Что такое синдром апноэ во сне?

Что такое синдром апноэ во сне?

Синдром апноэ во сне означает замедление или остановку дыхания на непродолжительное время во время сна с последующим его восстановлением.

Если человек страдает синдромом апноэ во сне, оно возникает снова и снова каждый раз, когда человек спит, часто много раз в течение часа. Когда дыхание останавливается, человек частично просыпается. Когда человек просыпается, он начинает дышать вновь. Обычно он не помнит этих пробуждений. Тем не менее, нормальный ночной сон все равно нарушается.