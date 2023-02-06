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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Остеомиелит

(инфекция костей)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено февр. 2023
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Что такое остеомиелит?

Остеомиелит — это инфекция костей.

  • Кость является живой тканью и может инфицироваться, как и любая другая часть тела.

  • Инфекция попадает в кость через кровь либо близлежащую инфицированную ткань или открытую рану.

  • Может возникнуть боль в костях, повышение температуры тела и потеря веса.

  • Человеку потребуется рентгенологическое исследование и, возможно, КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография)

  • Для лечения остеомиелита потребуется несколько недель антибиотикотерапии и, возможно, хирургическое вмешательство.

При тяжелой инфекции может наступить гибель участка кости, что усложняет лечение инфекции.

Иногда инфекция распространяется из кости в близлежащую кожу и мышцы.

Каковы причины остеомиелита?

Инфекции кости обычно вызваны бактериями, которые:

  • распространяются из близлежащего очага кожной инфекции;

  • попадают из глубокой раны над костью.

Реже бактерии:

  • переносятся с током крови из очага инфекции в другой части тела;

  • попадают в кость с кожи при открытом переломе кости;

  • попадают в кость в результате осложнения хирургического вмешательства на костях или суставах.

Вероятность развития остеомиелита выше при:

Каковы симптомы остеомиелита?

Симптомы остеомиелита включают:

  • лихорадка

  • боль в инфицированной кости;

  • болезненность, покраснение, местное повышение температуры, припухание над инфицированной костью;

  • потерю веса и усталость.

Как диагностируют остеомиелит?

Врачи проводят:

Если результаты этих обследований указывают на остеомиелит, врач может:

  • взять образец из инфицированного участка с помощью иглы или разреза.

Как лечат остеомиелит?

Для лечения остеомиелита используют:

  • внутривенное введение антибиотиков.

Может потребоваться применение антибиотиков в течение 4–8 недель, особенно при длительно текущей инфекции.

При тяжелом заболевании или большом объеме погибшей костной ткани может проводиться:

  • хирургическое вмешательство для удаления инфицированной и погибшей костной ткани.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.