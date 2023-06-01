Что такое остеопороз?
Остеопороз — это заболевание, при котором наблюдается ослабление костей. Кости становятся более тонкими и хрупкими. Это называется потерей плотности костной ткани. При остеопорозе кости легче ломаются.
Остеопороз чаще встречается у женщин, но у некоторых мужчин он также развивается
Обычно остеопороз вызван старением, низким уровнем половых гормонов и недостаточным потреблением витамина D или кальция
Профилактика остеопороза включает потребление достаточного количества кальция и витамина D, упражнения с отягощением (например, ходьба или подъем тяжестей) и прием определенных препаратов
Кости, которые чаще всего ломаются при остеопорозе, включают:
запястье;
позвоночник (позвонки);
бедро.
Перелом одного из позвонков в среднем или поясничном отделе позвоночника может привести к частичному разрушению костей. Это называется компрессионный перелом позвоночника.
Каковы причины остеопороза?
Остеопороз обычно вызван:
старение;
у женщин — снижением уровня эстрогена (женский половой гормон), которое происходит после наступления менопаузы;
у мужчин — снижением уровня тестостерона (мужской половой гормон);
потреблением недостаточного количества витамина D или кальция.
У кого повышается риск развития остеопороза?
Риск остеопороза повышается у:
очень худых людей;
людей, прикованных к постели, при отсутствии двигательной активности;
курильщиков или употребляющих алкоголь;
у людей с остеопорозом в семейном анамнезе.
Каковы симптомы остеопороза?
Поначалу остеопороз не вызывает никаких симптомов. Пока не произойдет перелома кости, симптомы могут не проявляться.
Если остеопороз приводит к перелому костей, обычно возникает боль. Однако при разрушении костей позвоночника сначала боль отсутствует. Затем позже может появиться боль в спине, которая усугубляется в положении стоя или при ходьбе.
При разрушении нескольких костей позвоночника подряд позвоночник может искривиться, и человек может стать ниже ростом.
Как врач диагностирует остеопороз?
Врач подозревает остеопороз у женщин старше 65 лет или при наличии факторов риска остеопороза.
Врач проверит плотность костей с использованием специального типа рентгенологического исследования, называемого денситометрия («ДРА»). Обычно врач назначает ДРА:
женщинам в возрасте старше 65 лет;
женщинам после наступления менопаузы моложе 65 лет и с факторами риска.
Иногда врач назначает анализы крови для измерения уровней витамина D и кальция.
Как лечат остеопороз?
При переломе кости, вызванном остеопорозом, врач может:
наложить на нее гипс;
выполнить хирургическое вмешательство.
назначить ношение корсета (при разрушении костей позвоночника) и физиотерапию.
Врач также будет лечить остеопороз, назначая профилактику ослабления костей с помощью:
диеты с включением продуктов, богатых кальцием и витамином D;
выполнения упражнений с отягощением, таких как ходьба и подъем по лестнице;
приема препаратов, таких как бисфосфонаты.
Бисфосфонаты могут помочь увеличить плотность костей. Гормональные добавки также приносят пользу костям. Это связано с тем, что низкий уровень женских гормонов может повышать риск развития остеопороза. Однако врачи обычно не назначают гормональные добавки только для лечения остеопороза.
Какова профилактика остеопороза?
Профилактика остеопороза более эффективна, чем лечение. Можно предотвратить остеопороз, если:
бросить курить или не начинать курить;
ограничить потребление алкоголя;
получать достаточное количество кальция и витамина D, рекомендованное врачом, которое может поступать из витаминов или продуктов питания;
выполнения упражнений с отягощением, таких как ходьба и подъем по лестнице;
принимать лекарства, назначенные врачом.