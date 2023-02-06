Что такое исследование функции внешнего дыхания?
Внешнее дыхание является функцией легких. Исследование функции внешнего дыхания выполняется с целью оценки эффективности работы легких:
во время теста человек вдыхает и выдыхает через трубку, подключенную к устройству исследования функции внешнего дыхания;
прибор измеряет, сколько воздуха поступает в легкие и выводится из легких, и насколько быстро движется воздух;
исследование функции внешнего дыхания выявляет такие заболевания легких, как астма или эмфизема.
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Как врачи проводят исследование функции внешнего дыхания?
Врачи могут использовать несколько различных устройств. Наиболее распространенными являются:
Спирометры
Пневмотахометры
Спирометры
Спирометр — это устройство, через которое человек дышит, чтобы измерить, сколько воздуха могут удерживать легкие, и с какой скоростью он может выдохнуть воздух из легких. Врачи используют спирометр:
чтобы определить, блокирует ли что-то дыхательные пути;
чтобы узнать, сколько воздуха удерживают легкие;
чтобы проверить силу дыхательных мышц.
Спирометр
Спирометр может использоваться для измерения объема воздуха, которое могут удерживать легкие, а также скорости выдоха.
Пневмотахометры
Пневмотахометр измеряет только скорость выдыхания воздуха из легких. Это небольшое устройство, которое человек держит в руке. Если у человека астма, врач может дать ему устройство домой, чтобы следить за своим состоянием.
Почему врачи выполняют исследование функции внешнего дыхания?
Врачи выполняют исследование функции внешнего дыхания, чтобы оценить эффективность работы легких. Они могут выполнять это исследование, если у человека имеется или может быть заболевание, которое поражает легкие или дыхательные мышцы, например:
Врачи могут использовать исследование функции внешнего дыхания, чтобы определить:
какое заболевание легких может быть у человека;
степень тяжести заболевания легких;
насколько хорошо действуют лекарственные препараты для улучшения дыхания.