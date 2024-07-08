Пациенту нужно будет находиться в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). ОРИТ — это отделение в больнице для серьезно больных людей. Врачи будут лечить нарушения, вызывающие ОРДС, и:

давать дополнительный кислород;

иногда пациента подключают к аппарату ИВЛ или проводят неинвазивную вентиляцию легких с использованием специальной маски.