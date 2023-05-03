Что такое синдром апноэ во сне?
Синдром апноэ во сне означает замедление или остановку дыхания на непродолжительное время во время сна с последующим его восстановлением.
Если человек страдает синдромом апноэ во сне, оно возникает снова и снова каждый раз, когда человек спит, часто много раз в течение часа. Когда дыхание останавливается, человек частично просыпается. Когда человек просыпается, он начинает дышать вновь. Обычно он не помнит этих пробуждений. Тем не менее, нормальный ночной сон все равно нарушается.
Люди с синдромом апноэ во сне обычно громко храпят ночью и чувствуют сильную усталость днем.
При подозрении на синдром апноэ во сне врачи, как правило, проводят обследование для оценки нарушений сна.
Врачи могут лечить это состояние с помощью дыхательного аппарата, соединенного с маской (аппарат ППДДП [постоянное положительное давление в дыхательных путях]), ротового аппликатора или иногда с помощью хирургического вмешательства.
Если его не лечить, повышается риск развития повышенного артериального давления, инсульта и заболеваний сердца.
Что является причиной синдрома апноэ во сне?
Наиболее частым типом является синдром обструктивного апноэ во сне. Оно возникает, когда горло закрывается при расслаблении мышц во время сна.
Риск развития синдрома обструктивного апноэ во сне возрастает, если задний отдел полости рта и глотки узкий сам по себе. Оно встречается чаще, если у человека:
короткая толстая шея и круглая голова;
большой язык, аденоиды (ткань в заднем отделе глотки в месте соединения глотки и носовых ходов) или миндалины (ткань по обе стороны глотки).
Подобное телосложение встречается чаще у:
у людей с избыточным весом;
мужчин.
Другие факторы риска синдрома апноэ во сне включают:
Гипотиреоз (пониженная активность щитовидной железы)
потребление больших количеств алкоголя;
прием седативных препаратов (лекарственные средства, помогающие заснуть или оставаться спокойным).
Каковы симптомы синдрома апноэ во сне?
Обычно человек во сне не замечает ничего необычного, но человек, спящий с ним в одной комнате, возможно что-то заметит. Этот человек может услышать:
судорожные, булькающие звуки и звуки удушья;
очень громкий храп;
отсутствие дыхания в течение 10 секунд или более за один раз;
что сосед очень беспокойно спит.
Даже если человек ничего не замечает во сне, днем он может чувствовать себя плохо. Могут возникнуть следующие симптомы:
головная боль при пробуждении;
ощущение сонливости, слабости и усталости весь день;
замедленное мышление и проблемы с концентрацией;
засыпание днем, когда нужно бодрствовать, например, на работе или за рулем.
У большинства взрослых, которые храпят, синдром обструктивного апноэ во сне отсутствует. Но если у человека имеется синдром апноэ во сне, он, вероятно, будет храпеть.
Осложнения синдрома обструктивного апноэ во сне
Человек не получает достаточно кислорода в периоды отсутствия дыхания. Поскольку он начинает дышать снова, этого недостаточно, чтобы навредить ему немедленно. Однако через некоторое время низкий уровень кислорода может вызвать проблемы:
повышенный риск инсульта, инфаркта миокарда и нарушений сердечного ритма;
в некоторых случаях, преждевременную смерть.
Как врачи могут определить, есть ли у меня синдром апноэ во сне?
Обычно врачи проводят исследование, пока человек спит. Это исследование называется полисомнография или «обследование для оценки нарушений сна».
Чтобы пройти обследование для оценки нарушений сна, человеку может потребоваться прийти в специальный центр по изучению сна. Иногда врачи могут попросить человека пройти упрощенный вариант обследования дома. В обоих случаях у человека во время сна на голове, туловище и руке надеты специальные датчики. Датчики регистрируют:
сердцебиение;
уровень кислорода в крови;
дыхание во сне;
движения глаз;
электрическую активность головного мозга.
Эти исследования не причиняют боли, но человеку может быть трудно спать со всеми этими датчиками. Техники наблюдают за человеком по видеомонитору.
Врачи могут проводить другие обследования, чтобы обнаружить, является ли синдром апноэ во сне причиной других болезней у человека, например, заболеваний сердца.
Как врачи лечат синдром апноэ во сне?
Для лечения синдрома обструктивного апноэ во сне врачи могут:
подключить человека к аппарату ППДДП (который поддерживает постоянное положительное давление в дыхательных путях), помогающему дышать во сне;
выписать человеку ротовой аппликатор, который помогает держать дыхательные пути открытыми во время сна;
в некоторых случаях провести хирургическое вмешательство на заднем отделе полости рта, чтобы удалить ткани и изменить их форму;
хирургическим путем установить устройство, удерживающее дыхательные пути открытыми.
Аппарат ППДДП проталкивает воздух в горло через маску. Находящийся под давлением воздух предотвращает закрытие горла. Существуют разные маски. Некоторые из них покрывают рот и нос. Другие покрывают только нос или вставляются в ноздри (подобно пробкам для носа). Метод ППДДП очень эффективен, но многие люди не могут нормально спать из-за маски.
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Ротовые аппликаторы — это пластиковые устройства, которые надеваются на зубы. Человека надевает их на ночь. Они немного напоминают капы, которые спортсмены надевают во время тренировок. Ротовые аппликаторы подгоняются таким образом, чтобы вытянуть нижнюю челюсть вперед. Вытягивание нижней челюсти вперед препятствует закрытию горла. Стоматологи изготавливают ротовые аппликаторы специально по размерам рта конкретного человека.
Врачи также попросят сделать следующее:
похудеть при избыточном весе;
бросить курить;
избегать употребления алкоголя;
избегать приема лекарств, которые вызывают сонливость перед сном;
спать на боку или приподнять изголовье кровати;
иногда принимать лекарственные препараты, помогающие не заснуть днем.