Что такое ХОБЛ?
ХОБЛ — это заболевание легких, которое приводит к затруднению дыхания. Оно вызывает затруднения с выдыханием воздуха из легких. Трудности с выдыханием воздуха называются хронической обструкцией дыхательных путей.
Самой распространенной причиной ХОБЛ является курение сигарет
При ХОБЛ возникает кашель и одышка
Открытию воздушных путей может способствовать отказ от курения
Врач может назначить лекарственные препараты, которые помогают устранить или облегчить симптомы
Если у человека тяжелая форма ХОБЛ, ему, возможно, придется принимать другие лекарственные препараты, использовать кислород или пройти легочную реабилитацию
К ХОБЛ относятся 2 заболевания легких — хронический обструктивный бронхит и эмфизема. Многие люди страдают обоими заболеваниями.
Хронический обструктивный бронхит представляет собой кашель, при котором выделяется вязкая жидкость (мокрота — слизь из легких) и который длится по меньшей 3 месяца, а в общей сложности в течение 2 и более лет подряд, в сочетании с закупоркой дыхательных путей и проблемами с дыханием
Эмфизема — это повреждение воздухоносных мешочков в легких
Что является причиной ХОБЛ?
Самой распространенной причиной ХОБЛ является курение сигарет. Другие распространенные причины:
курение сигар или трубочного табака;
вдыхание паров химических веществ, пыли, загрязняющих веществ или густого дыма;
генетическая предрасположенность (когда ХОБЛ у человека присутствует в семейном анамнезе).
Какими симптомами проявляется ХОБЛ?
Для развития и усугубления ХОБЛ требуются годы.
На пятом–шестом десятке лет у человека могут отмечаться:
незначительный кашель с выделением прозрачной мокроты (слизи из легких), обычно утром;
одышка при физической нагрузке или движении.
На седьмом десятке лет у человека могут отмечаться:
более выраженное затруднение дыхания, особенно если человек курит;
пневмония и другие инфекции легких, которые могут потребовать лечения в больнице;
потеря веса.
головная боль по утрам;
иногда отек ног;
иногда кашель с кровью.
Если человека страдает ХОБЛ много лет, у него могут отмечаться следующие симптомы:
увеличение объема грудной клетки вследствие задержки воздуха в легких;
кожа приобретает голубоватый оттенок из-за низкого уровня кислорода в крови;
одышка даже в состоянии покоя.
Симптомы обострений ХОБЛ
Обострение ХОБЛ — это внезапное усугубление имеющихся симптомов. Обострения происходят в любом возрасте. Обычно их причиной является вдыхание содержащихся в воздухе загрязняющих веществ или пыльцы. Они также возникают как следствие простуды, гриппа или другой болезни, которая поражает дыхательные пути. Если у человека появились указанные ниже симптомы, ему следует немедленно обратиться к врачу:
кашель с выделением большего количества желтой или зеленой мокроты;
одышка даже во время отдыха;
иногда повышение температуры тела или ломота в теле.
Серьезное обострение может становиться причиной опасно низкого уровня кислорода в крови (это состояние называется острой дыхательной недостаточностью). Если у человека появились указанные ниже симптомы, ему следует немедленно обратиться в отделение неотложной помощи:
тяжелая одышка (ощущение, как будто он тонет);
тревожность или дезориентация;
Повышенное потоотделение
голубоватый оттенок кожи из-за низкого уровня кислорода в крови.
Как врачи могут определить, есть ли у человека ХОБЛ?
Врачи обычно подозревают наличие ХОБЛ на основании симптомов. Они проводят рентгенологическое исследование органов грудной клетки и тесты, позволяющие оценить функцию легких (исследование функции внешнего дыхания). Врачи могут проверить, не низкий ли уровень кислорода в крови, с помощью датчика, надетого на кончик пальца.
Если человек молод, никогда не курил и у него имеется ХОБЛ в семейном анамнезе, врачи также могут провести другие исследования:
анализ крови, чтобы проверить, не является ли ХОБЛ семейным заболеванием;
ЭКГ (электрокардиографию) или эхокардиографию, чтобы проверить, нет ли у человека заболеваний сердца, вызывающих одышку.
Как врачи лечат ХОБЛ?
Врачи не могут устранить повреждения в легких и дыхательных путях.
Если человек курит, ему необходимо бросить курить, чтобы не дать ХОБЛ прогрессировать. Врачи могут назначить лекарственные препараты, помогающие бросить курить, например, никотиновую жевательную резинку или пластырь.
Врачи также могут назначить лекарственные препараты для увеличения потока воздуха и облегчения дыхания. Некоторые лекарственные препараты используют для профилактики симптомов. Другие лекарственные препараты используют для облегчения симптомов. Человек может получать некоторые лекарственные препараты для лечения ХОБЛ через ингалятор. Это позволяет вдыхать лекарственный препарат прямо в легкие.
Также может потребоваться оксигенотерапия для повышения уровня кислорода в крови. Кислород обычно подается через вставленные в нос канюли.
Врач может порекомендовать человеку пройти легочную реабилитацию, чтобы помочь ему улучшить качество жизни.
Для лечения более серьезных симптомов или обострений ХОБЛ может потребоваться госпитализация. Если причиной обострения является инфекция, человеку могут потребоваться антибиотики.
Что делать человеку, если у него обнаружили ХОБЛ?
Изменить некоторые привычки:
бросить курить;
избегать раздражающих вещества в воздухе, например, сигаретного дыма, находящихся в воздухе загрязняющих веществ и пыльцы;
поговорить с врачом о необходимости пройти прививку против гриппа и пневмонии (вакцинация);
каждый день употреблять здоровую пищу, особенно если у человека отмечается необъяснимая потеря массы тела;
пить воду вместо газированных напитков и кофе — это не дает мокроте в легких становиться вязкой;
составить планы на будущее.
Если течение ХОБЛ становится очень серьезным, человеку будет необходима помощь в повседневной жизни и медицинская помощь. У людей с тяжелой формой ХОБЛ имеется более высокая вероятность развития болезней сердца, закупорки артерий или болезней легких, например, пневмонии или рака легких, а также смерти от них. Чтобы сохранить жизнь, человеку может потребоваться подключение к аппарату искусственного дыхания.
Чтобы подготовиться, человеку нужно поговорить с членами семьи о медицинской помощи, которую он хотел бы получать в случае, если он более не сможет принимать решения об уходе за собой. Его решения должны быть оформлены в письменном виде в юридических документах, которые называются предварительные медицинские указания.