Что такое остеонекроз нижней челюсти?
Остеонекроз — это гибель клеток кости. Остеонекроз нижней челюсти — это гибель части клеток нижней челюсти.
Остеонекроз нижней челюсти может возникнуть без видимой причины либо после удаления зуба или травмы челюсти.
Может возникать боль и выделяться гной изо рта.
Остеонекроз нижней челюсти лечат антибиотиками, полосканием рта и выскабливанием погибшей костной ткани.
Что является причиной остеонекроза нижней челюсти?
Врачи точно не знают причин развития остеонекроза нижней челюсти. Это может произойти без всякой явной причины. Однако развитие этого заболевания более вероятно после:
удаления зуба;
травмы нижней челюсти;
лучевой терапии в области головы и шеи при лечении онкологического заболевания;
введения определенных препаратов под названием бисфосфонаты в высоких дозах непосредственно в вену (внутривенно).
Бисфосфонаты чаще всего принимают внутрь для лечения истончения костей (остеопороза). При пероральном приеме они не должны повышать риск развития остеонекроза нижней челюсти. Тем не менее, данные препараты в высоких дозах при внтутривенном введении могут повысить риск, особенно после хирургического вмешательства в полости рта.
Каковы симптомы остеонекроза нижней челюсти?
Обычно возникают:
боль;
гнойные выделения изо рта или в области нижней челюсти.
Как врачи диагностируют остеонекроз нижней челюсти?
Стоматологи или хирурги-стоматологи могут диагностировать остеонекроз нижней челюсти на основании симптомов и результатов обследования. Для подтверждения диагноза остеонекроза нижней челюсти не существует никаких анализов.
Как можно предотвратить остеонекроз нижней челюсти?
Прежде чем начинать в/в терапию бисфосфонатами, необходимо пройти стоматологическое обследование и выполнить необходимое хирургическое вмешательство в полости рта.
Как врачи лечат остеонекроз нижней челюсти?
Хирург-стоматолог будет лечить остеонекроз челюсти следующими методами:
хирургическое вмешательство для удаления пораженных участков нижней челюсти;
Антибиотики
Ополаскиватели для полости рта
Врачи не рекомендуют удалять большие участки пораженной кости, поскольку это может привести к усугублению некроза.