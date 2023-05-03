В течение некоторого времени симптомы могут отсутствовать. Иногда врачи обнаруживают рак легкого случайно, при рентгенологическом исследовании органов грудной клетки по какой-либо другой причине.

Если у человека рак легкого проявляется симптомами, они могут включать:

кашель;

Кашель обычно сухой, но иногда бывает влажным. Человек может откашливать мокроту с прожилками крови. Кашель может быть не слишком сильным, но он не проходит, как кашель при простуде.

По мере роста раковой опухоли могут появляться другие симптомы, например:

отсутствие чувства голода;

Снижение массы тела

ощущение слабости и усталости;

Боль в груди

Рак легкого обычно приводит к смерти, особенно если его не обнаружили на ранних стадиях.