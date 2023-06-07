Боль в одном суставе и боль во многих суставах обычно вызвана разными причинами.

Наиболее частой причиной внезапной боли в одном суставе, независимо от возраста, является:

травма;

Если травмы не было, наиболее частые причины зависят от возраста.

Среди молодых людей:

Инфекции сустава часто вызваны гонореей, которая распространилась по всему организму. Другие микробы, например, из соседних очагов кожной инфекции или гнойников (абсцессов) также могут вызвать инфекции суставов.

Среди пожилых людей:

Менее распространенные причины боли в одном суставе включают:

Остеонекроз — это состояние, при котором кость погибает и разрушается. Кость может погибнуть в результате серьезной травмы (например, при переломе бедра) или побочного эффекта некоторых лекарств (таких, как кортикостероиды).