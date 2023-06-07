Суставы — это структуры организма, которые соединяют две кости, например, запястья, локти, плечи, бедра, колени и лодыжки.
Суставы также располагаются в таких местах, где вы можете не подозревать об их существовании, например, между многими костями в стопах, кистях, малом тазу и позвоночнике.
Сильная боль более чем в одном суставе (часто более 5) обычно вызвана длительным заболеванием суставов
Некоторые заболевания, вызывающие боль в суставах, также могут вызывать сыпь, лихорадку, боль в глазах или язвы во рту
Каковы причины боли в нескольких суставах?
Причины боли в нескольких суставах обычно отличаются от причин боли в одном суставе.
Боль во многих суставах обычно вызвана следующими причинами:
Артрит
Артрит — это воспаление суставов, которое вызывает отек, боль и скованность суставов. Причины артрита различаются в зависимости от того, начали ли суставы болеть внезапно (острое заболевание) или болели в течение длительного времени (хроническое заболевание).
Внезапный (острый) артрит более чем в одном суставе чаще всего вызван:
вирусной инфекцией;
началом заболевания суставов или обострением длительного заболевания суставов (например, ревматоидный артрит).
К менее распространенным причинам относятся:
Хронический артрит более чем в одном суставе вызван:
воспалительными заболеваниями, например, ревматоидный артрит, псориатический артрит или системная красная волчанка;
остеоартритом, что является наиболее частой причиной у людей пожилого возраста;
Ювенильный идиопатический артрит (у детей)
Наиболее распространенные заболевания за пределами суставов, приводящие к появлению боли, включают:
В каких случаях следует обращаться к врачу по поводу болей в нескольких суставах?
Немедленно обратитесь к врачу, если у вас возникла боль более чем в одном суставе, и следующие настораживающие признаки:
отек, жар и покраснение сустава;
появление кожной сыпи, пятен или лиловых бугорков;
язвы во рту, в носу или на половых органах;
боль в груди, проблемы с дыханием, впервые возникший или сильный кашель;
боль в животе;
жар, потливость или озноб;
покраснение или боль в глазах.
Обратитесь к врачу при болях в нескольких суставах и отсутствии настораживающих признаков.
Что будет происходить во время визита к врачу?
Врач спросит о симптомах, соберет медицинский анамнез и выполнит физикальное обследование.
Некоторые симптомы могут помочь врачу решить, чем вызвана боль в суставах. Эти симптомы включают следующие характеристики боли:
возникает ли она симметрично — в одном и том же суставе на обеих половинах тела (например, оба колена или обе кисти);
перемещается ли от сустава к суставу;
ощущается ли в позвоночнике и/или малом тазу.
Врач может назначить такие обследования, как:
анализ внутрисуставной жидкости — врач возьмет жидкость из одного из суставов с помощью иглы и отправит на исследование;
Анализы крови
визуализирующие исследования, обычно рентгенологические исследования, но иногда КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография).
Как лечат боль в нескольких суставах?
Врач лечит заболевание, которое вызывает боль в суставах. Например, при аутоиммунном заболевании (когда иммунная система заставляет организм атаковать свои собственные ткани) может потребоваться препарат для подавления иммунной системы.
Для лечения боли в суставах также используют:
лекарственные препараты, известные как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), или ацетаминофен;
шину или поддерживающую повязку;
воздействие тепла или холода;
Физические нагрузки (например, ходьба или езда на велосипеде) помогут сохранять подвижность суставов и силу мышц при хроническом артрите.