Причины боли в нескольких суставах обычно отличаются от причин боли в одном суставе.

Боль во многих суставах обычно вызвана следующими причинами:

Артрит

Артрит — это воспаление суставов, которое вызывает отек, боль и скованность суставов. Причины артрита различаются в зависимости от того, начали ли суставы болеть внезапно (острое заболевание) или болели в течение длительного времени (хроническое заболевание).

Внезапный (острый) артрит более чем в одном суставе чаще всего вызван:

вирусной инфекцией;

началом заболевания суставов или обострением длительного заболевания суставов (например, ревматоидный артрит).

К менее распространенным причинам относятся:

Хронический артрит более чем в одном суставе вызван:

Наиболее распространенные заболевания за пределами суставов, приводящие к появлению боли, включают: