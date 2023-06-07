Суставы — это структуры организма, которые соединяют две кости, например, запястья, локти, плечи, бедра, колени и лодыжки.
Суставы также располагаются в таких местах, где вы можете не подозревать об их существовании. Например, суставы располагаются между многими костями в стопах, кистях, малом тазу и позвоночнике.
Что такое скованность суставов?
Скованность суставов — это состояние, при котором затруднены движения в суставе. Скованность отличается от ситуации, когда вы не можете совершать движения в суставах из-за слабости или нежелания двигаться, потому что движения причиняют боль. Скованность суставов также отличается от скованности мышц. Скованность мышц может развиваться из-за чрезмерных физических нагрузок или реже из-за таких нарушений, как ревматическая полимиалгия или фибромиалгия.
Скованность суставов может быть вызвана травмой или артритом
Скованность может быть более выражена утром или усугубляться в течение дня
Растяжка и физиотерапия могут помочь при скованности
Каковы причины скованности суставов?
Скованность суставов обычно вызвана:
отсутствием движений в суставе в течение длительного времени, например, при наложении гипса или шины;
различными типами артрита;
зажившей травмой сустава (например, растяжением связок).
Что будет происходить во время визита к врачу?
Врач расспросит об имеющихся симптомах и проведет физикальное обследование.
Если врач не уверен в наличии артрита, он может назначить:
Анализы крови
Рентгенологическое исследование
Как лечат скованность суставов?
Врач лечит причину скованности.
Врач также может лечить скованность с использованием следующих методов:
растяжка;
воздействие тепла на сустав, например, с помощью грелки или горячего душа.