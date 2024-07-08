Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2024
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Что такое острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС)?

Острый респираторный дистресс-синдром — это состояние, когда у человека внезапно возникают трудности с дыханием.

  • ОРДС — это определенная форма тяжелой дыхательной недостаточности, когда легкие заполняются жидкостью

  • ОРДС приводит к снижению уровня кислорода в крови

  • К возникновению ОРДС могут привести многие заболевания, которые поражают легкие

  • Человек испытывает одышку, а его губы и/или кожа приобретают синюшную окраску

  • Без лечения ОРДС часто приводит к смерти

  • Человеку потребуется дополнительный кислород, а иногда аппарат ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких)

Что является причиной ОРДС?

  • Нарушения работы легких: пневмония, попадание в дыхательные пути пищи (аспирация), вдыхание дыма (например, при пожаре).

  • Тяжелые повреждения: ожоги, утопление, обширная травма с шоком.

  • Системные проблемы: Тяжелая инфекция

  • Другие проблемы со стороны разных органов: сердечная недостаточность, панкреатит.

Некоторые заболевания, которые вызывают ОРДС, могут также повреждать другие органы, помимо легких. У человека могут отмечаться проблемы с почками, сердцем, печенью или головным мозгом.

Как врачи могут определить, есть ли у человека ОРДС?

Врачи ставят диагноз на основании:

  • анализов крови для измерения количества кислорода и углекислого газа в крови;

  • рентгенологическое исследование органов грудной клетки;

Они могут провести другие анализы для выявления причины ОРДС или чтобы узнать, какие другие органы поражены.

Как врачи лечат ОРДС?

Пациенту нужно будет находиться в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). ОРИТ — это отделение в больнице для серьезно больных людей. Врачи будут лечить нарушения, вызывающие ОРДС, и:

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.