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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инфекционный артрит

(Инфекция сустава)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено февр. 2023
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Что такое инфекционный артрит?

Артрит — это воспаление сустава. Существует множество типов артрита. Инфекционный артрит — это артрит, вызванный бактериальной инфекцией в суставе.

  • Сустав может быть инфицирован при распространении возбудителей из другого очага инфекции в организме либо при их попадании в сустав во время операции или травмы.

  • Как правило, поражается только один крупный сустав, например, коленный или плечевой.

  • Возникает припухание, покраснение и болезненность сустава, может повышаться температура тела.

  • В отсутствие лечения инфекционный артрит может вызывать разрушение сустава.

  • Для лечения инфекции используют антибиотики, а иногда хирургическое вмешательство для выведения гноя из сустава.

Каковы причины инфекционного артрита?

Сустав может быть инфицирован вследствие:

  • пореза, укуса или колотой раны над суставом;

  • кожной инфекции вблизи сустава;

  • хирургического вмешательства на суставе;

  • распространения возбудителей гонореи в суставы.

Риск инфекционного артрита выше у лиц:

Каковы симптомы инфекционного артрита?

Инфекция суставов обычно начинается остро. Сустав становится:

  • лимфоузел очень сильно болит;

  • покрасневшим и горячим на ощупь;

  • отечным и скованным.

Иногда развивается повышение температуры тела и озноб.

У новорожденных и маленьких детей, которые еще не могут объяснить словами, что их беспокоит, симптомы могут включать:

  • неспособность двигать инфицированным суставом;

  • раздражительность;

  • отказ от еды;

  • лихорадка

  • отказ от ходьбы при инфицировании сустава ноги.

Как диагностируют инфекционный артрит?

Врачи:

  • с помощью иглы возьмет образец жидкости из сустава на исследование.

Чтобы определить причину инфекции сустава, врач может назначить:

Как лечат инфекционный артрит?

Для лечения инфекционного артрита используют:

  • антибиотики или противогрибковые препараты;

  • удаление гноя из сустава с помощью иглы или, иногда, хирургического вмешательства;

  • шинирование суставов с последующей лечебной физкультурой;

  • безрецептурные обезболивающие препараты, например, аспирин или ибупрофен.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.