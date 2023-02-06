Что происходит во время бронхоскопии?

Что происходит во время бронхоскопии?

Перед процедурой человеку вводят лекарственные препараты, помогающие расслабиться и иногда заснуть. В целях безопасности в течение минимум 6 часов до проведения бронхоскопии не следует принимать пищу.

Врачи вводят в горло обезболивающий препарат в виде аэрозоля

Врачи вводят тонкую гибкую трубку через нос или рот в легкие

Во время бронхоскопии врачи могут выполнять несколько процедур, например:

ввести в легкие соленую воду, а затем отсосать ее назад для выявления инфекции или раковых клеток;

выполнить биопсию (взять образец ткани для изучения под микроскопом) с помощью щипцов или иглы, которые проводятся через зонд.

После бронхоскопии врачи будут наблюдать за человеком в течение 2–4 часов, пока он полностью не проснется. Если они выполнили биопсию, обычно человеку проводят рентгенологическое исследование органов грудной клетки, чтобы убедиться, что у него не возникло никаких проблем, например, коллапса легкого.