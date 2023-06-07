Суставы — это структуры организма, которые соединяют две кости, например, запястья, локти, плечи, бедра, колени и лодыжки.
Суставы также располагаются в таких местах, где вы можете не подозревать об их существовании. Например, суставы располагаются между многими костями в стопах, кистях, малом тазу и позвоночнике.
Боль в одном суставе в большинстве случаев вызвана травмой
Другие причины включают инфекции сустава, остеоартрит или подагру
Немедленно обратитесь к врачу, если у вас возникла внезапная боль в суставе с отеком
Каковы причины боли в одном суставе?
Боль в одном суставе и боль во многих суставах обычно вызвана разными причинами.
Наиболее частой причиной внезапной боли в одном суставе, независимо от возраста, является:
травма;
Если травмы не было, наиболее частые причины зависят от возраста.
Среди молодых людей:
Инфекции сустава часто вызваны гонореей, которая распространилась по всему организму. Другие микробы, например, из соседних очагов кожной инфекции или гнойников (абсцессов) также могут вызвать инфекции суставов.
Среди пожилых людей:
Менее распространенные причины боли в одном суставе включают:
Остеонекроз — это состояние, при котором кость погибает и разрушается. Кость может погибнуть в результате серьезной травмы (например, при переломе бедра) или побочного эффекта некоторых лекарств (таких, как кортикостероиды).
В каких случаях следует обращаться к врачу?
Немедленно обратитесь к врачу, если у вас возникла боль в одном суставе и любой из этих настораживающих признаков:
внезапная или сильная боль;
покраснение, повышение температуры, отек или скованность сустава;
лихорадка
повреждение, покраснение, жар или повышенная чувствительность кожи вокруг сустава;
У вас нарушение свертываемости крови, вы принимаете препараты, разжижающие кровь или страдаете серповидноклеточной анемией
признаки внезапного заболевания, помимо болей в суставе;
Вероятность наличия инфекции, передающейся половым путем
Обратитесь к врачу через несколько дней, если у вас возникла умеренная боль в суставе, которая не проходит сама по себе.
Что будет происходить во время визита к врачу?
Врач спросит о симптомах, соберет медицинский анамнез и выполнит физикальное обследование.
Врач может назначить такие обследования, как:
анализ внутрисуставной жидкости — врач возьмет жидкость из сустава с помощью иглы и исследует ее на наличие признаков инфекции или подагры;
визуализирующие исследования, обычно рентгенологические исследования, но иногда МРТ (магнитно-резонансная томография) или КТ (компьютерная томография);
в редких случаях анализы крови.
Как лечат боль в суставах?
Врач лечит причину боли. Например, при переломе кости может быть наложен гипс на сустав. В случае инфекции сустава назначают антибиотики и часто выполняют хирургическое вмешательство, чтобы удалить инфицированные ткани.
Для лечения боли в суставах также используют:
лекарственные препараты, известные как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), или ацетаминофен;
шину или поддерживающую повязку;
прикладывание тепла или холода — иногда врачи чередуют тепло и холод.
После ослабления боли в суставах иногда назначают лечебную физкультуру. Лечебная физкультура используется для профилактики и лечения скованности суставов и укрепления мышц вокруг сустава.