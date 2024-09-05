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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ревматоидный артрит (РА)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Артриты — это группа заболеваний, которые характеризуются болью, припуханием и покраснением суставов. Существует множество различных типов артритов.

Что такое ревматоидный артрит (РА)?

РА — это разновидность артрита, при котором иммунная система организма атакует собственные суставы.

  • РА чаще встречается у женщин и обычно дебютирует в возрасте от 35 до 50 лет, но может начинаться в любом возрасте.

  • Заболевание может затрагивать любой сустав, но особенно часто поражает кисти и стопы.

  • Возникает припухание, болезненность и скованность суставов по утрам, а многолетнее течение часто приводит к их деформации.

  • Иногда РА затрагивает другие части тела, в том числе сердце, легкие, глаза и кровеносные сосуды.

  • Врач может диагностировать РА на основании симптомов, результатов рентгенологических исследований и анализов крови.

  • Лечение может включать медикаментозную терапию, физические упражнения и иногда хирургическое вмешательство.

Каковы причины ревматоидного артрита?

РА представляет собой аутоиммунное заболевание. Иммунная система является частью системы защиты организма, которая помогает в борьбе с болезнями и инфекциями. При аутоиммунном заболевании иммунная система по ошибке атакует структуры собственного организма, а при РА иммунная система атакует суставы и иногда другие органы. Врачи точно не знают, что заставляет иммунную систему атаковать суставы.

Каковы симптомы ревматоидного артрита?

Симптомы обычно возникают постепенно.

Наиболее распространенные симптомы включают:

  • болезненность, местное повышение температуры, покраснение и припухание суставов (воспаление), обычно в одних и тех же суставах с обеих сторон (например, оба запястья или оба коленных сустава);

  • скованность пораженных суставов в течение часа или около того после подъема с постели утром.

Наряду с болью в суставах может возникать общее недомогание, проявляющееся такими симптомами, как:

  • незначительное повышение температуры;

  • чувство усталости и переутомления;

  • отсутствие аппетита и потеря веса.

Через некоторое время, при усугублении проблем с суставами, может возникнуть:

  • неспособность к полному сгибанию или разгибанию суставов;

  • постоянная деформация суставов, особенно кистей рук и пальцев.

Состояния, которые сопровождаются патологической деформацией пальцев

Некоторые заболевания, например, ревматоидный артрит и травмы, могут привести к патологической деформации пальцев. При деформации пальца в виде лебединой шеи сустав у основания пальца согнут, средний сустав выпрямлен (разогнут), а дальний сустав согнут. При контрактуре Вайнштейна средний сустав пальца согнут внутрь (в направлении ладони), внешний сустав согнут наружу (в направлении, противоположном ладони).

Также могут возникать проблемы, не связанные с суставами. Например, может наблюдаться:

  • покраснение, раздражение глаз;

  • проблемы со стороны сердца или легких, вызывающие боль в груди или затрудненное дыхание;

  • твердые очаги уплотнения на коже рук или ног.

У большей части больных с РА развивается некоторая нетрудоспособность, но при этом сохраняется возможность вести обычную жизнь. У некоторых больных, например, с тяжелыми деформациями кистей рук, развивается более выраженная нетрудоспособность.

Как врач может диагностировать ревматоидный артрит?

Врач может диагностировать РА на основании следующего:

Как лечат ревматоидный артрит?

РА лечат препаратами, которые могут:

  • уменьшить припухание и симптомы;

  • замедлить прогрессирование РА и предотвратить деформацию суставов;

  • подавить иммунную систему, чтобы уменьшить симптомы.

Врач может предложить:

  • регулярно отдыхать;

  • соблюдать диету, богатую рыбой и растительными маслами, но с низким содержанием красного мяса;

  • упражнения (следует обсудить с врачом, какой тип лучше всего подходит для пациента);

  • отказаться от курения.

Врачи также могут предложить следующие методы:

  • Физиотерапия

  • Реабилитационная терапия (лечение для помощи в повседневной деятельности)

  • Лечение теплом или холодом

  • При необходимости хирургическое вмешательство, например протезирование коленного или тазобедренного сустава

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.