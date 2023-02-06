Легкие покрывают два слоя тонкой мембраны. Две мембраны обычно касаются друг друга. Но иногда пространство между мембранами (плевральная полость) заполняется воздухом или жидкостью.
Воздух в плевральной полости называется пневмотораксом. Жидкость в плевральной полости называется плевральным выпотом.
Что такое пневмоторакс?
Пневмоторакс представляет собой скопление воздуха в плевральной полости. Он приводит к спадению (коллапсу) части легкого или всего легкого.
Пневмоторакс возникает, когда разрывается слабый участок легких или присутствует травма легких, вследствие чего воздух попадает человеку в грудную клетку
У человека может возникать одышка и боль в груди
Врачи могут увидеть пневмоторакс при рентгенологическом или ультразвуковом исследовании органов грудной клетки
Врачи обычно устанавливают в грудную клетку трубку для отведения воздуха
Что является причиной пневмоторакса?
Пневмоторакс возникает в результате разрыва или повреждения мембраны, окружающей легкое. Это может произойти по следующим причинам:
ослабление небольшого участка легкого (чаще всего встречается у мужчин в возрасте до 40 лет, которые курят);
хроническое заболевание легких, например, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), кистозный фиброз, астма или туберкулез;
травма грудной клетки или хирургическое вмешательство (травматический пневмоторакс);
повреждение давлением при использовании аппарата искусственной вентиляции легких.
Каковы симптомы пневмоторакса?
Симптомы пневмоторакса зависят от того, сколько воздуха поступает в плевральную полость, и от того, какая часть легкого спадается. Симптомы могут возникать внезапно или развиваться медленно. Могут наблюдаться следующие симптомы:
Одышка
Боль в груди
иногда боль в плече.
Если обширный пневмоторакс возникает внезапно, иногда развивается шок и происходит остановка сердца
Обычно воздух поглощается организмом, и пневмоторакс исчезает в течение 2–4 недель.
Как врачи могут определить, есть ли у человека пневмоторакс?
Чтобы определить, есть ли у человека пневмоторакс, врачи прослушают его дыхание стетоскопом. Они также проведут рентгенологическое исследование органов грудной клетки или ультразвуковое исследование.
Как врачи лечат пневмоторакс?
Лечение зависит от степени тяжести пневмоторакса.
Если имеется лишь небольшой пневмоторакс, врачи могут:
подождать, пока воздух не исчезнет самостоятельно.
При наличии обширного пневмоторакса или при затрудненном дыхании врачи могут:
подают кислород;
ввести в грудную клетку небольшую пластиковую трубку (плевральная дренажная трубка) для удаления воздуха.
Обычно плевральная дренажная трубка соединена с вакуумным устройством, откачивающим воздух. Плевральная дренажная трубка будет оставлена на несколько дней до заживления легких.