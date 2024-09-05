Остеоартрит представляет собой наиболее распространенный тип артрита. Остеоартрит характеризуется изнашиванием суставного хряща.

Остеоартрит часто начинается в возрасте от 40 до 50 лет и наблюдается практически у всех людей к 80 годам.

Могут возникать боли в суставах, припухание и скованность (особенно по утрам).

Избыточный вес и работа, при которой постоянно используются одни и те же суставы, повышают риск развития остеоартрита в довольно молодом возрасте.

Для диагностики остеоартрита врач изучает симптомы и назначает рентгенологическое исследование.