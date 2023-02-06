Что такое остеомиелит?
Остеомиелит — это инфекция костей.
Кость является живой тканью и может инфицироваться, как и любая другая часть тела.
Инфекция попадает в кость через кровь либо близлежащую инфицированную ткань или открытую рану.
Может возникнуть боль в костях, повышение температуры тела и потеря веса.
Человеку потребуется рентгенологическое исследование и, возможно, КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография)
Для лечения остеомиелита потребуется несколько недель антибиотикотерапии и, возможно, хирургическое вмешательство.
При тяжелой инфекции может наступить гибель участка кости, что усложняет лечение инфекции.
Иногда инфекция распространяется из кости в близлежащую кожу и мышцы.
Каковы причины остеомиелита?
Инфекции кости обычно вызваны бактериями, которые:
распространяются из близлежащего очага кожной инфекции;
попадают из глубокой раны над костью.
Реже бактерии:
переносятся с током крови из очага инфекции в другой части тела;
попадают в кость с кожи при открытом переломе кости;
попадают в кость в результате осложнения хирургического вмешательства на костях или суставах.
Вероятность развития остеомиелита выше при:
наличии других проблем со здоровьем, например, онкологическое заболевание, серповидноклеточная анемия или ослабление иммунной системы;
введении инъекционных рекреационных наркотиков;
получении почечного диализа.
Каковы симптомы остеомиелита?
Симптомы остеомиелита включают:
лихорадка
боль в инфицированной кости;
болезненность, покраснение, местное повышение температуры, припухание над инфицированной костью;
потерю веса и усталость.
Как диагностируют остеомиелит?
Врачи проводят:
Анализы крови
рентгенологическое исследование, КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию);
Если результаты этих обследований указывают на остеомиелит, врач может:
взять образец из инфицированного участка с помощью иглы или разреза.
Как лечат остеомиелит?
Для лечения остеомиелита используют:
внутривенное введение антибиотиков.
Может потребоваться применение антибиотиков в течение 4–8 недель, особенно при длительно текущей инфекции.
При тяжелом заболевании или большом объеме погибшей костной ткани может проводиться:
хирургическое вмешательство для удаления инфицированной и погибшей костной ткани.