Симптомы обычно возникают постепенно.

Наиболее распространенные симптомы включают:

болезненность, местное повышение температуры, покраснение и припухание суставов (воспаление), обычно в одних и тех же суставах с обеих сторон (например, оба запястья или оба коленных сустава);

скованность пораженных суставов в течение часа или около того после подъема с постели утром.

Наряду с болью в суставах может возникать общее недомогание, проявляющееся такими симптомами, как:

незначительное повышение температуры;

чувство усталости и переутомления;

отсутствие аппетита и потеря веса.

Через некоторое время, при усугублении проблем с суставами, может возникнуть:

неспособность к полному сгибанию или разгибанию суставов;

постоянная деформация суставов, особенно кистей рук и пальцев.

Состояния, которые сопровождаются патологической деформацией пальцев

Контрактура Вайнштейна Изображение © Springer Science+Business Media

Деформация пальца в виде лебединой шеи Изображение SCIENCE PHOTO LIBRARY

Также могут возникать проблемы, не связанные с суставами. Например, может наблюдаться:

покраснение, раздражение глаз;

проблемы со стороны сердца или легких, вызывающие боль в груди или затрудненное дыхание;

твердые очаги уплотнения на коже рук или ног.

У большей части больных с РА развивается некоторая нетрудоспособность, но при этом сохраняется возможность вести обычную жизнь. У некоторых больных, например, с тяжелыми деформациями кистей рук, развивается более выраженная нетрудоспособность.