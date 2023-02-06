Плевральный выпот представляет собой скопление жидкости в плевральной полости.

Плевральный выпот может быть вызван многими различными проблемами, такими как инфекция, опухоль или травма

Жидкость может быть водянистой либо содержать кровь или гной

У человека может возникать одышка и боль в груди, особенно при глубоком дыхании или кашле

Врачи могут увидеть плевральный выпот при рентгенологическом или ультразвуковом исследовании органов грудной клетки