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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Боль в суставах: несколько суставов

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июн. 2023
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Суставы — это структуры организма, которые соединяют две кости, например, запястья, локти, плечи, бедра, колени и лодыжки.

Суставы также располагаются в таких местах, где вы можете не подозревать об их существовании, например, между многими костями в стопах, кистях, малом тазу и позвоночнике.

  • Сильная боль более чем в одном суставе (часто более 5) обычно вызвана длительным заболеванием суставов

  • Некоторые заболевания, вызывающие боль в суставах, также могут вызывать сыпь, лихорадку, боль в глазах или язвы во рту

Каковы причины боли в нескольких суставах?

Причины боли в нескольких суставах обычно отличаются от причин боли в одном суставе.

Боль во многих суставах обычно вызвана следующими причинами:

  • Артрит

Артрит — это воспаление суставов, которое вызывает отек, боль и скованность суставов. Причины артрита различаются в зависимости от того, начали ли суставы болеть внезапно (острое заболевание) или болели в течение длительного времени (хроническое заболевание).

Внезапный (острый) артрит более чем в одном суставе чаще всего вызван:

  • вирусной инфекцией;

  • началом заболевания суставов или обострением длительного заболевания суставов (например, ревматоидный артрит).

К менее распространенным причинам относятся:

Хронический артрит более чем в одном суставе вызван:

Наиболее распространенные заболевания за пределами суставов, приводящие к появлению боли, включают:

В каких случаях следует обращаться к врачу по поводу болей в нескольких суставах?

Немедленно обратитесь к врачу, если у вас возникла боль более чем в одном суставе, и следующие настораживающие признаки:

  • отек, жар и покраснение сустава;

  • появление кожной сыпи, пятен или лиловых бугорков;

  • язвы во рту, в носу или на половых органах;

  • боль в груди, проблемы с дыханием, впервые возникший или сильный кашель;

  • боль в животе;

  • жар, потливость или озноб;

  • покраснение или боль в глазах.

Обратитесь к врачу при болях в нескольких суставах и отсутствии настораживающих признаков.

Что будет происходить во время визита к врачу?

Врач спросит о симптомах, соберет медицинский анамнез и выполнит физикальное обследование.

Некоторые симптомы могут помочь врачу решить, чем вызвана боль в суставах. Эти симптомы включают следующие характеристики боли:

  • возникает ли она симметрично — в одном и том же суставе на обеих половинах тела (например, оба колена или обе кисти);

  • перемещается ли от сустава к суставу;

  • ощущается ли в позвоночнике и/или малом тазу.

Врач может назначить такие обследования, как:

  • анализ внутрисуставной жидкости — врач возьмет жидкость из одного из суставов с помощью иглы и отправит на исследование;

  • Анализы крови

  • визуализирующие исследования, обычно рентгенологические исследования, но иногда КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография).

Как лечат боль в нескольких суставах?

Врач лечит заболевание, которое вызывает боль в суставах. Например, при аутоиммунном заболевании (когда иммунная система заставляет организм атаковать свои собственные ткани) может потребоваться препарат для подавления иммунной системы.

Для лечения боли в суставах также используют:

  • лекарственные препараты, известные как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), или ацетаминофен;

  • шину или поддерживающую повязку;

  • воздействие тепла или холода;

  • Физиотерапия

Физические нагрузки (например, ходьба или езда на велосипеде) помогут сохранять подвижность суставов и силу мышц при хроническом артрите.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.