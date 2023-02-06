Симптомы пневмоторакса зависят от того, сколько воздуха поступает в плевральную полость, и от того, какая часть легкого спадается. Симптомы могут возникать внезапно или развиваться медленно. Могут наблюдаться следующие симптомы:

Одышка

Боль в груди

иногда боль в плече.

Если обширный пневмоторакс возникает внезапно, иногда развивается шок и происходит остановка сердца

Обычно воздух поглощается организмом, и пневмоторакс исчезает в течение 2–4 недель.