Что такое заболевания легких, вызванные факторами окружающей среды?
Заболевания легких, вызванные факторами окружающей среды — это заболевания, вызванные вредными частицами, аэрозолями, парами или газами в воздухе, который вдыхает человек.
У некоторых людей заболевание вызывается воздухом вне помещения (заболевание, связанное с загрязнением воздуха). У других заболевание вызвано воздухом, которым люди дышат в зданиях, где они живут, работают или учатся в школе (заболевание, связанное со зданиями и сооружениями).
Большинство людей с заболеваниями легких, вызванными факторами окружающей среды, приобрели их в результате воздействия вредных веществ на работе. Например:
люди, работающие с хлопком, льном или коноплей, могут заболеть биссинозом;
у работников угольной промышленности может возникать «черное легкое»;
люди, которые работают с асбестом, могут заболеть асбестозом, мезотелиомой и обусловленным асбестом заболеванием плевры.
Если у человека уже имеется заболевание легких, такое как ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) или астма, вдыхаемые вещества могут спровоцировать приступ.
Каковы симптомы заболеваний легких, вызванных факторами окружающей среды?
Симптомы заболеваний легких, вызванных факторами окружающей среды, аналогичны симптомам многих заболеваний легких:
затрудненное дыхание;
Кашель
Боль в груди
внезапное появление свистящих хрипов.
Как врачи могут определить, есть ли у человека заболевания легких, вызванные факторами окружающей среды?
Врачи спросят о том, появляются ли симптомы только в определенных местах и в определенное время. Они спросят о работе и о том, какие вещества могут находиться в воздухе. Врачи могут выполнить:
дыхательные тесты;
визуализирующие обследования, такие как рентгенологическое исследование или КТ (компьютерная томография) органов грудной клетки.
Как предотвратить развитие заболеваний легких, вызванных факторами окружающей среды?
Если у человека на работе есть загрязнение воздуха, нужно соблюдать рекомендации государственных органов, чтобы ограничить количество вдыхаемых газов, пыли и испарений.
Человеку следует регулярно посещать врача для проверки на наличие проблем со стороны легких, если на рабочем месте он подвергается вредному воздействию загрязнения воздуха или других веществ.