Что такое бронхоскопия?
Бронхоскопия — это исследование, которое используется для осмотра легких изнутри. После введения препарата, вызывающего сонливость, врач вводит гибкий зонд через нос или рот в легкие. Через зонд эндоскоп врач может:
увидеть источник кровотечения в легких;
взять образцы слизи для проверки на наличие инфекции;
взять небольшой кусочек ткани для проверки на наличие онкологических заболеваний;
удалить инородное тело из легких.
бронхоскопия;
Для непосредственного осмотра дыхательных путей врач проводит гибкий бронхоскоп через носовое отверстие вниз, в дыхательные пути. Область в розовом кружке показывает, что видит врач.
Что происходит во время бронхоскопии?
Перед процедурой человеку вводят лекарственные препараты, помогающие расслабиться и иногда заснуть. В целях безопасности в течение минимум 6 часов до проведения бронхоскопии не следует принимать пищу.
Врачи вводят в горло обезболивающий препарат в виде аэрозоля
Врачи вводят тонкую гибкую трубку через нос или рот в легкие
Во время бронхоскопии врачи могут выполнять несколько процедур, например:
ввести в легкие соленую воду, а затем отсосать ее назад для выявления инфекции или раковых клеток;
выполнить биопсию (взять образец ткани для изучения под микроскопом) с помощью щипцов или иглы, которые проводятся через зонд.
После бронхоскопии врачи будут наблюдать за человеком в течение 2–4 часов, пока он полностью не проснется. Если они выполнили биопсию, обычно человеку проводят рентгенологическое исследование органов грудной клетки, чтобы убедиться, что у него не возникло никаких проблем, например, коллапса легкого.
Почему врачи проводят бронхоскопию?
Врачи используют бронхоскопию для выявления таких проблем, как:
кровотечение в легких;
повреждение легких при вдыхании дыма;
инородное тело, которое попало в дыхательные пути, например, арахис.