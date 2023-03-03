Что такое заболевания легких, вызванные факторами окружающей среды?

Что такое заболевания легких, вызванные факторами окружающей среды?

Заболевания легких, вызванные факторами окружающей среды — это заболевания, вызванные вредными частицами, аэрозолями, парами или газами в воздухе, который вдыхает человек.

У некоторых людей заболевание вызывается воздухом вне помещения (заболевание, связанное с загрязнением воздуха). У других заболевание вызвано воздухом, которым люди дышат в зданиях, где они живут, работают или учатся в школе (заболевание, связанное со зданиями и сооружениями).

Большинство людей с заболеваниями легких, вызванными факторами окружающей среды, приобрели их в результате воздействия вредных веществ на работе. Например:

люди, работающие с хлопком, льном или коноплей, могут заболеть биссинозом;

у работников угольной промышленности может возникать «черное легкое»;

люди, которые работают с асбестом, могут заболеть асбестозом, мезотелиомой и обусловленным асбестом заболеванием плевры.

Если у человека уже имеется заболевание легких, такое как ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) или астма, вдыхаемые вещества могут спровоцировать приступ.