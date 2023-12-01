Врачи не могут устранить повреждения в легких и дыхательных путях.

Если человек курит, ему необходимо бросить курить, чтобы не дать ХОБЛ прогрессировать. Врачи могут назначить лекарственные препараты, помогающие бросить курить, например, никотиновую жевательную резинку или пластырь.

Врачи также могут назначить лекарственные препараты для увеличения потока воздуха и облегчения дыхания. Некоторые лекарственные препараты используют для профилактики симптомов. Другие лекарственные препараты используют для облегчения симптомов. Человек может получать некоторые лекарственные препараты для лечения ХОБЛ через ингалятор. Это позволяет вдыхать лекарственный препарат прямо в легкие.

Ингаляторы Видео

Также может потребоваться оксигенотерапия для повышения уровня кислорода в крови. Кислород обычно подается через вставленные в нос канюли.

Врач может порекомендовать человеку пройти легочную реабилитацию, чтобы помочь ему улучшить качество жизни.

Для лечения более серьезных симптомов или обострений ХОБЛ может потребоваться госпитализация. Если причиной обострения является инфекция, человеку могут потребоваться антибиотики.