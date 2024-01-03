Когда следует обратиться к врачу при возникновении боли в шее?

Когда следует обратиться к врачу при возникновении боли в шее?

Немедленно обратитесь к врачу в случае появления боли в шее и любого из следующих настораживающих симптомов:

потеря силы в шее или в одной или обеих руках или ногах;

онемение в одной или обеих руках или ногах;

лихорадка

Ночная потливость

Головная боль

усталость или спутанность сознания;

чувство дискомфорта в груди или ощущение нехватки дыхания;

боль, которая возникает или усиливается при физической нагрузке;

проблемы с глотанием.

Обратитесь к врачу в течение дня при возникновении сильной боли в шее, которая не снимается лекарственными препаратами, такими как ацетаминофен или нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП). НПВП включают, среди прочих, ибупрофен и напроксен.

При возникновении боли в шее без настораживающих признаков можно отложить визит на несколько дней или позвонить врачу, чтобы уточнить необходимость срочного осмотра.