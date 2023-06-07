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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Скованность суставов

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июн. 2023
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Суставы — это структуры организма, которые соединяют две кости, например, запястья, локти, плечи, бедра, колени и лодыжки.

Суставы также располагаются в таких местах, где вы можете не подозревать об их существовании. Например, суставы располагаются между многими костями в стопах, кистях, малом тазу и позвоночнике.

Что такое скованность суставов?

Скованность суставов — это состояние, при котором затруднены движения в суставе. Скованность отличается от ситуации, когда вы не можете совершать движения в суставах из-за слабости или нежелания двигаться, потому что движения причиняют боль. Скованность суставов также отличается от скованности мышц. Скованность мышц может развиваться из-за чрезмерных физических нагрузок или реже из-за таких нарушений, как ревматическая полимиалгия или фибромиалгия.

  • Скованность суставов может быть вызвана травмой или артритом

  • Скованность может быть более выражена утром или усугубляться в течение дня

  • Растяжка и физиотерапия могут помочь при скованности

Каковы причины скованности суставов?

Скованность суставов обычно вызвана:

  • отсутствием движений в суставе в течение длительного времени, например, при наложении гипса или шины;

  • различными типами артрита;

  • зажившей травмой сустава (например, растяжением связок).

Что будет происходить во время визита к врачу?

Врач расспросит об имеющихся симптомах и проведет физикальное обследование.

Если врач не уверен в наличии артрита, он может назначить:

  • Анализы крови

  • Рентгенологическое исследование

Как лечат скованность суставов?

Врач лечит причину скованности.

Врач также может лечить скованность с использованием следующих методов:

  • растяжка;

  • Физиотерапия

  • воздействие тепла на сустав, например, с помощью грелки или горячего душа.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.