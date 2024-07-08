Что такое острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС)?
Острый респираторный дистресс-синдром — это состояние, когда у человека внезапно возникают трудности с дыханием.
ОРДС — это определенная форма тяжелой дыхательной недостаточности, когда легкие заполняются жидкостью
ОРДС приводит к снижению уровня кислорода в крови
К возникновению ОРДС могут привести многие заболевания, которые поражают легкие
Человек испытывает одышку, а его губы и/или кожа приобретают синюшную окраску
Без лечения ОРДС часто приводит к смерти
Человеку потребуется дополнительный кислород, а иногда аппарат ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких)
Что является причиной ОРДС?
Нарушения работы легких: пневмония, попадание в дыхательные пути пищи (аспирация), вдыхание дыма (например, при пожаре).
Тяжелые повреждения: ожоги, утопление, обширная травма с шоком.
Системные проблемы: Тяжелая инфекция
Другие проблемы со стороны разных органов: сердечная недостаточность, панкреатит.
Некоторые заболевания, которые вызывают ОРДС, могут также повреждать другие органы, помимо легких. У человека могут отмечаться проблемы с почками, сердцем, печенью или головным мозгом.
Как врачи могут определить, есть ли у человека ОРДС?
Врачи ставят диагноз на основании:
анализов крови для измерения количества кислорода и углекислого газа в крови;
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
Они могут провести другие анализы для выявления причины ОРДС или чтобы узнать, какие другие органы поражены.
Как врачи лечат ОРДС?
Пациенту нужно будет находиться в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). ОРИТ — это отделение в больнице для серьезно больных людей. Врачи будут лечить нарушения, вызывающие ОРДС, и:
давать дополнительный кислород;
иногда пациента подключают к аппарату ИВЛ или проводят неинвазивную вентиляцию легких с использованием специальной маски.