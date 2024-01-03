Нижний (поясничный) отдел позвоночника позволяет поворачивать, вращать и сгибать тело. Также он обеспечивает прочность в положении стоя, при ходьбе и поднятии тяжестей. Поясница задействована почти во всех движениях. Боль в пояснице встречается очень часто.
Боль в пояснице обычно возникает при подъеме тяжестей, тренировке, падении или дорожно-транспортном происшествии.
Наиболее распространенными причинами болей в пояснице является растяжение мышц.
Укрепление мышц живота, бедер и спины может помочь предотвратить боль в пояснице.
Лечить боль в пояснице можно избегая нагрузок на спину, принимая обезболивающие средства и прикладывая холод или тепло к спине, однако обычно боль в пояснице проходит сама по себе.
Пожилым людям с болью в пояснице без очевидной причины или при наличии указанных ниже «настораживающих признаков» может потребоваться визит к врачу.
В каких случаях следует обращаться к врачу?
Немедленно обратитесь к врачу в случае появления болей в пояснице и любого из следующих настораживающих признаков:
Онемение
слабость в одной или обеих ногах;
проблемы с мочеиспусканием или опорожнением кишечника;
лихорадка
Предобморочное состояние или обморок
сильная боль в животе.
Обратитесь к врачу в течение дня в случае появления болей в пояснице и любого из следующих настораживающих признаков:
наличие в анамнезе злокачественной опухоли;
потеря веса;
сильная боль в ночное время;
ваш возраст 55 лет или старше и отсутствие очевидной причины боли, например, травмы.
Риск инфекции повышается при приеме лекарственных препаратов, в случае недавно перенесенной операции или травмы, употребления наркотиков или при наличии ВИЧ или СПИД.
Если боль не сильная, а настораживающие признаки отсутствуют, можно отложить визит к врачу на несколько дней.
Каковы причины боли в пояснице?
Врач не всегда может установить, чем вызвана боль в пояснице. Наиболее распространенными причинами болей в пояснице являются следующие:
растяжение мышц или связок (связки — это короткие жесткие полоски ткани, которые удерживают кости вместе в суставе).
Оно может произойти с одной или обеих сторон. Боль усугубляется при движении и уменьшается в покое.
К другим распространенным причинам относятся:
сдавление нерва (что-либо давит на нерв), которое может возникнуть при таких состояниях, как остеоартрит или грыжа межпозвоночного диска;
стеноз поясничного отдела позвоночника — сужение позвоночного канала (канал в позвоночнике, в котором проходит спинной мозг);
спондилолистез, при котором расположенный сверху позвонок соскальзывает вперед поверх нижнего.
Состояния, сопровождающиеся болью по всему телу (например, как при фибромиалгии), также могут затрагивать поясницу.
Межпозвоночный диск — это губчатая ткань между позвонками, которая позволяет выполнять сгибательные движения в позвоночнике. При разрыве или сжатии диска желеобразный материал может выпячиваться (образуется грыжа) и оказывать давление на нерв. Кашель или чихание могут усиливать боль, обусловленную сдавлением нерва.
Стеноз поясничного отдела позвоночника является частой причиной болей в пояснице у пожилых людей.
Боль может усиливаться в случае:
неудачного подъема тяжестей;
страдаете ожирением;
крайней усталости;
неправильной осанки (неровное положение тела в положении стоя);
отсутствия достаточной мышечной силы в мышцах спины, живота и бедер (мышечный корсет).
Что такое ишиалгия?
Ишиалгия — это боль, вызванная давлением на седалищный нерв. Седалищный нерв — это самый крупный нерв в спине. Он выходит из нижнего отдела позвоночника и идет вниз по задней поверхности ноги. Любая причина, вызвавшая боль в пояснице, может привести к ишиалгии.
Ишиалгия обычно возникает только с одной стороны. Может появиться ощущение покалывания или онемения в участке ноги. Может возникать тянущая или стреляющая боль, распространяющаяся от задней поверхности ноги на колено или на стопу. Постоянное давление на нерв является серьезным состоянием и может привести к длительной слабости и онемению ноги.
Что произойдет во время визита к врачу?
Врач задаст вопросы о симптомах и медицинском анамнезе, а также проведет физикальное обследование.
В некоторых случаях врач может назначить такие обследования, как рентгенологическое исследование, МРТ (магнитно-резонансная томография), КТ (компьютерная томография) или электромиография и исследование нервной проводимости.
