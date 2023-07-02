Большинство желчных камней не вызывают симптомов.

Симптомы могут возникать, если желчные камни раздражают желчный пузырь или блокируют проток, соединяющий желчный пузырь с кишечником. К таким симптомам относятся:

сильная боль в верхнем отделе живота, как правило, справа;

тошноту и рвоту.

лихорадка

желтуха (пожелтение кожи и белков глаз).

Симптомы могут усугубляться после приема «тяжелой» пищи.

Боль может быть достаточно сильной, что потребует обращения в отделение неотложной помощи в больнице. Но она также может просто проходить и возобновляться (или не возобновляться).

Если боль не проходит, у вас могут быть более серьезные проблемы, например: