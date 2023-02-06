Остеомиелит — это инфекция костей.

Кость является живой тканью и может инфицироваться, как и любая другая часть тела.

Инфекция попадает в кость через кровь либо близлежащую инфицированную ткань или открытую рану.

Может возникнуть боль в костях, повышение температуры тела и потеря веса.

Человеку потребуется рентгенологическое исследование и, возможно, КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография)