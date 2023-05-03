Что такое рак легкого?
Рак легкого — это рак, первоначально возникающий в легких.
Рак, рост которого начинается в других органах, может распространиться (метастазировать) на легкие. Рак, распространившийся на легкие, не считается раком легкого. Он считается раком, возникшим в результате метастазирования из органа, в котором он возник первоначально, например, из молочной железы, толстой кишки или предстательной железы.
Курение сигарет признано самой распространенной причиной рака легкого.
Одним из частых симптомов является кашель, который не проходит, или изменение характера кашля, который был у человека некоторое время.
Рак легкого наиболее распространен у людей в возрасте от 45 до 70 лет.
Большинство видов рака легкого можно обнаружить с помощью рентгенологического исследования органов грудной клетки.
Рак легкого является основной причиной смерти от рака.
Какие существуют типы рака легкого?
Существует 2 основных типа рака легкого:
немелкоклеточный рак легкого (более распространен);
мелкоклеточный рак легкого (менее распространен).
Оба типа опасны, но мелкоклеточный опасен немного больше. Информация о типе рака важна, так как их лечение отличается.
Что является причиной рака легкого?
Основной причиной рака легкого является:
курение сигарет; курение является причиной 85 случаев рака легкого из 100.
Если человек бросил курить, риск заболеть раком легкого снижается. Если человек не курит, он все равно может заболеть раком легкого.
Другие причины рака легкого включают:
генетические факторы (характеристики, унаследованные от родителей, дедушек и бабушек);
загрязнение воздуха;
пребывание в одном помещении с людьми, курящими сигареты или сигары (пассивное курение);
вдыхание веществ, которые могут вызвать рак (например, асбест, радиация или радон);
использование открытого огня для приготовления пищи и обогрева.
Асбест — это минеральное волокно, используемое для изоляции и входящее в состав других строительных материалов. Радиация обычно присутствует в небольших количествах в окружающей среде, но проблему представляет избыточно частое воздействие во время рентгенологических исследований, компьютерной томографии и других визуализирующих исследований. Радон представляет собой радиоактивный газ, исходящий из недр земли, который может накапливаться до вредных уровней в подвалах.
Каковы симптомы рака легкого?
В течение некоторого времени симптомы могут отсутствовать. Иногда врачи обнаруживают рак легкого случайно, при рентгенологическом исследовании органов грудной клетки по какой-либо другой причине.
Если у человека рак легкого проявляется симптомами, они могут включать:
кашель;
Кашель обычно сухой, но иногда бывает влажным. Человек может откашливать мокроту с прожилками крови. Кашель может быть не слишком сильным, но он не проходит, как кашель при простуде.
По мере роста раковой опухоли могут появляться другие симптомы, например:
отсутствие чувства голода;
Снижение массы тела
ощущение слабости и усталости;
Боль в груди
Рак легкого обычно приводит к смерти, особенно если его не обнаружили на ранних стадиях.
Как врачи могут определить, есть ли у меня рак легкого?
Врачи могут заподозрить рак легкого на основании имеющихся у человека симптомов. Чтобы убедиться в этом, они делают снимки легких с помощью:
Если на снимках видно что-то похожее на рак, врачи проведут биопсию. При биопсии берется образец ткани из легких, который направляется на исследование. Существует несколько способов получения биопсийного образца:
Бронхоскопия (выполняется чаще всего): врачи осматривают легкие с помощью гибкого эндоскопа, на конце которого есть инструменты, с помощью которых можно взять маленький кусочек ткани.
Игольная биопсия: если врачи не могут добраться до нужного места с помощью бронхоскопии, иногда для взятия образца они вводят через кожу в грудную клетку иглу.
Хирургическое вмешательство (в редких случаях): если 2 других метода неэффективны, врачи могут провести хирургическое вмешательство, в ходе которого для взятия образца раскрывается грудная клетка.
Изучив биопсийный образец под микроскопом, врачи могут сказать, есть ли у человека рак. Если у человек рак, они могут определить его тип.
Как врачи могут определить, распространился ли рак?
Если человеку поставлен диагноз рака легкого, врачи затем проводят обследования, чтобы узнать, распространился ли рак на другие части тела. Обследования могут включать:
Кому нужно проходить профилактическое обследование для выявления рака легкого?
Если у человека отсутствуют симптомы, ему нужно проходить обследование для выявления рака легкого только в случае, если он относится к группе высокого риска. К группе высокого риска относятся люди:
которые много курили на протяжении длительного времени И
среднего или пожилого возраста.
Людям из группы высокого риска врачи обычно проводят компьютерную томографию органов грудной клетки. Обследование других категорий людей, похоже, не приводит к спасению жизней при диагностике рака.
Как врачи лечат рак легкого?
План лечения зависит от типа рака легкого, его тяжести и местонахождения в организме.
Врачи лечат рак легкого с помощью:
Лекарственных препаратов, действующих непосредственно на опухоль
Лазерной терапии (для уменьшения размера опухоли или ее удаления врачи используют лазер)
Врачи лечат симптомы рака легкого с помощью:
кислород;
лекарственных препаратов, помогающих человеку дышать;
болеутоляющие препараты.
Как можно предотвратить развитие рака легкого?
Развитие рака легкого можно предотвратить, если:
избегать общества людей, которые курят;
избегать веществ, о которых известно, что они вызывают рак.