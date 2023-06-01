Что такое остеопороз?

Что такое остеопороз?

Остеопороз — это заболевание, при котором наблюдается ослабление костей. Кости становятся более тонкими и хрупкими. Это называется потерей плотности костной ткани. При остеопорозе кости легче ломаются.

Остеопороз чаще встречается у женщин, но у некоторых мужчин он также развивается

Обычно остеопороз вызван старением, низким уровнем половых гормонов и недостаточным потреблением витамина D или кальция

Профилактика остеопороза включает потребление достаточного количества кальция и витамина D, упражнения с отягощением (например, ходьба или подъем тяжестей) и прием определенных препаратов

Кости, которые чаще всего ломаются при остеопорозе, включают:

запястье;

позвоночник (позвонки);

бедро.

Перелом одного из позвонков в среднем или поясничном отделе позвоночника может привести к частичному разрушению костей. Это называется компрессионный перелом позвоночника.