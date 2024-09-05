Артриты — это группа заболеваний, которые характеризуются болью, припуханием и покраснением суставов. Существует множество различных типов артритов.
Что такое остеоартрит?
Остеоартрит представляет собой наиболее распространенный тип артрита. Остеоартрит характеризуется изнашиванием суставного хряща.
Остеоартрит часто начинается в возрасте от 40 до 50 лет и наблюдается практически у всех людей к 80 годам.
Могут возникать боли в суставах, припухание и скованность (особенно по утрам).
Избыточный вес и работа, при которой постоянно используются одни и те же суставы, повышают риск развития остеоартрита в довольно молодом возрасте.
Для диагностики остеоартрита врач изучает симптомы и назначает рентгенологическое исследование.
Лечение остеоартрита включает упражнения, лекарственные препараты и иногда хирургическое вмешательство.
Каковы причины развития остеоартрита?
Остеоартрит обычно вызван нагрузкой на сустав. Нагрузка приводит к изнашиванию суставного хряща. Хрящ представляет собой гладкий прочный защитный слой ткани на концах костей, образующих каждый сустав. Хрящ амортизирует кости и позволяет совершать скользящие движения в суставе без трения:
При поражении хряща кости в суставе начинают тереться друг об друга, что приводит к их повреждению.
При повреждении хряща и кости плавные движения в суставе становятся невозможными, и его нормальная функция нарушается.
Риск развития остеоартрита повышается в следующих случаях:
у женщин пожилого возраста;
у людей с избыточным весом;
при наличии предшествующей травмы сустава;
при слабости мышц или поражении нервов ног или рук;
при работе, предполагающей нагрузку на суставы;
при наличии остеоартрита в семейном анамнезе.
Каковы симптомы остеоартрита?
К распространенным симптомам относятся:
боль или глубокая боль, обостряющаяся при переносе веса на сустав (например, при вставании);
скованность суставов после сна или пребывания в покое, которая уходит приблизительно через 30 минут после начала движения;
суставы, которые полностью не выпрямляются и не сгибаются;
суставы, в которых слышен скрежет, грохот или треск при движении;
припухание суставов пальцев рук;
разболтанные, нестабильные суставы.
Остеоартрит обычно начинается в одном или нескольких суставах. После возникновения симптомы медленно усугубляются. Во многих случаях пациенты с остеоартритом не способны выполнять в полном объеме то, что они делали ранее.
Как врач диагностирует остеоартрит?
Врач может диагностировать остеоартрит на основании симптомов и по результатам осмотра. Врач также может назначить:
Анализы крови, чтобы исключить другие заболевания
Анализы содержимого полости сустава при наличии припухания сустава
Как лечат остеоартрит?
Основные цели лечения включают:
облегчение болевого синдрома;
сохранение гибкости суставов;
сохранение функции суставов и движений у пациента.
Медикаментозная терапия вместе с упражнениями и другими видами лечения может способствовать облегчению симптомов.
Лекарственные препараты
Врач может рекомендовать безрецептурные обезболивающие средства, такие как:
Ацетаминофен
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) для приема внутрь
Кремы с НПВП, которые можно наносить на кожу
Врач также может назначить более сильные обезболивающие препараты или ввести лекарства, например, кортикостероиды, в болезненный и припухший сустав.
Упражнения
Ежедневные упражнения на растяжку (например, йога)
Силовые упражнения (например, поднятие тяжестей)
Аэробные упражнения с малой ударной нагрузкой (такие как ходьба, плавание или езда на велосипеде)
Водные упражнения, позволяющие избежать нагрузки на сустав
Другие виды лечения
Реабилитационная терапия (для помощи в повседневной деятельности)
Опорные приспособления (например, стулья с прямой спинкой, вставки для обуви или трости)
Холодные компрессы или грелки
Массаж
Отказ от чрезмерно мягких кроватей и сидений
При неэффективности других видов лечения врач может предложить операцию по протезированию пораженного сустава.