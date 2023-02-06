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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

бронхоскопия;

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено февр. 2023
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Что такое бронхоскопия?

Бронхоскопия — это исследование, которое используется для осмотра легких изнутри. После введения препарата, вызывающего сонливость, врач вводит гибкий зонд через нос или рот в легкие. Через зонд эндоскоп врач может:

  • увидеть источник кровотечения в легких;

  • взять образцы слизи для проверки на наличие инфекции;

  • взять небольшой кусочек ткани для проверки на наличие онкологических заболеваний;

  • удалить инородное тело из легких.

бронхоскопия;

Для непосредственного осмотра дыхательных путей врач проводит гибкий бронхоскоп через носовое отверстие вниз, в дыхательные пути. Область в розовом кружке показывает, что видит врач.

Что происходит во время бронхоскопии?

Перед процедурой человеку вводят лекарственные препараты, помогающие расслабиться и иногда заснуть. В целях безопасности в течение минимум 6 часов до проведения бронхоскопии не следует принимать пищу.

  • Врачи вводят в горло обезболивающий препарат в виде аэрозоля

  • Врачи вводят тонкую гибкую трубку через нос или рот в легкие

Во время бронхоскопии врачи могут выполнять несколько процедур, например:

  • ввести в легкие соленую воду, а затем отсосать ее назад для выявления инфекции или раковых клеток;

  • выполнить биопсию (взять образец ткани для изучения под микроскопом) с помощью щипцов или иглы, которые проводятся через зонд.

После бронхоскопии врачи будут наблюдать за человеком в течение 2–4 часов, пока он полностью не проснется. Если они выполнили биопсию, обычно человеку проводят рентгенологическое исследование органов грудной клетки, чтобы убедиться, что у него не возникло никаких проблем, например, коллапса легкого.

Почему врачи проводят бронхоскопию?

Врачи используют бронхоскопию для выявления таких проблем, как:

  • кровотечение в легких;

  • Рак легкого

  • повреждение легких при вдыхании дыма;

  • инородное тело, которое попало в дыхательные пути, например, арахис.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.