Врачи точно не знают причин развития остеонекроза нижней челюсти. Это может произойти без всякой явной причины. Однако развитие этого заболевания более вероятно после:

удаления зуба;

травмы нижней челюсти;

лучевой терапии в области головы и шеи при лечении онкологического заболевания;

введения определенных препаратов под названием бисфосфонаты в высоких дозах непосредственно в вену (внутривенно).

Бисфосфонаты чаще всего принимают внутрь для лечения истончения костей (остеопороза). При пероральном приеме они не должны повышать риск развития остеонекроза нижней челюсти. Тем не менее, данные препараты в высоких дозах при внтутривенном введении могут повысить риск, особенно после хирургического вмешательства в полости рта.