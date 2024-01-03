В каких случаях следует обращаться к врачу?

В каких случаях следует обращаться к врачу?

Немедленно обратитесь к врачу в случае появления болей в пояснице и любого из следующих настораживающих признаков:

Онемение

слабость в одной или обеих ногах;

проблемы с мочеиспусканием или опорожнением кишечника;

лихорадка

Предобморочное состояние или обморок

сильная боль в животе.

Обратитесь к врачу в течение дня в случае появления болей в пояснице и любого из следующих настораживающих признаков:

наличие в анамнезе злокачественной опухоли;

потеря веса;

сильная боль в ночное время;

ваш возраст 55 лет или старше и отсутствие очевидной причины боли, например, травмы.

Риск инфекции повышается при приеме лекарственных препаратов, в случае недавно перенесенной операции или травмы, употребления наркотиков или при наличии ВИЧ или СПИД.

Если боль не сильная, а настораживающие признаки отсутствуют, можно отложить визит к врачу на несколько дней.