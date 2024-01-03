Боль в шее встречается часто, особенно у пожилых людей. Многие факторы, которые вызвают боль в пояснице, могут также быть причиной боли в шее. Боль в шее может быть вызвана поражением костей, мышц или связок (короткие жесткие полоски ткани, которые удерживают кости вместе в суставе). Поражение нервов или спинного мозга также может вызвать боль в шее.
Большинство случаев боли в шее вызвано растяжением мышц и связок — эта боль уменьшается сама по себе.
При возникновении боли в шее и потере силы или чувствительности следует немедленно обратиться к врачу.
Боль в шее обычно можно облегчить, если принимать соответствующие лекарственные препараты (такие как ацетаминофен) и избегать нагрузок на шею.
Когда следует обратиться к врачу при возникновении боли в шее?
Немедленно обратитесь к врачу в случае появления боли в шее и любого из следующих настораживающих симптомов:
потеря силы в шее или в одной или обеих руках или ногах;
онемение в одной или обеих руках или ногах;
лихорадка
Ночная потливость
Головная боль
усталость или спутанность сознания;
чувство дискомфорта в груди или ощущение нехватки дыхания;
боль, которая возникает или усиливается при физической нагрузке;
проблемы с глотанием.
Обратитесь к врачу в течение дня при возникновении сильной боли в шее, которая не снимается лекарственными препаратами, такими как ацетаминофен или нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП). НПВП включают, среди прочих, ибупрофен и напроксен.
При возникновении боли в шее без настораживающих признаков можно отложить визит на несколько дней или позвонить врачу, чтобы уточнить необходимость срочного осмотра.
Каковы причины боли в шее?
Наиболее распространенными причинами болей в шее являются следующие:
Растяжения мышц или связок
К другим распространенным причинам относятся:
мышечные спазмы.
Остеоартрит (при изнашивании защитной ткани на концах костей)
Шейный спондилез (изнашивание и разрыв позвонков и межпозвоночных дисков, что часто встречается в пожилом возрасте)
Разрыв или грыжа (выпячивание) межпозвоночного диска (диск давит на нервный корешок и вызывает боль)
Состояния, сопровождающиеся болью по всему телу (например, как при фибромиалгии), также могут затрагивать шею.
Менее распространенные серьезные причины:
Разрыв оболочки шейной артерии (расслоение)
Инфекция
Что произойдет во время визита к врачу?
Врач задаст вопросы о симптомах и медицинском анамнезе, а также проведет физикальное обследование.
Обычно никаких обследований не требуется. В некоторых случаях врач может назначить:
Как лечат боль в шее?
Врачи:
лечат причину боли в шее;
рекомендуют принимать обезболивающие, такие как ацетаминофен или НПВП;
рекомендуют прикладывание тепла или холода на болезненный участок; холод лучше всего в течение первых 2 дней после травмы, затем тепло;
рекомендуют избегать действий, которые вызывают боль в шее;
рекомендуют лечебную физкультуру, которая включает упражнения на растяжку и укрепление мышц.
Какова профилактика боли в шее?
Физическая нагрузка, включая упражнения на укрепление мышц и упражнения на растяжку;
ровная прямая осанка в положении стоя и сидя;
сон на спине или на боку с поддержкой головы, но не в приподнятом положении;
избегать длительного пребывания в положении стоя или сидя.