. Желчь — это пищеварительная жидкость, которая участвует в расщеплении жиров, содержащихся в пище, прежде чем пища попадает в кишечник.
Как правило, желчные камни просто находятся в желчном пузыре и не вызывают проблем.
В некоторых случаях желчные камни раздражают желчный пузырь (что называют «холециститом») или блокируют проток, который ведет от желчного пузыря к кишечнику, вызывая боль в верхних отделах живота, которая может продолжаться несколько часов.
Врачи используют ультразвуковое исследование — метод обследования, при котором для обнаружения желчных камней используют звуковые волны, создающие изображение.
Желчные камни встречаются часто и чаще встречаются у женщин и пожилых людей.
Если желчные камни вызывают боль или другие проблемы, врачи могут удалить желчный пузырь.
Что является причиной желчных камней?
Причиной возникновения желчных камней может быть скопление в желчном пузыре определенных веществ с образованием сгустков желчи.
Эти вещества с большей вероятностью будут образовывать желчные камни, если желчный пузырь «ленивый» и не полностью опорожняется от желчи.
Каковы факторы риска образования желчных камней?
Вероятность образования желчных камней более высокая, если Вы:
женщина;
в возрасте 65 лет и старше;
американский индеец;
страдаете ожирением;
очень быстро и сильно похудели;
имеете родственников, у которых были желчные камни;
употребляете пищу с высоким содержанием жиров и холестерина.
Какими симптомами проявляются желчные камни?
Большинство желчных камней не вызывают симптомов.
Симптомы могут возникать, если желчные камни раздражают желчный пузырь или блокируют проток, соединяющий желчный пузырь с кишечником. К таким симптомам относятся:
сильная боль в верхнем отделе живота, как правило, справа;
тошноту и рвоту.
лихорадка
желтуха (пожелтение кожи и белков глаз).
Симптомы могут усугубляться после приема «тяжелой» пищи.
Боль может быть достаточно сильной, что потребует обращения в отделение неотложной помощи в больнице. Но она также может просто проходить и возобновляться (или не возобновляться).
Если боль не проходит, у вас могут быть более серьезные проблемы, например:
холецистит или закупорка протока, требующие хирургического вмешательства;
образование отверстия в стенке желчного пузыря;
проблемы со стороны печени, поджелудочной железы и других органов брюшной полости.
Как врачи могут определить, есть ли у меня желчные камни?
Чтобы обнаружить желчные камни, врачи:
проведут ультразвуковое исследование брюшной полости для создания изображения желчного пузыря и других органов;
в некоторых случаях проведут МРТ (магнитно-резонансную томографию), специальный метод исследования для создания более подробных изображений органов;
проведут анализы крови для проверки состояния печени (печеночные пробы).
Как врачи лечат желчные камни?
Желчные камни, не вызывающие симптомов, как правило, не требуют лечения.
Для лечения желчных камней, вызывающих боль, врачи могут провести хирургическое вмешательство по удалению желчного пузыря. Хирургическое вмешательство врачи обычно проводят с помощью лапароскопии. Врачи сделают небольшое отверстие в животе и введут в него жесткий зонд с оптической системой (лапароскоп), чтобы осмотреть брюшную полость изнутри. Они сделают одно или два дополнительных отверстия для введения инструментов, необходимых для удаления желчного пузыря. После этого желчный пузырь удалят через небольшое отверстие.
В некоторых случаях, когда состояние не является критическим, а проведение хирургического вмешательства будет рискованным, врачи могут назначить препараты, чтобы постараться измельчить и медленно растворить желчные камни. Эти лекарственные средства эффективны только в некоторых случаях.