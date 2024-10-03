Что такое саркоидоз?
Саркоидоз — это заболевание, при котором в одном или нескольких органах образуются небольшие скопления воспалительных клеток. Скопления клеток называются гранулемами. Они не являются злокачественными. При саркоидозе воспаление также присутствует во всем организме.
Врачи не знают причин саркоидоза
Саркоидоз обычно развивается у людей в возрасте от 20 до 40 лет
Гранулемы чаще всего образуются в легких и лимфатических узлах, но они могут возникать в любом органе
Гранулемы в легких могут вызывать кашель и одышку
Воспаление во всем организме может вызывать лихорадку, потерю веса и боли в суставах
Чтобы диагностировать саркоидоз, врачи выполнят рентгенологическое исследование органов грудной клетки и изучат образец ткани под микроскопом (биопсия)
Лечение отсутствует, но саркоидоз часто проходит самостоятельно
Врачи могут назначить лекарственные препараты, уменьшающие выраженность симптомов
Каковы симптомы саркоидоза?
У многих людей с саркоидозом симптомы отсутствуют или наблюдаются только легкие симптомы. Но у некоторых людей болезнь протекает очень тяжело.
Симптомы зависят от того, какая часть тела поражена.
Общие симптомы саркоидоза:
лихорадка
ощущение слабости и усталости;
отсутствие аппетита и потеря веса.
болезненность и припухание суставов;
увеличение лимфатических узлов (небольшие органы, которые имеют форму боба и находятся в области шеи, паха и подмышек).
Симптомы со стороны легких являются наиболее распространенными. В их число входят:
затрудненное дыхание;
кашель, иногда с кровью.
Кожные симптомы являются распространенными. В их число входят:
болезненные красные бугорки на голенях (узловая эритема);
плоские или выпуклые пятна на носу, щеках, губах и ушах.
К глазным симптомам относятся:
красные, болезненные, слезящиеся глаза;
ухудшение зрения и в редких случаях слепота.
Симптомы со стороны сердца встречаются редко, но могут быть опасными. Могут наблюдаться следующие симптомы:
сильное сердцебиение вследствие нарушения сердечного ритма, которое может привести к смерти;
затрудненное дыхание вследствие сердечной недостаточности.
Могут поражаться многие другие части тела.
Как врачи могут определить, есть ли у человека саркоидоз?
Врачи обычно подозревают саркоидоз, если у человека:
большое количество увеличенных лимфатических узлов;
отклонение от нормы результатов рентгенологического исследования органов грудной клетки.
Для подтверждения диагноза врачи обычно:
берут образец ткани, как правило, из легких, и изучают его под микроскопом (биопсия).
Если у человека саркоидоз, врачи проверят, как работают легкие, с помощью следующего метода:
Человек также пройдет другие обследования, чтобы узнать, какие органы поражены. Может быть выполнена ЭКГ (электрокардиография), КТ (компьютерная томография), ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография), обследование глаз офтальмологом и анализы крови.
Как врачи лечат саркоидоз?
Врачи не лечат саркоидоз, за исключением случаев, когда он проявляется симптомами.
Для уменьшения выраженности симптомов врач может назначить:
НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты), такие как аспирин или ибупрофен, для облегчения боли и снижения повышенной температуры;
кортикостероиды, такие как преднизон, для лечения воспаления.
Если кортикостероиды не помогают, врачи могут использовать более сильные препараты, которые блокируют иммунную систему.
Если у человека саркоидоз сердца, врачи могут установить кардиостимулятор (небольшое электрическое устройство, которое врачи устанавливают в грудную клетку, чтобы контролировать необычные сердечные ритмы).
В редких случаях, если саркоидоз серьезно повредил легкие, сердце или печень, человеку может потребоваться трансплантация органов.