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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Боль в суставах: Один сустав

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июн. 2023
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Суставы — это структуры организма, которые соединяют две кости, например, запястья, локти, плечи, бедра, колени и лодыжки.

Суставы также располагаются в таких местах, где вы можете не подозревать об их существовании. Например, суставы располагаются между многими костями в стопах, кистях, малом тазу и позвоночнике.

  • Боль в одном суставе в большинстве случаев вызвана травмой

  • Другие причины включают инфекции сустава, остеоартрит или подагру

  • Немедленно обратитесь к врачу, если у вас возникла внезапная боль в суставе с отеком

Каковы причины боли в одном суставе?

Боль в одном суставе и боль во многих суставах обычно вызвана разными причинами.

Наиболее частой причиной внезапной боли в одном суставе, независимо от возраста, является:

  • травма;

Если травмы не было, наиболее частые причины зависят от возраста.

Среди молодых людей:

Инфекции сустава часто вызваны гонореей, которая распространилась по всему организму. Другие микробы, например, из соседних очагов кожной инфекции или гнойников (абсцессов) также могут вызвать инфекции суставов.

Среди пожилых людей:

Менее распространенные причины боли в одном суставе включают:

Остеонекроз — это состояние, при котором кость погибает и разрушается. Кость может погибнуть в результате серьезной травмы (например, при переломе бедра) или побочного эффекта некоторых лекарств (таких, как кортикостероиды).

В каких случаях следует обращаться к врачу?

Немедленно обратитесь к врачу, если у вас возникла боль в одном суставе и любой из этих настораживающих признаков:

Обратитесь к врачу через несколько дней, если у вас возникла умеренная боль в суставе, которая не проходит сама по себе.

Что будет происходить во время визита к врачу?

Врач спросит о симптомах, соберет медицинский анамнез и выполнит физикальное обследование.

Врач может назначить такие обследования, как:

  • анализ внутрисуставной жидкости — врач возьмет жидкость из сустава с помощью иглы и исследует ее на наличие признаков инфекции или подагры;

  • визуализирующие исследования, обычно рентгенологические исследования, но иногда МРТ (магнитно-резонансная томография) или КТ (компьютерная томография);

  • в редких случаях анализы крови.

Как лечат боль в суставах?

Врач лечит причину боли. Например, при переломе кости может быть наложен гипс на сустав. В случае инфекции сустава назначают антибиотики и часто выполняют хирургическое вмешательство, чтобы удалить инфицированные ткани.

Для лечения боли в суставах также используют:

  • лекарственные препараты, известные как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), или ацетаминофен;

  • шину или поддерживающую повязку;

  • прикладывание тепла или холода — иногда врачи чередуют тепло и холод.

После ослабления боли в суставах иногда назначают лечебную физкультуру. Лечебная физкультура используется для профилактики и лечения скованности суставов и укрепления мышц вокруг сустава.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.