Рентгенологическое исследование или МРТ требуется не всегда при болях в спине.
Как лечат боль в пояснице?
Врач назначает лечение исходя из причин боли в спине и ее продолжительности. Но, как правило, в большинстве случаев боли в пояснице проходят при надлежащем домашнем лечении.
При сильной боли может потребоваться покой с постельным режимом в течение одного-двух дней.
Слишком длительный постельный режим не рекомендуется, поскольку он ослабляет мышцы спины, что может привести к усугублению болей.
Может помочь легкая физическая активность; следует спросить у врача, что можно, а чего нельзя делать.
рекомендуют прикладывание тепла или холода на болезненный участок; холод лучше всего в течение первых 2 дней после травмы, затем тепло;
Обезболивающий препарат, например, ацетаминофен, ибупрофен или напроксен.
В положении лежа более комфортной может быть позиция на боку, согнув колени.
Врач порекомендует в кратчайшие сроки начать легкие физические упражнения для укрепления спины. Сильные мышцы сохраняют стабильность спины, поэтому боль уменьшается. Врач может направить пациента на лечебную физкультуру. Специалисты по лечебной физкультуре могут научить пациента упражнениям для спины для самостоятельного выполнения. Они также могут научить правильной технике подъема тяжестей и движениям для обеспечения возможности безопасной работы.
Если врач уверен, что боль не связана со сдавлением нерва или остеоартритом, можно попробовать:
Массаж
лечение у специалиста по хиропрактике.
При длительной боли врач может рекомендовать следующее:
Снижение массы тела
чрескожную электронейростимуляцию (ЧЭНС) — электрическая терапия на дому, которая обеспечивает ощущение легкого покалывания и может использоваться несколько раз в день; врач направит пациента к физиотерапевту, чтобы помочь научиться пользоваться данным устройством;
инъекцию кортикостероидов (например, дексаметазон или метилпреднизолон) плюс местный анестетик в эпидуральное пространство (пространство между позвоночником и наружным слоем ткани, покрывающей спинной мозг);
Хирургическое вмешательство
Существует множество различных видов хирургических вмешательств для спины. Как правило, врач рекомендует хирургическое вмешательство только при наличии признаков тяжелого сдавления нерва или при очень сильной боли, не отвечающей на прочие методы лечения.
Как можно предотвратить боль в пояснице?
Выполнение упражнений на растяжку и укрепление мышц живота, бедер и спины
Поддержание прямой осанки в положении стоя и сидя (наклонное положение приводит к нагрузке на спину)
При пребывании в положении сидя опираться ногами на пол, а не сидеть нога за ногу
избегать длительного пребывания в положении стоя или сидя.
Поднимать тяжести с помощью ног, а не спины
Упражнения для профилактики болей в пояснице
Наклоны таза
Примите положение лежа на спине, колени согнуты, пятки на полу, нагрузка на пятки. Прижмите спину к полу, напрягите ягодицы (приподнимите их приблизительно на половину дюйма от пола) и напрягите мышцы брюшной стенки. Удерживайте такое положение, считая до 10. Повторите 20 раз.
Скручивания лежа
Примите положение лежа на спите, колени согнуты, ступни ног прижаты к полу. Сложите руки на груди. Напрягите мышцы брюшного пресса, медленно приподнимите плечи приблизительно на 10 дюймов от пола, удерживая голову прямо (подбородок не должен касаться груди). Расслабьте мышцы брюшного пресса, медленно опустите плечи. Сделайте 3 подхода по 10 раз.
Растягивания с подтягиванием коленей к груди
Примите положение лежа на спине, выпрямитесь. Обе ладони поместите под одно колено и прижмите его к груди. Удерживайте положение, считая до 10. Медленно опустите ногу и повторите упражнение с другой ногой. Выполните упражнение 10 раз.
Растягивания ног в положении сидя
Примите положение сидя на полу, ноги выпрямлены, но слегка согнуты в коленях (свободны), ноги разведены как можно больше в стороны. Поместите обе ладони под одним коленом. Медленно ведите обе руки в направлении лодыжки. При появлении боли остановитесь, сохраняйте максимально согнутое положение, не вызывающее дискомфорта, в течение 10 секунд. Медленно вернитесь в положение сидя. Повторите упражнение с другой ногой. Выполните 10 повторов для каждой ноги.