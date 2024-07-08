Что такое дыхательная недостаточность?
Дыхательная недостаточность — это состояние, когда процесс дыхания не обеспечивает потребности организма.
Человек вдыхает, чтобы получить кислород из воздуха в кровь
Человек выдыхает, чтобы избавиться от углекислого газа в крови
Любая проблема, которая замедляет или блокирует дыхание, может вызвать дыхательную недостаточность
В крови может быть слишком мало кислорода, слишком много углекислого газа или присутствовать оба этих отклонения одновременно
Врачи лечат причину дыхательной недостаточности
Пациенту часто нужен дополнительный кислород, иногда аппарат ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких)
Что вызывает дыхательную недостаточность?
Дыхательную недостаточность могут вызвать разные виды нарушений:
Перекрытый воздушный поток: астма, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), синдром апноэ во сне.
Слабое дыхание: Передозировка опиоидов или алкоголя, инсульт, миастения гравис
Закупорка легких: сердечная недостаточность, пневмония, ОРДС (острый респираторный дистресс-синдром).
Каковы симптомы дыхательной недостаточности?
Сначала у человека может появиться:
одышка;
синюшная окраска губ и иногда кожи.
Позже у пациента отмечается:
сонливость и спутанность сознания.
Без лечения человек может впасть в кому и умереть.
Как врачи могут определить, есть ли у человека дыхательная недостаточность?
Врачи ставят диагноз на основании имеющихся у пациента симптомов. Они также:
наложат датчик на палец, чтобы измерить уровень кислорода в крови;
проведут анализ крови для измерения уровня кислорода и углекислого газа.
Они также проведут рентгенологическое исследование органов грудной клетки и другие анализы для выявления причины дыхательной недостаточности.
Как врачи лечат дыхательную недостаточность?
Пациенту нужно будет находиться в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). ОРИТ — это отделение в больнице для серьезно больных людей. Врачи будут лечить проблему, вызвавшую дыхательную недостаточность, и могут:
давать дополнительный кислород;
подключить пациента к аппарату ИВЛ.