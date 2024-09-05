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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Остеоартрит (OA)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Артриты — это группа заболеваний, которые характеризуются болью, припуханием и покраснением суставов. Существует множество различных типов артритов.

Что такое остеоартрит?

Остеоартрит представляет собой наиболее распространенный тип артрита. Остеоартрит характеризуется изнашиванием суставного хряща.

  • Остеоартрит часто начинается в возрасте от 40 до 50 лет и наблюдается практически у всех людей к 80 годам.

  • Могут возникать боли в суставах, припухание и скованность (особенно по утрам).

  • Избыточный вес и работа, при которой постоянно используются одни и те же суставы, повышают риск развития остеоартрита в довольно молодом возрасте.

  • Для диагностики остеоартрита врач изучает симптомы и назначает рентгенологическое исследование.

  • Лечение остеоартрита включает упражнения, лекарственные препараты и иногда хирургическое вмешательство.

Каковы причины развития остеоартрита?

Остеоартрит обычно вызван нагрузкой на сустав. Нагрузка приводит к изнашиванию суставного хряща. Хрящ представляет собой гладкий прочный защитный слой ткани на концах костей, образующих каждый сустав. Хрящ амортизирует кости и позволяет совершать скользящие движения в суставе без трения:

  • При поражении хряща кости в суставе начинают тереться друг об друга, что приводит к их повреждению.

  • При повреждении хряща и кости плавные движения в суставе становятся невозможными, и его нормальная функция нарушается.

Риск развития остеоартрита повышается в следующих случаях:

  • у женщин пожилого возраста;

  • у людей с избыточным весом;

  • при наличии предшествующей травмы сустава;

  • при слабости мышц или поражении нервов ног или рук;

  • при работе, предполагающей нагрузку на суставы;

  • при наличии остеоартрита в семейном анамнезе.

Каковы симптомы остеоартрита?

К распространенным симптомам относятся:

  • боль или глубокая боль, обостряющаяся при переносе веса на сустав (например, при вставании);

  • скованность суставов после сна или пребывания в покое, которая уходит приблизительно через 30 минут после начала движения;

  • суставы, которые полностью не выпрямляются и не сгибаются;

  • суставы, в которых слышен скрежет, грохот или треск при движении;

  • припухание суставов пальцев рук;

  • разболтанные, нестабильные суставы.

Остеоартрит обычно начинается в одном или нескольких суставах. После возникновения симптомы медленно усугубляются. Во многих случаях пациенты с остеоартритом не способны выполнять в полном объеме то, что они делали ранее.

Как врач диагностирует остеоартрит?

Врач может диагностировать остеоартрит на основании симптомов и по результатам осмотра. Врач также может назначить:

Как лечат остеоартрит?

Основные цели лечения включают:

  • облегчение болевого синдрома;

  • сохранение гибкости суставов;

  • сохранение функции суставов и движений у пациента.

Медикаментозная терапия вместе с упражнениями и другими видами лечения может способствовать облегчению симптомов.

Лекарственные препараты

Врач может рекомендовать безрецептурные обезболивающие средства, такие как:

  • Ацетаминофен

  • Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) для приема внутрь

  • Кремы с НПВП, которые можно наносить на кожу

Врач также может назначить более сильные обезболивающие препараты или ввести лекарства, например, кортикостероиды, в болезненный и припухший сустав.

Упражнения

  • Ежедневные упражнения на растяжку (например, йога)

  • Силовые упражнения (например, поднятие тяжестей)

  • Аэробные упражнения с малой ударной нагрузкой (такие как ходьба, плавание или езда на велосипеде)

  • Водные упражнения, позволяющие избежать нагрузки на сустав

Другие виды лечения

  • Физиотерапия

  • Реабилитационная терапия (для помощи в повседневной деятельности)

  • Опорные приспособления (например, стулья с прямой спинкой, вставки для обуви или трости)

  • Холодные компрессы или грелки

  • Массаж

  • Отказ от чрезмерно мягких кроватей и сидений

При неэффективности других видов лечения врач может предложить операцию по протезированию пораженного сустава.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.