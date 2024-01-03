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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Боль в шее

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2024
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Боль в шее встречается часто, особенно у пожилых людей. Многие факторы, которые вызвают боль в пояснице, могут также быть причиной боли в шее. Боль в шее может быть вызвана поражением костей, мышц или связок (короткие жесткие полоски ткани, которые удерживают кости вместе в суставе). Поражение нервов или спинного мозга также может вызвать боль в шее.

  • Большинство случаев боли в шее вызвано растяжением мышц и связок — эта боль уменьшается сама по себе.

  • При возникновении боли в шее и потере силы или чувствительности следует немедленно обратиться к врачу.

  • Боль в шее обычно можно облегчить, если принимать соответствующие лекарственные препараты (такие как ацетаминофен) и избегать нагрузок на шею.

Когда следует обратиться к врачу при возникновении боли в шее?

Немедленно обратитесь к врачу в случае появления боли в шее и любого из следующих настораживающих симптомов:

  • потеря силы в шее или в одной или обеих руках или ногах;

  • онемение в одной или обеих руках или ногах;

  • лихорадка

  • Ночная потливость

  • Головная боль

  • усталость или спутанность сознания;

  • чувство дискомфорта в груди или ощущение нехватки дыхания;

  • боль, которая возникает или усиливается при физической нагрузке;

  • проблемы с глотанием.

Обратитесь к врачу в течение дня при возникновении сильной боли в шее, которая не снимается лекарственными препаратами, такими как ацетаминофен или нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП). НПВП включают, среди прочих, ибупрофен и напроксен.

При возникновении боли в шее без настораживающих признаков можно отложить визит на несколько дней или позвонить врачу, чтобы уточнить необходимость срочного осмотра.

Каковы причины боли в шее?

Наиболее распространенными причинами болей в шее являются следующие:

  • Растяжения мышц или связок

К другим распространенным причинам относятся:

  • мышечные спазмы.

  • Остеоартрит (при изнашивании защитной ткани на концах костей)

  • Шейный спондилез (изнашивание и разрыв позвонков и межпозвоночных дисков, что часто встречается в пожилом возрасте)

  • Разрыв или грыжа (выпячивание) межпозвоночного диска (диск давит на нервный корешок и вызывает боль)

  • Состояния, сопровождающиеся болью по всему телу (например, как при фибромиалгии), также могут затрагивать шею.

Менее распространенные серьезные причины:

Что произойдет во время визита к врачу?

Врач задаст вопросы о симптомах и медицинском анамнезе, а также проведет физикальное обследование.

Обычно никаких обследований не требуется. В некоторых случаях врач может назначить:

Как лечат боль в шее?

Врачи:

  • лечат причину боли в шее;

  • рекомендуют принимать обезболивающие, такие как ацетаминофен или НПВП;

  • рекомендуют прикладывание тепла или холода на болезненный участок; холод лучше всего в течение первых 2 дней после травмы, затем тепло;

  • рекомендуют избегать действий, которые вызывают боль в шее;

  • рекомендуют лечебную физкультуру, которая включает упражнения на растяжку и укрепление мышц.

Какова профилактика боли в шее?

  • Физическая нагрузка, включая упражнения на укрепление мышц и упражнения на растяжку;

  • ровная прямая осанка в положении стоя и сидя;

  • сон на спине или на боку с поддержкой головы, но не в приподнятом положении;

  • избегать длительного пребывания в положении стоя или сидя.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.