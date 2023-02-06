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Плевральный выпот

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено февр. 2023
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Легкие покрывают два слоя тонкой мембраны, которая называется плеврой. Две мембраны обычно касаются друг друга. Но иногда пространство между мембранами (плевральная полость) заполняется воздухом или жидкостью.

Жидкость в плевральной полости называется плевральным выпотом. Воздух в плевральной полости называется пневмотораксом.

Что такое плевральный выпот?

Плевральный выпот представляет собой скопление жидкости в плевральной полости.

  • Плевральный выпот может быть вызван многими различными проблемами, такими как инфекция, опухоль или травма

  • Жидкость может быть водянистой либо содержать кровь или гной

  • У человека может возникать одышка и боль в груди, особенно при глубоком дыхании или кашле

  • Врачи могут увидеть плевральный выпот при рентгенологическом или ультразвуковом исследовании органов грудной клетки

  • Врачи будут лечить проблему, вызывающую плевральный выпот, и могут отвести жидкость с помощью иглы

Что является причиной плеврального выпота?

Плевральный выпот может быть вызван множеством различных проблем:

Каковы симптомы плеврального выпота?

Если у человека плевральный выпот, у него могут отсутствовать симптомы, или может быть:

  • Одышка

  • боль в груди, особенно при глубоком дыхании или кашле;

  • иногда боль в верхней части живота, шее или плече.

Как врачи могут определить, есть ли у человека плевральный выпот?

Чтобы определить, есть ли у человека плевральный выпот, врачи проведут:

После обнаружения плеврального выпота врачи могут выполнить дополнительные обследования и процедуры:

  • взять образец жидкости с помощью иглы;

  • Иногда КТ (компьютерную томографию)

  • в некоторых случаях ввести в грудную клетку зонд с оптической системой.

Как врачи лечат плевральный выпот?

Врачи будут лечить проблему, вызывающую плевральный выпот. Например, если у человека легочная инфекция, ему могут назначить антибиотики.

Если имеется лишь небольшой объем жидкости, врачи могут:

  • подождать, пока жидкость не исчезнет самостоятельно.

Если объем жидкости большой или если жидкость затрудняет дыхание, врачи могут:

  • отвести жидкость с помощью иглы.

Они вводят иглу или трубку через боковую часть грудной клетки между двумя ребрами. Если жидкость после удаления накапливается снова, иногда они оставляют в грудной клетке небольшую трубку для непрерывного отведения жидкости.

Если накопление жидкости было вызвано онкологическим заболеванием, врачи могут ввести через трубку лекарственный препарат или другое вещество (плевродез). Лекарственный препарат раздражает плевру и заставляет ее срастаться, что не дает жидкости накапливаться.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.