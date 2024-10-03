У многих людей с саркоидозом симптомы отсутствуют или наблюдаются только легкие симптомы. Но у некоторых людей болезнь протекает очень тяжело.

Симптомы зависят от того, какая часть тела поражена.

Общие симптомы саркоидоза:

лихорадка

ощущение слабости и усталости;

отсутствие аппетита и потеря веса.

болезненность и припухание суставов;

увеличение лимфатических узлов (небольшие органы, которые имеют форму боба и находятся в области шеи, паха и подмышек).

Симптомы со стороны легких являются наиболее распространенными. В их число входят:

затрудненное дыхание;

кашель, иногда с кровью.

Кожные симптомы являются распространенными. В их число входят:

болезненные красные бугорки на голенях (узловая эритема);

плоские или выпуклые пятна на носу, щеках, губах и ушах.

К глазным симптомам относятся:

красные, болезненные, слезящиеся глаза;

ухудшение зрения и в редких случаях слепота.

Симптомы со стороны сердца встречаются редко, но могут быть опасными. Могут наблюдаться следующие симптомы:

сильное сердцебиение вследствие нарушения сердечного ритма, которое может привести к смерти;

затрудненное дыхание вследствие сердечной недостаточности.

Могут поражаться многие другие части тела.