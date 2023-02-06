Что такое инфекционный артрит?
Артрит — это воспаление сустава. Существует множество типов артрита. Инфекционный артрит — это артрит, вызванный бактериальной инфекцией в суставе.
Сустав может быть инфицирован при распространении возбудителей из другого очага инфекции в организме либо при их попадании в сустав во время операции или травмы.
Как правило, поражается только один крупный сустав, например, коленный или плечевой.
Возникает припухание, покраснение и болезненность сустава, может повышаться температура тела.
В отсутствие лечения инфекционный артрит может вызывать разрушение сустава.
Для лечения инфекции используют антибиотики, а иногда хирургическое вмешательство для выведения гноя из сустава.
Каковы причины инфекционного артрита?
Сустав может быть инфицирован вследствие:
пореза, укуса или колотой раны над суставом;
кожной инфекции вблизи сустава;
хирургического вмешательства на суставе;
распространения возбудителей гонореи в суставы.
Риск инфекционного артрита выше у лиц:
использующих иглы для инъекций рекреационных наркотиков;
с расстройством, связанным с употреблением алкоголя;
с ревматоидным артритом, остеоартритом или другими заболеваниями суставов;
Ослаблена иммунная система
Каковы симптомы инфекционного артрита?
Инфекция суставов обычно начинается остро. Сустав становится:
лимфоузел очень сильно болит;
покрасневшим и горячим на ощупь;
отечным и скованным.
Иногда развивается повышение температуры тела и озноб.
У новорожденных и маленьких детей, которые еще не могут объяснить словами, что их беспокоит, симптомы могут включать:
неспособность двигать инфицированным суставом;
раздражительность;
отказ от еды;
лихорадка
отказ от ходьбы при инфицировании сустава ноги.
Как диагностируют инфекционный артрит?
Врачи:
с помощью иглы возьмет образец жидкости из сустава на исследование.
Чтобы определить причину инфекции сустава, врач может назначить:
Анализы крови
анализы спинномозговой жидкости и мочи;
иногда рентгенологическое исследование, МРТ (магнитно-резонансная томография) или ультразвуковое исследование.
Как лечат инфекционный артрит?
Для лечения инфекционного артрита используют:
антибиотики или противогрибковые препараты;
удаление гноя из сустава с помощью иглы или, иногда, хирургического вмешательства;
шинирование суставов с последующей лечебной физкультурой;
безрецептурные обезболивающие препараты, например, аспирин или ибупрофен.