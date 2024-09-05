Артриты — это группа заболеваний, которые характеризуются болью, припуханием и покраснением суставов. Существует множество различных типов артритов.
Что такое реактивный артрит?
Реактивный артрит — это разновидность артрита, который развивается в ответ на инфекцию где-то в организме. Реактивный артрит отличается от инфекции, развивающейся внутри сустава.
Симптомы включают боль в суставе и припухание.
Также может наблюдаться припухание сухожилий, боли в спине, сыпь или покраснение глаз.
Симптомы развиваются в течение нескольких дней или недель после кишечной инфекции (гастроэнтерита) или инфекции, передающейся половым путем (ИППП).
Врач обычно может диагностировать реактивный артрит на основании симптомов и результатов осмотра.
Лекарства могут помочь в лечении симптомов.
У большинства пациентов реактивный артрит проходит через 3 или 4 месяца. У половины пациентов симптомы возникают и исчезают в течение нескольких лет. Если симптомы не исчезают или регулярно возвращаются, может произойти деформация суставов и позвоночника. У некоторого числа больных с реактивным артритом возможна постоянная нетрудоспособность.
Каковы причины реактивного артрита?
Большинство реактивных артритов вызывают два типа инфекции:
Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), чаще всего у мужчин в возрасте от 20 до 40 лет
Кишечные инфекции, вызванные определенными бактериями
Однако у большинства пациентов с такими инфекциями реактивный артрит отсутствует. Развитию реактивного артрита может способствовать специфический ген, который передается по наследству.
Каковы симптомы реактивного артрита?
Наиболее распространенными симптомами являются:
боль, отек, покраснение и местное повышение температуры в одном или нескольких суставах, обычно ног;
боль и припухание связок и сухожилий вокруг сустава;
боль в спине при тяжелом заболевании.
Наряду с болью в суставах может возникать общее недомогание, проявляющееся такими симптомами, как:
незначительное повышение температуры;
чувство усталости и переутомления;
отсутствие аппетита и потеря веса.
Также могут возникать проблемы, не связанные с суставами. Например, может наблюдаться:
покраснение, раздражение глаз, а иногда нарушение зрения (увеит);
язвы в полости рта;
плотная обильная сыпь на коже, особенно на ладонях и подошвах, а также вокруг ногтей.
Иногда инфекция, вызвавшая реактивный артрит, не исчезает. Может по-прежнему сохраняться:
боль при мочеиспускании или выделения из влагалища или пениса при ИППП;
диарея при кишечной инфекции.
Как врач диагностирует реактивный артрит?
Врач может диагностировать реактивный артрит на основании симптомов и по результатам осмотра. Врач также может назначить:
рентгенологическое исследование, позволяющее определить степень поражения суставов;
обследования для исключения других заболеваний, которые могут вызвать артрит;
иногда анализы содержимого из полости припухшего сустава.
При наличии симптомов кишечной инфекции или ИППП врач назначит обследование для подтверждения этих инфекций.
Как лечат реактивный артрит?
Если инфекция, вызвавшая реактивный артрит, еще не исчезла, проводится ее лечение.
Врач может назначить препараты для облегчения боли в суставах и других симптомов, в том числе:
нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) для облегчения боли и припухания суставов;
инъекции кортикостероидов в припухшие суставы;
иногда препараты, действующие на иммунную систему, чтобы уменьшить воспаление.
Лечебная физкультура может помочь сохранить подвижность суставов.
Проблемы с глазами и кожей, связанные с реактивным артритом, обычно не требуют лечения.