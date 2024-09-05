Что такое реактивный артрит?

Что такое реактивный артрит?

Реактивный артрит — это разновидность артрита, который развивается в ответ на инфекцию где-то в организме. Реактивный артрит отличается от инфекции, развивающейся внутри сустава.

Симптомы включают боль в суставе и припухание.

Также может наблюдаться припухание сухожилий, боли в спине, сыпь или покраснение глаз.

Симптомы развиваются в течение нескольких дней или недель после кишечной инфекции (гастроэнтерита) или инфекции, передающейся половым путем (ИППП).

Врач обычно может диагностировать реактивный артрит на основании симптомов и результатов осмотра.

Лекарства могут помочь в лечении симптомов.

У большинства пациентов реактивный артрит проходит через 3 или 4 месяца. У половины пациентов симптомы возникают и исчезают в течение нескольких лет. Если симптомы не исчезают или регулярно возвращаются, может произойти деформация суставов и позвоночника. У некоторого числа больных с реактивным артритом возможна постоянная нетрудоспособность.