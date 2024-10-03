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Саркоидоз

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что такое саркоидоз?

Саркоидоз — это заболевание, при котором в одном или нескольких органах образуются небольшие скопления воспалительных клеток. Скопления клеток называются гранулемами. Они не являются злокачественными. При саркоидозе воспаление также присутствует во всем организме.

  • Врачи не знают причин саркоидоза

  • Саркоидоз обычно развивается у людей в возрасте от 20 до 40 лет

  • Гранулемы чаще всего образуются в легких и лимфатических узлах, но они могут возникать в любом органе

  • Гранулемы в легких могут вызывать кашель и одышку

  • Воспаление во всем организме может вызывать лихорадку, потерю веса и боли в суставах

  • Чтобы диагностировать саркоидоз, врачи выполнят рентгенологическое исследование органов грудной клетки и изучат образец ткани под микроскопом (биопсия)

  • Лечение отсутствует, но саркоидоз часто проходит самостоятельно

  • Врачи могут назначить лекарственные препараты, уменьшающие выраженность симптомов

Каковы симптомы саркоидоза?

У многих людей с саркоидозом симптомы отсутствуют или наблюдаются только легкие симптомы. Но у некоторых людей болезнь протекает очень тяжело.

Симптомы зависят от того, какая часть тела поражена.

Общие симптомы саркоидоза:

  • лихорадка

  • ощущение слабости и усталости;

  • отсутствие аппетита и потеря веса.

  • болезненность и припухание суставов;

  • увеличение лимфатических узлов (небольшие органы, которые имеют форму боба и находятся в области шеи, паха и подмышек).

Симптомы со стороны легких являются наиболее распространенными. В их число входят:

  • затрудненное дыхание;

  • кашель, иногда с кровью.

Кожные симптомы являются распространенными. В их число входят:

  • болезненные красные бугорки на голенях (узловая эритема);

  • плоские или выпуклые пятна на носу, щеках, губах и ушах.

К глазным симптомам относятся:

  • красные, болезненные, слезящиеся глаза;

  • ухудшение зрения и в редких случаях слепота.

Симптомы со стороны сердца встречаются редко, но могут быть опасными. Могут наблюдаться следующие симптомы:

Могут поражаться многие другие части тела.

Как врачи могут определить, есть ли у человека саркоидоз?

Врачи обычно подозревают саркоидоз, если у человека:

Для подтверждения диагноза врачи обычно:

  • берут образец ткани, как правило, из легких, и изучают его под микроскопом (биопсия).

Если у человека саркоидоз, врачи проверят, как работают легкие, с помощью следующего метода:

Человек также пройдет другие обследования, чтобы узнать, какие органы поражены. Может быть выполнена ЭКГ (электрокардиография), КТ (компьютерная томография), ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография), обследование глаз офтальмологом и анализы крови.

Как врачи лечат саркоидоз?

Врачи не лечат саркоидоз, за исключением случаев, когда он проявляется симптомами.

Для уменьшения выраженности симптомов врач может назначить:

  • НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты), такие как аспирин или ибупрофен, для облегчения боли и снижения повышенной температуры;

  • кортикостероиды, такие как преднизон, для лечения воспаления.

Если кортикостероиды не помогают, врачи могут использовать более сильные препараты, которые блокируют иммунную систему.

Если у человека саркоидоз сердца, врачи могут установить кардиостимулятор (небольшое электрическое устройство, которое врачи устанавливают в грудную клетку, чтобы контролировать необычные сердечные ритмы).

В редких случаях, если саркоидоз серьезно повредил легкие, сердце или печень, человеку может потребоваться трансплантация органов.

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