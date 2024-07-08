Дыхательная недостаточность — это состояние, когда процесс дыхания не обеспечивает потребности организма.

Человек вдыхает, чтобы получить кислород из воздуха в кровь

Человек выдыхает, чтобы избавиться от углекислого газа в крови

Любая проблема, которая замедляет или блокирует дыхание, может вызвать дыхательную недостаточность

В крови может быть слишком мало кислорода, слишком много углекислого газа или присутствовать оба этих отклонения одновременно

Врачи лечат причину дыхательной недостаточности