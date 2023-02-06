Легкие покрывают два слоя тонкой мембраны, которая называется плеврой. Две мембраны обычно касаются друг друга. Но иногда пространство между мембранами (плевральная полость) заполняется воздухом или жидкостью.
Жидкость в плевральной полости называется плевральным выпотом. Воздух в плевральной полости называется пневмотораксом.
Что такое плевральный выпот?
Плевральный выпот представляет собой скопление жидкости в плевральной полости.
Плевральный выпот может быть вызван многими различными проблемами, такими как инфекция, опухоль или травма
Жидкость может быть водянистой либо содержать кровь или гной
У человека может возникать одышка и боль в груди, особенно при глубоком дыхании или кашле
Врачи могут увидеть плевральный выпот при рентгенологическом или ультразвуковом исследовании органов грудной клетки
Врачи будут лечить проблему, вызывающую плевральный выпот, и могут отвести жидкость с помощью иглы
Что является причиной плеврального выпота?
Плевральный выпот может быть вызван множеством различных проблем:
травма грудной клетки, например, перелом ребра.
Каковы симптомы плеврального выпота?
Если у человека плевральный выпот, у него могут отсутствовать симптомы, или может быть:
Одышка
боль в груди, особенно при глубоком дыхании или кашле;
иногда боль в верхней части живота, шее или плече.
Как врачи могут определить, есть ли у человека плевральный выпот?
Чтобы определить, есть ли у человека плевральный выпот, врачи проведут:
После обнаружения плеврального выпота врачи могут выполнить дополнительные обследования и процедуры:
взять образец жидкости с помощью иглы;
Иногда КТ (компьютерную томографию)
в некоторых случаях ввести в грудную клетку зонд с оптической системой.
Как врачи лечат плевральный выпот?
Врачи будут лечить проблему, вызывающую плевральный выпот. Например, если у человека легочная инфекция, ему могут назначить антибиотики.
Если имеется лишь небольшой объем жидкости, врачи могут:
подождать, пока жидкость не исчезнет самостоятельно.
Если объем жидкости большой или если жидкость затрудняет дыхание, врачи могут:
отвести жидкость с помощью иглы.
Они вводят иглу или трубку через боковую часть грудной клетки между двумя ребрами. Если жидкость после удаления накапливается снова, иногда они оставляют в грудной клетке небольшую трубку для непрерывного отведения жидкости.
Если накопление жидкости было вызвано онкологическим заболеванием, врачи могут ввести через трубку лекарственный препарат или другое вещество (плевродез). Лекарственный препарат раздражает плевру и заставляет ее срастаться, что не дает жидкости накапливаться.