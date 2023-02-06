Спирометр — это устройство, через которое человек дышит, чтобы измерить, сколько воздуха могут удерживать легкие, и с какой скоростью он может выдохнуть воздух из легких. Врачи используют спирометр:

чтобы определить, блокирует ли что-то дыхательные пути;

чтобы узнать, сколько воздуха удерживают легкие;

чтобы проверить силу дыхательных мышц.