Скованность суставов — это состояние, при котором затруднены движения в суставе. Скованность отличается от ситуации, когда вы не можете совершать движения в суставах из-за слабости или нежелания двигаться, потому что движения причиняют боль. Скованность суставов также отличается от скованности мышц. Скованность мышц может развиваться из-за чрезмерных физических нагрузок или реже из-за таких нарушений, как ревматическая полимиалгия или фибромиалгия.

Скованность суставов может быть вызвана травмой или артритом

Скованность может быть более выражена утром или усугубляться в течение дня

Растяжка и физиотерапия могут помочь при скованности