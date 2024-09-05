Артриты — это группа заболеваний, которые характеризуются болью, припуханием и покраснением суставов. Существует множество различных типов артритов.
Что такое ревматоидный артрит (РА)?
РА — это разновидность артрита, при котором иммунная система организма атакует собственные суставы.
РА чаще встречается у женщин и обычно дебютирует в возрасте от 35 до 50 лет, но может начинаться в любом возрасте.
Заболевание может затрагивать любой сустав, но особенно часто поражает кисти и стопы.
Возникает припухание, болезненность и скованность суставов по утрам, а многолетнее течение часто приводит к их деформации.
Иногда РА затрагивает другие части тела, в том числе сердце, легкие, глаза и кровеносные сосуды.
Врач может диагностировать РА на основании симптомов, результатов рентгенологических исследований и анализов крови.
Лечение может включать медикаментозную терапию, физические упражнения и иногда хирургическое вмешательство.
Каковы причины ревматоидного артрита?
РА представляет собой аутоиммунное заболевание. Иммунная система является частью системы защиты организма, которая помогает в борьбе с болезнями и инфекциями. При аутоиммунном заболевании иммунная система по ошибке атакует структуры собственного организма, а при РА иммунная система атакует суставы и иногда другие органы. Врачи точно не знают, что заставляет иммунную систему атаковать суставы.
Каковы симптомы ревматоидного артрита?
Симптомы обычно возникают постепенно.
Наиболее распространенные симптомы включают:
болезненность, местное повышение температуры, покраснение и припухание суставов (воспаление), обычно в одних и тех же суставах с обеих сторон (например, оба запястья или оба коленных сустава);
скованность пораженных суставов в течение часа или около того после подъема с постели утром.
Наряду с болью в суставах может возникать общее недомогание, проявляющееся такими симптомами, как:
незначительное повышение температуры;
чувство усталости и переутомления;
отсутствие аппетита и потеря веса.
Через некоторое время, при усугублении проблем с суставами, может возникнуть:
неспособность к полному сгибанию или разгибанию суставов;
постоянная деформация суставов, особенно кистей рук и пальцев.
Состояния, которые сопровождаются патологической деформацией пальцев
Некоторые заболевания, например, ревматоидный артрит и травмы, могут привести к патологической деформации пальцев. При деформации пальца в виде лебединой шеи сустав у основания пальца согнут, средний сустав выпрямлен (разогнут), а дальний сустав согнут. При контрактуре Вайнштейна средний сустав пальца согнут внутрь (в направлении ладони), внешний сустав согнут наружу (в направлении, противоположном ладони).
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Также могут возникать проблемы, не связанные с суставами. Например, может наблюдаться:
покраснение, раздражение глаз;
проблемы со стороны сердца или легких, вызывающие боль в груди или затрудненное дыхание;
твердые очаги уплотнения на коже рук или ног.
У большей части больных с РА развивается некоторая нетрудоспособность, но при этом сохраняется возможность вести обычную жизнь. У некоторых больных, например, с тяжелыми деформациями кистей рук, развивается более выраженная нетрудоспособность.
Как врач может диагностировать ревматоидный артрит?
Врач может диагностировать РА на основании следующего:
Оценка симптомов
Анализы крови
Исследования содержимого полости сустава
Как лечат ревматоидный артрит?
РА лечат препаратами, которые могут:
уменьшить припухание и симптомы;
замедлить прогрессирование РА и предотвратить деформацию суставов;
подавить иммунную систему, чтобы уменьшить симптомы.
Врач может предложить:
регулярно отдыхать;
соблюдать диету, богатую рыбой и растительными маслами, но с низким содержанием красного мяса;
упражнения (следует обсудить с врачом, какой тип лучше всего подходит для пациента);
отказаться от курения.
Врачи также могут предложить следующие методы:
Реабилитационная терапия (лечение для помощи в повседневной деятельности)
Лечение теплом или холодом
При необходимости хирургическое вмешательство, например протезирование коленного или тазобедренного сустава